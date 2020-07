Els Casals: El pla rodó existeix i el trobareu a Sagàs

És un restaurant, és un hotel i és una granja que conformen el pla rodó. Arribes a Els Casals a mitja tarda, t’enfundes el banyador i jeus tranquil·lament a la piscina o fas un bon passeig pels camins. Et dutxes i fas un sopar de traca, el fas baixar fent la copa al sofà del menjador comú, puges a l’habitació dorms feliç i tip, et lleves, penses que no tens gaire gana, però quan tastes els embotits de l’esmorzar de cop la gana apareix de no saps on. Demanes per visitar la granja, i compres embotits perquè aquesta història d’amor no es pot acabar aquí i t’ho vols emportar a casa. Els propietaris -i els pencaires- són els Rovira. El germà petit, l’Oriol, n’és el xef i ànima gastronòmica. Entre tots faran que no només l’estada a Els Casals sigui rodona, sinó que també vegeu que és la seva manera d’estar a l’entorn, perquè sota el mantra “tancant cercles” procuren que tot sigui el més autosuficient possible. Generen el seu pinso que donen als animals amb els que després faran meravelles. Són els reis de la traçabilitat.

L’edifici és una masoveria del segle XVIII que es va cremar sencera amb l’incendi de l’any 1994, motiu pel qual els Rovira van fer pinya i ho van convertir en el que és ara. De la cendra, en va tornar a néixer la vida. I com una au fènix, l’han convertit en un lloc que tingui un bon retorn, i no parlen de calés, sinó que poden fer de pagesos, combinant diverses activitats que ho fan rendible i sostenible. Tenen nou habitacions, totes són exteriors i n’hi ha amb menjador propi, pensades per a famílies. Ofereixen mitja pensió i pensió completa, amb un menú per als seus hostes molt econòmic, amb les mateixes matèries primeres que al restaurant, que s’ha de visitar almenys un cop (quan tasteu la sobrassada amb mel ho entendreu tot). No oblideu de treure el cap al celler, que és fascinant. Us l’ensenyaran de bon gust. Com que l’experiència a Els Casals passa necessàriament pels fogons, ofereixen packs que inclouen la nit d’hotel i l’àpat al restaurant, amb maridatge o sense -un regal rodó, també-. S’hi pot anar només a menjar, esclar, però ja us aviso que un cop hi sigueu, se us farà curt.