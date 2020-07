Terra Dominicata: Vacances amb aroma de vi enmig d’un parc natural

Les persones que -a part de gaudir-lo en boca- estimen el vi en tot el seu espectre valoraran especialment el nom de Priorat. Per això, l’Hotel Terra Dominicata no va renunciar en cap moment al seu valuós entorn i s’ha convertit en un singularíssim hotel/celler de cinc estrelles. Ubicat a Escaladei, a tocar del monestir que va servir de punt de partida per a la repoblació d’aquest territori al segle XII, l’hotel té només 26 habitacions. Una reduïda quantitat especialment valuosa en temps de covid-19, en el qual les massificacions són el nou enemic públic.

L’establiment, que ocupa l’antic Mas del Tancat, està envoltat per una finca de vinya de 135 hectàrees que, al seu torn, està dins del Parc Natural del Montsant. Aquest cúmul de circumstàncies fa que l’hotel sigui un privilegi en si mateix. Però per si l’enclavament no fos suficient, també compta amb una piscina amb vistes a la finca; lloguer de bicicletes elèctriques per visitar la zona; un espai on se celebren tallers de cocteleria o de cuina; i fins i tot un heliport.

La seva aposta per la gastronomia i l’enologia és forta. En el primer àmbit, destaca el seu restaurant, Alma Mater. Dirigit pel xef Mattia Turchet, proposa una carta diària que s’adapta a la temporada i a la zona; i una de fixa en què el receptari local s’obre a l’avantguarda en un menú degustació que surt per uns 80 euros. En el segon, sobresurt la carta de vins de l’establiment, amb més de 300 referències de Priorats i Montsants. Per últim, Terra Dominicata ofereix als hostes una visita durant la qual es presenten els vins Domus Aquilae i Sui Generis, fets al seu celler i tots dos amb el segell DOQ Priorat. La visita acaba amb un tast de vins de la regió. Si són tan bons com bonic és l’hotel deuen provocar un stendhal gustatiu.