10 maneres per començar a ser més sostenible a casa

El zero waste és un moviment que té com a base un principi simple: que tota l’activitat humana imiti els cicles de la natura, on tot s’aprofita. Aquestes paraules, que trobem al llibre d'Yve Ramírez, Residuo zero (Titilante), coneguda a les xarxes socials com @laecocosmopolita, defineixen molt bé què és aquest fenomen del qual cada cop se sent a parlar més. Els mesos de confinament han fet que la població sigui més conscient de la gran quantitat de residus que es generen a casa i que molta gent es plantegi reduir-ne el volum i, per tant, intentar aplicar la filosofia zero waste a casa. Us compartim deu consells per fer-ho:

1. Reflexionar:

Per molt que vulguem viure sense residus, és difícil no acabar tenint cap plàstic a la nevera o no fer servir res d’un sol ús quan anem a un restaurant. Per aquest motiu, Yve Ramírez afegeix una nova R a les tres més famoses (reduir, reutilitzar i reciclar) i parla del concepte reflexionar, un pas importantíssim i essencial abans de fer qualsevol compra. Aquestes són algunes de les preguntes que ens hauríem de plantejar abans de comprar qualsevol producte: és realment necessària la compra? Cal que el producte sigui nou? Podríem trobar-lo de segona mà? D’on ve i en quines condicions s'ha fet? Aquesta sèrie de preguntes ens faran valorar si realment és necessari el producte que ens disposem a comprar o no.

2. Comprar menys i millor:

Després de la reflexió arriba el concepte reduir, bàsic i essencial per començar el camí cap al residu zero. Fa referència a reduir el nostre consum en general: cal comprar menys i millor, prioritzant productes sostenibles, que es puguin reciclar, i ser conscients que els recursos del nostre planeta no són infinits. Es pot aplicar a la compra que fem al supermercat, però també quan anem a comprar roba o productes d’oci.

3. Fer 'batch cooking':

Aquest mètode consisteix en planificar els menús amb antelació per aprofitar millor els aliments. Podríem dir que el repte seria cuinar en un sol dia tots els plats de la setmana, de manera que en puguem treure el màxim profit. L’autora del llibre i blog Being Biotiful, Chloé Sucrée, fa tres recomanacions per estalviar a l’hora d’anar a fer la compra: anar a comprar al supermercat sense set ni gana per evitar comprar coses innecessàries; respectar sempre què portes apuntat a la llista de la compra; i recordar que som el que mengem i som el que comprem, i que una alimentació planificada i més ordenada ens durà cap a una alimentació més sana i que generi menys residus a la cuina.

4. Optar per la compra a granel:

Ja sabem com hem de cuinar, i ara ens falta saber on hem de comprar els aliments. Quan comencem el camí cap a una alimentació més sana, segurament sense adonar-nos-en també iniciarem el camí cap a una compra més saludable i respectuosa amb el medi. Comprar a granel i de proximitat ens ajudarà a evitar plàstics innecessaris. El nostre consell: porta sempre al damunt bosses de tela pròpies, per si de cas compres alguna cosa inesperada. Les bosses de Resid’ÚS ( zeroresidus.com) són perfectes.

5. Higiene personal:

Fixa’t en l’aigua que gastes i quins sabons fas servir. Tanca l’aixeta quan t’ensabonis i utilitza l’aigua una mica més freda del que t’agradaria: aniràs més de pressa i gastaràs menys. Utilitza sabons naturals, si pot ser que siguin sòlids per evitar envasos de plàstic, i comprats a granel. Te’ls pots fer a casa, o trobar alternatives en botigues com Yes Positive Supermarket a Barcelona, on venen sabó a pes. Intenta no rentar-te els cabells cada dia i utilitza xampú en sec que també et pots fer a casa de manera artesanal i molt senzilla. Una gran part de la cosmètica que utilitzem (pasta de dents, maquillatge i cremes) porten microplàstics que acabaran sent residus al mar. Intenta començar a implementar aquestes mesures més sostenibles.

