Hostal de la Gavina: Un estiu envoltats d’art en una icona de la Costa Brava

En un extrem de la ciutat jardí de S’Agaró, que el visionari Josep Ensesa i Gubert va idear a principis dels feliços anys vint, s’aixeca actualment l’Hostal de la Gavina, l’únic resort de cinc estrelles gran luxe de Catalunya. L’emblemàtic establiment es va inaugurar ja com a hotel de nivell l’any 1932, vuit anys després que Ensesa acabés la primera casa de la seva prometedora urbanització. Des de llavors és considerat un dels espais fundacionals de la Costa Brava tal com la coneixem, tant pels seus estàndards de qualitat com pel renom dels visitants.

A mans de la tercera generació de la família Ensesa, l’hotel manté intacte l’eclecticisme que li va imprimir el fundador situant-hi la seva impressionant col·lecció d’art i mobiliari. En passadissos, habitacions i sales es pot gaudir tant de quadres japonesos com de cristalls de bohèmia i d’uns gerros de Sèvres que actualment només es troben al Louvre. Aquesta col·lecció va fer que el director d’orquestra Zubin Mehta definís l’hotel com un museu.

A part de l’evocadora companyia de l’art, allotjar-se en una de les seves 74 habitacions inclou els 2.200 metres quadrats de jardins, les pistes de tenis i de pàdel, un complet catàleg de tractaments signats pels suïssos Valmont, el seu spa, una piscina d’aigua salada amb vistes a la badia de Sant Pol i unes propostes gastronòmiques signades pel xef Michelin Romain Fornell. Definitivament, hi ha pocs espais a Catalunya que ajuntin art, luxe i gastronomia en un enclavament tan privilegiat i que, a més, és història viva. No és estrany que en la seva llista de clients il·lustres hi hagi noms com Ava Gardner, Liz Taylor, Orson Welles, John Wayne (que es veu que se’n va anar sense pagar), Humphrey Bogart (amb Lauren Bacall...), Elisabet II i Lady Gaga.