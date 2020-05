Mango posa a la venda mascaretes higièniques reutilitzables

La firma catalana Mango ha incorporat en la seva última col·lecció una sèrie de mascaretes higièniques reutilitzables amb un filtratge superior al 90% i una respirabilitat per sota del 60%, tal com informen des de la marca catalana. A més, els dos models permeten fins a deu rentats.

Les mascaretes, que es posaran a la venda a partir de demà dijous a la seva pàgina web, són de talla única per a dona i home, i amb tres mides diferents per als nens. Tenen un preu d'entre 8 i 10 euros. Un model té un estampat paisley, mentre que l'altre té un estampat floral. Segons assenyala la marca, els materials, el disseny i la confecció segueixen les normes establertes per l'UNE 0065:2020.

651x388 La mascareta amb estampat Paisley que Mango ha posat a la venda / MANGO La mascareta amb estampat Paisley que Mango ha posat a la venda / MANGO

Adaptant-se al mercat actual, la firma també ha posat a la venda dues modalitats de gel hidroalcohòlic perfumat. Els gels inclouen olis d'origen vegetal que prevenen del ressecament de les mans derivat de l'ús regular de l'alcohol.