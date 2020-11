“Els jocs de taula han sigut els guanyadors de la pandèmia”

La pandèmia i especialment el confinament van fer que moltes persones descobrissin –o redescobrissin– el plaer dels jocs de taula. El tauler, les peces, els daus... suposaven una pausa divertida, estimulant i que sempre es podia compartir en família i que permetia trencar l’avorriment de tantes hores tancats a casa. És per això que enguany l’edició del festival Dau, la cita més important de jocs de taula de l’Estat, que arriba a la 9a edició, havia de ser molt especial, aprofitant aquesta tendència creixent a jugar. Però la pandèmia, de nou, ha fet canviar els plans de l’Ajuntament –l’organitzador del festival– i, com explica el seu comissari, Oriol Comas, “es farà tot virtual”.

651x366 Tres jugadors concentrats durant l'edició 2019 del festival / DAU FESTIVAL

Tot i això, la cita no vol perdre l’esperit reivindicatiu del joc i vol seguir sent un punt de trobada per a tots els amants, petits i grans, de seure plegats per compartir una bona estona, ja sigui jugant a jocs clàssics, als més nous d’aquest any, a batalles històriques o a jocs online. “El que volem és que tothom continuï jugant. Creiem que el joc ha sigut un dels pocs guanyadors de la pandèmia, ja que ens ha ajudat a superar els moments més difícils i milers de persones han descobert el plaer de seure junts i jugar. Molta gent ha vist com el joc ens fa estar bé i hem d’aprofitar aquest moment per potenciar-lo encara més”, diu Comas.

La nova edició del festival dispararà el tret de sortida oficial aquest divendres a la tarda i durarà fins diumenge, però s’allargarà virtualment tot el mes de novembre amb els continguts penjats a la web del Dau. Divendres a la tarda l'encarregada d'obrir aquesta edició virtual del festival serà la psicòloga Noemí Blanch, que farà una conferència sota el títol El poder del joc en què analitzarà i reivindicarà tot el potencial dels jocs per ajudar a formar les persones.

I un cop en marxa, què hi trobarem en aquesta edició en forma virtual? Doncs moltes propostes, per a tots els gustos, per descobrir nous o vells jocs, escoltar la veu dels creadors o dels mateixos jugadors, conèixer altres amants dels jocs de taula o jugar virtualment en xarxa.

Per als que tinguin ganes de descobrir jocs trobaran l’apartat Els jocs del dau, on hi ha classificats per temàtiques –jocs de taula, històrics, tradicionals, prototips i a la xarxa– diversos jocs destacats i explicats en vídeos per poder fer un tastet i fer-se una idea del tipus de joc i les seves regles. Més enllà dels jocs més mainstream com el Catan, Carcassonne o Aventureros al Tren –que, per cert, van ser els més venuts durant el confinament–, els curiosos podran descobrir les novetats més interessants d'aquest any o algun clàssic oblidat i també saber on comprar-lo, ja que els organitzadors han elaborat una llista de les botigues de jocs de Barcelona.

Tampoc hi faltarà una de les activitats estrella del Dau, el joc de participació, que tenia molt èxit, ja que el premi era un lot enorme de jocs de taula. En aquesta edició es farà de manera virtual i començarà a les 12 de la nit de dissabte a la web i durarà fins a les 12 de la nit de diumenge, moment límit per haver resolt els enigmes plantejats. També hi haurà l’oportunitat de jugar plegats, com passava a les edicions presencials, i per diumenge hi ha preparats quatre jocs de preguntes a través de l’aplicació Kahoot! en què podrà participar qui vulgui seguint les instruccions que hi ha a la web.

Els premis, dissabte al vespre

Un altre dels moments estel·lars del Dau, l’entrega de premis, s'ha hagut de reinventar virtualment i es farà dissabte a les 19 h de la tarda en directe des de la web. Hi haurà, com sempre, tres guardons. D'una banda, el premi Una vida dedicada al joc, que és honorífic i que enguany recau en l’estudiós francès dels jocs Thierry Depaulis, que s’estima que ha publicat diversos centenars d’articles, llibres i catàlegs d’exposicions sobre tot tipus de jocs. De l'altra, també es lliuraran el premi Millor autor de l’any per a la persona amb la creació de jocs de taula més destacada durant l’any anterior i el premi Millor autor novell de l’any a qui hagi publicat el seu primer joc de taula.

Oriol Comas reivindica que l’èxit del Dau –que l’any passat va rebre 30.000 visitants– ha sigut “democratitzar el joc, demostrar que és una activitat lúdica perquè tothom s’ho passi bé, i sobretot que quan ens posem a jugar tots som iguals, no hi ha millors ni pitjors, i això és molt bo”, destaca.

Un reconeixement al creador del Catan El Catan és segurament el joc de taula més famós del món. “És el nou Monopoly”, diu Oriol Comas, que destaca que ja porta 32 milions d’exemplars venuts a tot el món i que se n’han fet tot tipus de versions adaptades a edats, pel·lícules o llibres. El seu èxit rau en el fet que és un joc fàcil d’entendre i de jugar, “és molt divertit i enganxa”, diu Comas, i de seguida es vol repetir. Per reconèixer aquest gran èxit, el Dau ha volgut que enguany l’autor convidat fos Klaus Teuber, autor del famós Catan, que en una conversa enregistrada amb l’escriptor Màrius Serra desvela tots els secrets del joc, de la seva creació i del perquè del seu èxit, que segur que seran un regal per als seus fans. “Feia molt temps que el volíem convidar però sempre ens deia que no perquè no li agrada gaire viatjar i és una mica tímid –explica Comas–, però en això la pandèmia ens ha anat bé perquè quan li vam fer la proposta de fer-ho virtualment va dir de seguida que sí”. L'entrevista de Màrius Serra al creador del joc 'Catan'