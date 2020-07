Miramar: Dormir com un tronc sobre un restaurant d’alta gastronomia

El Miramar és un restaurant amb dues estrelles Michelin. Però també és el restaurant familiar de Paco Pérez i Montse Serra. I també és un restaurant amb habitacions, com els agrada dir als seus propietaris. Anem a pams. Per a qui no el conegui, Paco Pérez és el xef català amb més estrelles Michelin, cinc en total (dues al Miramar, dues més a l’Enoteca, a l’Hotel Arts, i una al restaurant Cinco de Berlín). Potser no és el cuiner més mediàtic, però el seu caràcter treballador i les ganes de crear una gran família al voltant dels fogons han amarat de personalitat el seu projecte d’avantguarda. ¿A quants restaurants estrellats hi portaríeu la canalla petita? Al Miramar, si els aviseu, no tindreu cap problema.

La seva voluntat de fer sentir al client una experiència a mida va ser un dels motius pels quals el 2016 van veure que havien d’afegir habitacions al projecte. Ubicat davant del mar, a Llançà, disposen de cinc suites, cada una amb nom d’alga. Són cambres espaioses i amb unes vistes fantàstiques. No n’hi ha cap d’igual, però totes són igualment acollidores. Al marge de la comoditat de sopar al restaurant, i ser al llit al cap de cinc minuts, dormir al Miramar té un gran avantatge: l’esmorzar. Però si encarregueu el servei d’esmorzar heu de saber dues coses: no dinareu i us preguntaran a quina hora el voleu. I l’hora és molt important, perquè aquell croissant te’l faran just abans perquè te’l cruspeixis en el seu millor moment. Sucs naturals, salmó, ous, xurros, embotit... Serà un altre àpat per recordar. Pel que fa als menús de migdia i nit del restaurant, en tenen un de degustació (190 € amb les begudes a part) i un de tradició (160 €), que és una mica més curt. I, a part, tenen carta, un fet poc habitual en restaurants d’aquest nivell, però que convida la clientela fixa a repetir.