10 maneres alternatives de viatjar

Moure’s pel món amb reserva prèvia és només una de les maneres de viatjar, no l’única. Si a hores d’ara encara no has trobat la manera de fer un viatge apassionant, sigui per la falta de places, per l’elevat cost de les que queden lliures o perquè no t’interessen les opcions disponibles, hi ha moltíssimes formes de descobrir el món a un preu baix, fins i tot gratuïtament, i amb un plantejament molt interessant. Només cal posar-hi una mica de creativitat, sovint ganes de treballar una mica, i adaptar-se a les diferents propostes que té el mercat alternatiu del turisme.

‘Coach surfing’

Dormir a casa d’un veí és la màxima del ‘coach surfing’, o dit d’una altra manera: passar la nit al menjador d’un habitant del lloc que lloga el seu sofà per un mòdic preu a canvi de viure una experiència més autèntica i culturalment més atractiva, tant per al viatger com per a l’amfitrió.

Aquesta opció ofereix possibilitats molt diverses, perquè cada experiència, cada amfitrió i cada casa són ben diferents, però és una proposta molt flexible i que permet la màxima llibertat a les dues parts per un simbòlic intercanvi econòmic, molt inferior al que proposen els allotjaments oficials. Aquestes experiències es poden contractar en línia, en xarxes com Couchsurfing, Hospitality Club i Be Welcome, entre moltes altres.

651x366 Llocs web com Worldpackers connecten els viatgers amb tota mena d'ofertes de voluntariat. / GETTY Llocs web com Worldpackers connecten els viatgers amb tota mena d'ofertes de voluntariat. / GETTY

Intercanvis de casa

Si ets d’aquelles persones que tenen una xarxa internacional d’amics gràcies a experiències prèvies com l’Erasmus o a viatges anteriors, una gran opció és proposar-los organitzar un intercanvi de casa: una setmana amb allotjament gratuït a París o Nova York sembla una manera molt atractiva de passar l’estiu. El principal inconvenient d’aquesta opció és fer coincidir les vacances i que els nostres amics estiguin disposats a viatjar d’aquesta manera. Tanmateix, també es pot intercanviar casa amb altres persones desconegudes del món a través de xarxes internacionals com Home Exchange, que permeten, a més, acumular punts sense necessitat d’anar a casa de les altres persones en cas que no ens interessi el seu emplaçament, i utilitzar-los en properes experiències.

Acampa en un jardí

Similar a l’ocupació del sofà d’un veí del lloc, l’opció de Camp In My Garden, ara CampSpace, promou acampar al jardí o al terreny privat d’una casa a l’estiu. Aquesta proposta compta amb milers de parcel·les privades d'arreu del món que, tot i no ser gratuïtes, permeten als llogaters conèixer viatgers de tots els continents, i als viatgers entrar en contacte amb gent del lloc sense haver de sacrificar massa la intimitat de tota la família. És una manera fresca, divertida i bastant lliure de conèixer el món.

‘Housesitting’

Tenir cura de la casa, els animals i les plantes d’algun amic o conegut és una de les opcions més esteses entre els viatgers alternatius. Tal com succeeix amb l’intercanvi de cases, no cal que tinguem amics que comparteixen els mateixos gustos que nosaltres, sinó que es poden buscar cases en plataformes com Housesitting. En aquesta mena de plataformes, els propietaris interessats en que algú cuidi les seves mascotes, plantes o cases posen anuncis amb les dates i els serveis requerits a les persones que volen viatjar amb aquesta modalitat. Sembla que no hi ha res més lliure que passar les vacances a casa d’algú altre sense que hi sigui el propietari!

651x366 Ensenyar idiomes en altres països pot ser una manera diferent de descobrir altres cultures. / GETTY Ensenyar idiomes en altres països pot ser una manera diferent de descobrir altres cultures. / GETTY

Treballar a canvi d’allotjament

El sistema d’’au-pair’ està molt estès des de fa anys, però ara adopta noves i diferents maneres de fer. A banda de tenir cura dels nens d’una família a canvi de tenir l’allotjament gratuït, ara també és possible conèixer el món treballant en diferents tipus d’establiments a canvi d’un llit i fins i tot dietes gratuïtes. Llocs web com Worldpackers connecten aquest tipus de viatgers, que hi poden trobar una gran oferta d’hotels, hostals, centres culturals i explotacions ramaderes, o fins i tot de cacau, en països remots a canvi de tasques tan diverses com el manteniment, la jardinera, la cuina o la recepció d’un establiment, així com fer de guia turístic, ensenyar idiomes o portar les xarxes socials, entre algunes de les múltiples propostes que s’ofereixen. Aquesta opció permet passar dies i setmanes en llocs exòtics, tot i que el temps lliure que es pot dedicar al turisme no serà el mateix que en el cas d’altres opcions.

