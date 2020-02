El 080 inventa el Capsules Day

Barcelona torna a ser la capital de la moda catalana durant quatre dies amb la nova edició del 080 Barcelona Fashion, que avui obre les portes al Recinte Modernista de Sant Pau. La cita s’allargarà fins dijous i compta amb la participació de 24 marques, entre les quals hi ha noms consolidats del panorama català, marques de llarga trajectòria i joves dissenyadors emergents, a més d’un extens programa d’activitats paral·leles relacionades amb la moda.

Alguns dels participants, com Custo, Txell Miras, Menchén Tomàs, Lola Casademunt o Oscar Leon, són veterans de la passarel·la catalana, però al cartell n’hi ha altres de nous i destacats, com Avellaneda, la coneguda firma de moda masculina de l’estilista Juan Avellaneda; Boris Bidjan, la marca d’aquest dissenyador alemany d’origen persa establert a Catalunya; Eiko Ai, la firma de Glòria Lladó (creativa que ha treballat amb Givenchy), o Alled Martínez, un jove dissenyador català format a la prestigiosa escola Central Saint Martins de Londres.

També hi haurà presència internacional amb la marca sud-africana Chulapp i la peruana Esaú Yori, així com la marca del grec Yiorgos Eleftheriades i Love Binetti, una firma de Nova York. “Aquesta edició arriba amb molts canvis”, destaca Marta Coca, project manager del 080, que explica que han intentat adaptar la cita i fer-la molt flexible per poder donar resposta a totes les necessitats dels participants.

Canvi de paradigma

I és que Coca destaca que el món de la moda “està vivint un canvi de paradigma molt important i això es tradueix en molts canvis per part de les marques i també en la forma de consum”. Així, amb aquesta escenari, el 080 “vol poder encaixar i ser útil per a totes les estratègies”. Un exemple d’aquests canvis és que la quarta jornada de la passarel·la canvia totalment i es converteix en el Capsules Day, un dia dedicat als dissenyadors que volen presentar la seva feina de manera més lliure, sense la rigidesa de la passarel·la.

Aquí hi participaran Avellaneda, Alled Martínez i altres noms nous a la passarel·la catalana, com Juanjo Villalba Bermúdez, Lagaam -la marca de la influencer Inés Arroyo- i el grup Las Antonias -que fa teixits de punt per a algunes de les marques més importants de la moda, com Saint Laurent-. “Serà un dia en què veurem més performances que no pas desfilades tradicionals”, resumeix Coca, que no vol donar més detalls d’aquesta jornada, que assegura que “si funciona serà una de les apostes fermes de l’organització”.

Un altre dels esdeveniments destacats d’aquesta 25a edició del 080 serà l’homenatge al dissenyador català Andrés Sardà -mort el setembre passat-, que se celebrarà dimarts, a les 13.30 a la sala Domènech i Montaner del recinte de Sant Pau, per recordar la importància d’aquesta figura com a renovador de la moda íntima.

Aposta per la sostenibilitat

D’altra banda, Coca explica que la sostenibilitat, que va ser la gran bandera de l’última edició del 080, segueix sent una aposta: volen seguir creixent i millorant en aquest sentit. La dissenyadora Sonia Carrasco és una de les més compromeses amb aquest aspecte i repeteix participació al 080 després de guanyar el premi al millor disseny emergent ex aequo. La dissenyadora utilitza teixits 100% orgànics, naturals i reciclats, i amb cada col·lecció assenyala un problema mediambiental. En aquesta ocasió presenta peces dedicades al mar d’Aral, al Kazakhstan, que va desaparèixer a causa del cultiu de cotó.

Sobre la convivència entre marques consolidades i dissenyadors independents, Coca defensa el model de convivència del 080, en què desfilen plegats els creadors i les firmes més comercials. Apunta que la passarel·la “és un reflex del sector que tenim i això vol dir dissenyadors, però també marques que tinguin una aposta creativa sòlida i que facin un esforç de posar en valor la passarel·la”. A més, recorda que altres cites del món de la moda, com París o Nova York, “també tenen aquest model”.