Els hotels volen que viatgem més lleugers

Per a moltes persones fer la maleta és un procés estressant, però aconseguir portar poques coses de viatge ja és una fantasia. Per intentar ajudar-los, alguns hotels s’estan aliant amb empreses de lloguer de roba per oferir els millors looks, dignes d’Instagram, directament a l'habitació dels seus clients.

El mes de desembre, la cadena W Hotels va signar un acord amb l’empresa de lloguer de roba Rent the Runway per oferir als clients d’uns quants dels seus hotels el que anomenen Closet Concierge Amenity. Es tracta d’un servei amb reserva prèvia que permet als hostes accedir als més de 15.000 looks femenins de l’empresa així com una amplia selecció d’accessoris adaptats a cada destí. Per una tarifa única de 61 euros, els clients poden llogar 4 peces durant vuit dies i s’ho troben tot llest quan arriben a l’hotel. En el moment del check-out, només han de tornar la roba que han llogat al mostrador de l’establiment. “És molt últil per a peces de roba d’un sol us com els abrics d’hivern o la roba per a llocs molt freds com Aspen, als EUA, perquè són peces molt grans i ocupen molt a la maleta, a més són cares i és poc probable que els clients les tornin a utilitzar quan siguin a casa seva”, diu Anthony Ingham, el director de marca de W Hotels Worldwide. La iniciativa va néixer per als turistes de vacances però en canvi la demanda ha estat molt gran entre els professionals mil·lennials que estan de viatge de negocis. “Aquest tipus de clients rarament porta maletes grans i té una tendència a barrejar feina i plaer”, diu Ingham.

Per a un consum més sostenible

La start-up de moda Trvl Porter també ofereix un servei similar. Stefanie Nissen, que havia treballat d’estilista i dissenyadora, va fundar aquesta empresa amb la voluntat de compensar l'enorme consum de roba i apostar per un enfoc més circular de la moda. “Llogar en lloc de comprar permet allargar el cicle de vida de la roba i ajuda a reduir els residus”, destaca. Abans d’un viatge, ella demana als clients de Trvl Porter que li donin informació –preferències estilístiques, destí i tipus de viatge– i a partir d’aquí un estilista professional fa servir aquesta informació per crear un look book personalitzat. Els clients trien dos o més looks (a 58 euros cadascun) per a dues setmanes i els hi envien a qualsevol hotel dels Estats Units. “Tenim cura a planificar tots els looks, oferim un servei estilístic personal”, diu Nissen.

Una altra empresa que ofereix lloguer de roba, en aquest cas de marques de gamma alta, és Lady Jetset que es dirigeix a viatgers de tot el món. Aquesta companyia ofereix una selecció de peces diferents: vestits tipus còctel, roba d’esquí o roba de platja, de marques que ho venen per 500 euros o més i que ells ofereixen en lloguer a partir de 75 dòlars. “Els nostres clients ens diuen que uns dels principals motius per fer servir els nostres serveis és per l’efecte selfie, i és que no volen aparèixer a les xarxes socials portant la mateixa roba dues vegades”, diu Bethany Sharp, presidenta i cofundadora de Lady Jetset.

Per fer esport o anar d'excursió

L’hotel Troutbeck, a la vall del Hudson, a prop de Nova York, acaba de presentar un nou servei de lloguer de roba per a homes, dones i criatures amb una aliança amb la clàssica marca britànica Hunter. La seva oferta inclou fins a 50 peces bàsiques que van des d’armilles fins a jaquetes passant per botes de pluja o motxilles equipades amb binocles, una guia de camp, brúixola, una farmaciola i una manta de pícnic. “Els nostres hostes ho adoren i hi compten per a cada dia”, diu Anthony Champalimaud, el propietari de Troutbeck. “Els capricis arriben sense avís. Si un hoste decideix que vol anar a donar una volta per la neu, ha d’estar preparat”, rebla.

Els turistes que s’allotgen a l’Hotel Hudson Yards Equinox de Nova York també tenen accés a un ventall de serveis pensats per fer el seu equipatge més lleuger. Com a part del seu acord amb l’empresa de roba esportiva Rhone, els hostes de l’hotel poden llogar roba de gimnàs al mostrador. Aquest servei és una extensió del que l’hotel anomena roombar service, que inclou la venda de peces de roba per a dona i home de la marca esportiva.

A Chicago, al Gray Hotel tenen el servei Forgot it? We’ve got it (que en català seria Ho has oblidat? Nosaltres ho tenim), un servei que permet als hostes llogar roba de la marca Lululemon. El primer servei permet triar entre una trentena de samarretes i pantalons per a homes i dones. “Vam llançar aquest servei per ajudar la gent que viatja a reduir l’estrès que suposa haver de pensar en tot el que t’has d’endur”, diu Bobby Gonzalez, director de consergeria del Gray. “Creiem que portar una maleta més lleugera hauria de formar part de la comoditat i del dia a dia de les persones que viatgen”.