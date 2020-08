Les Planes del Grau: Un lloc per acabar d’enamorar-se del Ripollès

Et lleves de bon matí, i hi ha pa acabat de fer sobre la taula, formatges i embotits del Ripollès i un pa de pessic casolà. Així és com comença el dia a Les Planes del Grau, una masia del segle XIV restaurada a Sant Joan de les Abadesses. Es troba enmig de camps de conreu i terres ramaderes, ja que, de fet, a banda d’un hotel, forma part d’una explotació bovina, el resultat de la qual -una fantàstica vedella ecològica o el xai del Ripollès- el podeu tastar al restaurant. L’espai està distribuït en tres edificis: la casa pairal, la pallissa i la cabana. A la casa pairal hi trobem les habitacions dobles, que disposen de balconada tancada amb butaques i vistes al jardí, les pastures i la vall. A la pallissa, hi ha les doble jardí, que, si bé són més petites, tenen una terrassa privada. Al pis superior de la pallissa hi trobem els dúplex, perfectes per a famílies de fins a 4 persones. Totes les habitacions tenen vistes a l’exterior. Cal tenir en compte també que l’hotel té una rampa d’accés i està adaptat per a les persones que van amb cadira de rodes.

Si bé l’interior de l’hotel és agradable, tranquil i ve de gust seure a la sala de descans a llegir un llibre, el lloc on es troba també dona molt de joc per sortir a l’exterior. Tenen una fantàstica piscina d’aigua salada i un solàrium. També podeu anar més enllà i gaudir de l’entorn arquitectònic i cultural de la zona. El monestir es troba a només 5 minuts en cotxe. Es poden fer excursions en bicicleta o cavall i, si us agrada caminar, prop de l’hotel hi passen dos camins de gran recorregut -el GR1 i el GR3-, la Ruta del Ter i la Ruta del Ferro. Si sou valents, també us podeu atrevir a pujar al Taga, de 2.040 metres. I, un cop coronat el cim, el restaurant us espera per sopar amb productes de la zona, cuina casolana i de muntanya. En el cas que sigueu boletaires, quan arribi la temporada Les Planes del Grau és un camp base perfecte.