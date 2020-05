La mallorquina Carmen March anuncia que tanca la seva firma de moda

260x366 La dissenyadora mallorquina Carmen March / INSTAGRAM La dissenyadora mallorquina Carmen March / INSTAGRAM

La dissenyadora mallorquina Carmen March ha anunciat el tancament de la marca que porta el seu nom al del seu compte d'Instagram, a través del qual ha dit que l'últim dia en què treballaran serà el 30 de maig. "Vull donar les gràcies a tots els que m'han donat suport tant en aquesta última etapa com durant tota la meva carrera. Em sento molt afortunada d'haver pogut treballar al llarg d'aquests anys amb un equip de professionals extraordinaris, que m'han ensenyat tot el que avui sé. Han estat una multitud i m'han portat pacientment de la mà en aquesta incomparable aventura. Sense el seu exemple i la seva empenta res d'això hauria sigut possible", ha escrit March, sense entrar en detalls de les raons que l'han portat a posar punt final al seu pas pel món de la moda amb la seva pròpia firma.

Tot i que no ha donat motius, s'entén que els reptes que proposava la crisi del coronavirus a partir d'ara i les tensions financeres a les quals ha sotmès tot el sector han fet inviable el seu projecte, basat en una costura i materials de primera qualitat que el feien poc competitiu, tot i ser dels més desitjats d'Espanya a la catifa vermella de tot el món.

No és la primera vegada que la dissenyadora ha de donar per finalitzat el seu projecte personal. Sense anar més lluny, el 2010 ja va tancar la seva firma homònima. Va marxar llavors a fer de directora creativa de Pedro del Hierro, on va treballar fins al 2016 amb nombrosos èxits internacionals. Aleshores va reflotar la seva pròpia firma, amb la qual produïa dues temporades a l'any. Les seves creacions es venien arreu del món i les portaven figures tan populars com Kendall Jenner, Katy Perry o Beyoncé.