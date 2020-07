Sir Joan: Un hotel per sortir però també per quedar-s’hi

Passar les vacances a Eivissa es decideix en moltes ocasions perquè es tenen moltes ganes de sortir de festa. Els millors clubs del món són a l’illa i els millors DJs del món hi fan les seves actuacions durant els mesos d’estiu. Per això Eivissa es converteix any rere any en una Meca per a tothom que aprecia la música electrònica i la vida nocturna, que hi acudeix religiosament.

Tant és així que molts hotels de l’illa estan pensats per a gent que hi està poc, que només hi dorm i torna a marxar. No és el cas del Sir Joan, que ha capgirat aquest punt de partida. Aquest cinc estrelles, ubicat a quinze minuts de la meravellosa i històrica zona de Dalt Vila i també a escassos minuts de locals tan emblemàtics com Pacha i Lío, és idoni per sortir de nit però al mateix temps té tota una sèrie d’atractius per quedar-s’hi tot el dia -o per fer altres coses- si es vol descansar del frenesí illenc.

A banda de tenir les parets insonoritzades i terrassa privada a les seves 38 habitacions, l’hotel té piscina i dos restaurants que satisfan els paladars de qualsevol. L’ Izakaya és un japonès d’elevadíssims estàndards i The Butcher es una hamburgueseria premium en la qual molts cops coincideixen els que es lleven aviat amb els que encara no han anat a dormir. A més, també té una terrassa superior amb immillorables vistes al port.

No obstant això, el reclam més fort del Sir Joan per conèixer l’Eivissa més enllà del circuit nocturn és el programa Sir Explore, que protagonitzen locals de l’illa. Inclou experiències com fer snorkel a Es Portitxol, un taller de ceràmica, una sessió de ioga en un paratge íntim de la costa nord, un taller de cuina amb l’excuiner de l’estrellat Noma (de Copenhaguen) Boris Buono, que té casa a l’illa, o un taller de licor d’herbes eivissenques amb el local Joan Tur.