Fer un voluntariat

També basant-se en la força de treball però amb un vessant més social, els voluntariats permeten conèixer altres indrets i cultures amb un component humà molt interessant i enriquidor. Amb una oferta destacada especialment a l’Àfrica, l'Amèrica Llatina i l'Àsia, però sense excloure les zones més necessitades d’altres continents, és possible conèixer el món ajudant en tasques com l'ensenyament, monitoratge de campaments d’estiu, fent d’administratiu, construint projectes, cultivant horts, ensenyant arts escèniques o desenvolupant programes d’empoderament femení. A banda de la web Worldpackers, que inclou treball social, també es poden trobar voluntariats a Volunteer Abroad, al Programa de Voluntariat de les Nacions Unides i a Sabatica, entre d’altres.

Practica el ‘carpooling’

Més enllà de guanyar-nos el viatge oferint les nostres habilitats, també és possible conèixer el món a un preu molt baix compartint les despeses del desplaçament amb solucions com Carpooling i BlaBlaCar. D’aquesta manera, a banda d’aconseguir viatges a un preu baix, s’obtenen avantatges mediambientals, com una menor emissió de CO2 i un consum més responsable. A més, és una proposta totalment ‘ecofriendly’. Si un viatja sol, també pot oferir els seus serveis i d’aquesta manera estalviar costos i entrar en contacte amb persones d’altres cultures.

651x366 Cuidar la casa i les mascotes d'una família és una opció a l'hora de viatjar. / GETTY Cuidar la casa i les mascotes d'una família és una opció a l'hora de viatjar. / GETTY

Fes-te tripulant

Treballar com a tripulant d’un vaixell és una manera molt econòmica de conèixer el món. Enrolar-se en un dels milers de creuers que travessen les aigües del planeta és una forma de poder aturar-se als diferents ports, quan les condicions laborals ho permetin. Atenció al client, animació, hostaleria i gestió són algunes de les tasques que es poden dur a terme dins d’un creuer. A banda del viatge, l’experiència ofereix viure un ambient molt internacional i aprendre idiomes. També es pot viatjar com a tripulant en altres embarcacions més petites, unes ofertes que es poden trobar en plataformes com Find a Crew i Crewbay, on s’anuncien embarcacions que naveguen arreu del món: des del Carib fins al Canadà, el Mediterrani o Indonèsia.

Uneix-te al ‘warm shower’

Una opció, només vàlida per a ciclistes, és associar-se a la xarxa internacional Warm Showers, una comunitat on originàriament s’oferia una dutxa però que ara també ofereix allotjament i menjar per a les persones que arribin en bicicleta. En aquesta xarxa es pot ser amfitrió i usuari, i una de les riqueses que amaga és que proposa compartir històries al voltant d’aquest vehicle i del seu univers. Es tracta d’una mena de cadena de favors on només importa desplaçar-se sobre dues rodes. Solidaritat ciclista!

651x366 L'opció de fer d'au pair és una de les més conegudes. / GETTY L'opció de fer d'au pair és una de les més conegudes. / GETTY

Fes-te monitor

Ser monitor de grups de joves que viatgen a altres països per aprendre l’idioma és una manera molt econòmica de viatjar i de fer-ho guanyant diners. Les escoles d’idiomes que envien menors a l’estranger solen buscar monitors amb domini de l’idioma local per acompanyar els participants del programa. Només s’ha de dur el grup, fer de connector entre l’escola i les famílies o centres d’acollida i gestionar les seves necessitats un cop s’arriba al país. Aquestes escoles solen promoure estades d'entre quinze dies i un mes, i a banda d'oferir un salari al monitor, li permeten molt de temps lliure per gaudir del país.