6. Controla l'armari:

Com és el teu armari? Para atenció a com està ordenat, quina roba tens i quina utilitzes realment. Ordena'l i fes neteja. Hi ha uns quants mètodes que ens ajuden a prendre consciència de la roba que tenim. Podríem dir que un armari càpsula és un armari conscient, en què cada peça de roba es pot combinar amb les altres i no hi ha temporades. Escull una paleta de colors senzilla i aposta per peces de llarga durada. Atenció! No estem dient que tiris cap peça de roba, sinó que prenguis consciència del que ja tens i busquis solucions per a les peces que ja no utilitzes. Si el mètode càpsula no t'és vàlid, prova amb el repte #30wearschallenge ( 30wears.app): a través d’una aplicació mòbil podràs comprovar quantes vegades et poses cada peça de roba, i veure si arribes a l’objectiu de trenta vegades.

7. Mascotes sense residus:

Bea Johnson, autora del llibre Residu zero a casa, explica que el residu zero és una qüestió familiar. Incloses les mascotes. Com ho farem? No calen llits especials per a mascotes, si el gos, gat o animal que considerem pot ser a les nostres cadires o catifes, a prop del foc a l’hivern. L’animal pot jugar amb joguines fetes a mà o trobades, el podem netejar amb sabó líquid casolà, i pot menjar pinso comprat a granel en bols de vidre. Per recollir-ne els excrements, es pot fer servir paper del nostre cubell de reciclatge.

8. Esport a la naturalesa:

La millor manera de fer esport respectant el planeta és fer-ho en un entorn natural. Es tracta dels ara anomenats banys de bosc, que es poden practicar tant a la ciutat com en plena naturalesa: consisteixen en trobar un espai verd per gaudir d’un moment de calma en connexió amb la natura, sense endolls ni wi-fi ni altres tecnologies. Busca un parc a prop de casa i surt a passejar, a practicar ioga o a córrer. La naturalesa és l’alternativa perfecta a les màquines de gimnàs, i podràs gaudir de l’oxigen sense generar cap residu a l'entorn.

9. A la feina:

Per reduir residus a la feina també caldrà que comencem a reduir-ne a casa. Amb la planificació adequada podrem evitar comprar aquella barreta de la màquina expenedora que no podem evitar a mitja tarda. Porta sempre provisions: fruita, fruits secs o unes galetes casolanes ens salvaran a mig matí o a mitja tarda. Prepara la carmanyola la nit anterior i tingues en compte tot el que et pot fer falta: tovalló de roba, coberts i un termo d’aigua per poder-te fer també un te.

10. Desconnexió digital:

Gaudeix de l’última estona del dia amb la família, amb els amics o llegint abans d’anar a dormir. Aprofita aquest moment per apagar la wi-fi fins l'endemà i reduir així la contaminació electromagnètica que generen les ones. Una connexió per cable, per exemple, ajuda a reduir la intensitat de les ones a l’habitatge. Deixa les tauletes, els mòbils i el router en un lloc de la casa allunyats del llit, i redueix així l’exposició a les ones durant les hores de descans de la nit. Aprofita aquest moment de mindfulness per tornar a començar amb energia l'endemà.

Amb aquests consells podràs començar a portar un estil de vida en direcció al residu zero, però cal ser sempre conscient que el camí és llarg i queda molt per fer, però que cal fer-ho ja. L’ONU ja ha declarat la dècada de l’acció, en què caldrà complir els disset objectius del desenvolupament sostenible (ODS) que engloben temes d’economia, socials i de caràcter ambiental per al 2030. L’emergència climàtica és real i immediata: en paraules d'Yve Ramírez, “comença a restar des de casa”. I ens permetem afegir-hi: i contribueix a crear el planeta on t’agradaria viure.