M House: Un oasi al centre de Palma “creat per amics i per a amics”

A estrictament cinc minuts a peu de la plaça Major de Palma però ocult en l’estret carrer de Can Maçanet s’aixeca M House, un hotel de la cadena mallorquina UR Hotels que els seus fundadors defineixen com un “hotel creat per amics i per a amics”. No enganyen, ja que la seva atmosfera és atractiva i inspira llargues vetllades de desconnexió a la terrassa amb piscina o al pati central, al voltant del qual es distribueixen les 37 habitacions i suites de l’establiment, renovat completament el 2018.

També suma molts punts el seu restaurant, el Café Bistró, que fonamenta la seva proposta en productes ecològics i de proximitat de l’illa i que posa la salut com a base culinària del local. A més, el restaurant no es restringeix només a un menjador tancat, ja que és l’encarregat del menjar i de la cocteleria que se serveix a tot l’hotel.

En conjunt, la seva ubicació i harmonia el converteixen en un oasi urbà enmig d’un centre històric molt transitat. Té la virtut que s’hi pot tornar diversos cops al llarg d’un dia de visita per la capital mallorquina, ja sigui per deixar-hi unes compres, per dinar i fer la migdiada o per simplement canviar-se de roba per anar a la platja després d’un matí patejant-se la ciutat. De fet, l’hotel disposa de pàrquing propi per als hostes, que facilita la sortida de Palma per poder descobrir la resta de meravelles de l’illa.

Les habitacions d’aquest quatre estrelles -l’interiorisme del qual està signat per Lázaro Rosa Violán- són àmplies i estan degudament insonoritzades, cosa que permet un descans òptim. També poder gaudir de la pròpia música a través dels altaveus sense fil Marshall que hi ha a cada habitació a disposició dels clients. A qui reservi a la web li fan un descompte extra del 10% si es queda més de tres nits.