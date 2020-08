El llibre dels batuts verds, amb l’ARA

L’estiu és un bon moment per cuidar-se i menjar sa, i per això l’ARA t’ofereix la possibilitat d’aconseguir el llibre Batuts verds, de la dietista nutricionista Carla Zaplana.Després de l’èxit del seu últim llibre, Sucs verds, en aquest nou llibre Carla Zaplana ens introdueix en el món dels batuts verds (coneguts com a smoothies ), amb delicioses receptes, i va més enllà amb noves elaboracions de sucs verds, de llets vegetals i de receptes elaborades amb la polpa dels sucs. Zaplana continua aprofundint en els aliments i les begudes a base de fruites i vegetals frescos per tenir un estil de vida i una dieta sanes.

El llibre ofereix un total de més de cinquanta receptes que us ompliran d’energia i que us faran sentir nets, per dins i per fora. Carla Zaplana és dietista nutricionista, mentora de salut i autora de bestsellers. Es considera una autèntica foodie de soca-rel i reparteix el seu temps entre l’escriptura i l’aprenentatge en alimentació saludable. A més a més, comparteix els seus coneixements i la seva filosofia de vida a les seves consultes i programes en línia amb pacients de tot el món. També destina un espai a l’elaboració i el tast de noves receptes, a classes de ioga, a meditar, i als viatges que fa a diferents països buscant respostes i noves experiències.

Pots aconseguir el llibre a partir del dia 8 i fins al 14 d’agost per 13,50 euros. Només cal que presentis al quiosc el cupó que trobaràs a la part inferior de la contraportada del diari. Si ets subscriptor digital et podràs descarregar el cupó a l’Espai del Subscriptor.