Càmping El Garrofer: Troba la teva opció de ‘glamping’ a Sitges

Fa 50 anys que al Càmping El Garrofer reben visitants. Però el que és segur és que llavors no oferien la diversitat d’allotjaments de què disposen ara. Parteixen de dues premisses que compleixen en totes les propostes del càmping: turisme sostenible i slow traveling. La idea és integrar-nos a l’entorn de la manera menys invasiva possible, però per fer-ho no renuncien a la comoditat. Divideixen els allotjaments en tres opcions: en primer lloc les parcel·les, de bones dimensions i amb una beneïda ombra que proveeixen els pins per als que vinguin amb tenda, caravana o autocaravana. En segon lloc els bungalous, completament equipats i amb aire condicionat (que per a la gent calorosa és un element indispensable els mesos d’estiu). I en tercer lloc, les opcions que entren dins la categoria glamping (que neix de la suma de càmping i glamur). Les que encaixen en un pla romàntic són l’Ossa Menor, que consisteix en un llit dins un tipi (la tenda que et ve al cap quan penses en els nadius nord-americans), el Domos, que és la meitat d’una esfera i que disposa de més espai que l’Ossa Menor, i el Vesta, que és un loft de fusta, una mena de cabanya al bosc que a més té llar de foc per als mesos d’hivern. Si sou colla, disposen de l’Orion, una tenda de safari on hi caben sis persones i que té barbacoa.

El càmping és un lloc familiar ubicat a pocs minuts en cotxe del centre de Sitges. A banda, té una parada d’autobús a l’entrada des d’on pots anar a diversos llocs. Disposa d’activitats programades cada dia, piscina salina amb espai chill out, pistes esportives, espai de fitness i lloguer de bicicletes, entre molts més serveis. Cal destacar La Sínia, el seu restaurant, que aposta per l’ slow food i el km 0.