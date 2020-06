El top 10 per a un homenatge a domicili

Ara que aconseguir cadira a qualsevol terrassa sembla una missió impossible i que encara hi ha molta gent amb reticències a anar a llocs concorreguts, és molt útil tenir localitzats els millors restaurants amb servei a domicili i per emportar. Molta gent li ha agafat el gust a entaular-se a casa, així que siguem a la fase de desconfinament que siguem paga la pena conèixer els establiments d’arreu de la nostra geografia que ens permeten degustar, amb tota comoditat, delícies sibarites elaborades pels cuiners.

Traficantes de Harina (Barcelona)

La iniciativa Traficantes de Harina és filla de la pandèmia i del confinament. És un projecte conjunt dels restauradors Leo Chechelnitzkiy i Martín Pimentel per donar una oferta de qualitat només disponible per repartir de domicili amb “una visió desenfadada i humorística d’icones de personatges foscos”, diuen, com Andy Warhol, Al Capone o els protagonistes de Kill Bill. Juguen amb ingredients frescos, masses fermentades i una bateria d'entrants que van del mexicà al menjar de carrer americà. Com a colofó, proposen gelats i cinc opcions de còctel amb "molta personalitat". Assenyalen que “terrasses per a tothom no n’hi ha, ni és fàcil per als clients trobar-les en el moment en què volen gaudir-ne”, i que el delivery dona resposta al moment de desig, amb immediatesa i resolució.

Les Moles (Ulldecona)

Al cor de les Terres de l'Ebre, el restaurant Les Moles, amb una estrella Michelin, ofereix tant el servei de delivery com el de take away. Té entrega a domicili a Ulldecona, la Sènia, Alcanar, Tortosa, Vinaròs, les Cases, la Ràpita i Deltebre, entre altres, i els dissabtes al migdia serveix al Camp de Tarragona. El xef i propietari, Jeroni Castell, ofereix "proximitat, tècnica i diversió" amb un menú canviant que sempre du cinc aperitius, un principal i postres. A banda de clàssics, el restaurant ha inclòs noves creacions. Ofereixen la possibilitat d'adquirir també qualsevol dels seus vins o caves, així com un pa de mig quilo perquè no falti de res. Aquesta aposta "ha sigut només una manera de pal·liar lleugerament una situació molt dura com a negoci".

651x366 Mollete de costella de Les Moles / PAU CASTELL Mollete de costella de Les Moles / PAU CASTELL

Sagàs Farmers, Cooks and Co. (Barcelona)

El xef amb estrella Michelin Oriol Rovira proposa cuina per endur amb un concepte "fàcil, ràpid i pràctic". Amb una nova mirada al finger food a base d'entrepans gurmet de caràcter urbà, informal i divertit, la seva oferta abasta la cuina de carrer més popular amb tècniques contemporànies, donant lloc a petites meravelles gastronòmiques com el tàrtar de vaca vella, cubanitos i buns de porc. Per a Rovira, "tot canviarà molt ràpidament", i assegura: "Hem de veure l'afectació final real i com pal·liar-ne estructuralment el que n'hagi derivat, que no serà poc".

651x366 Un dels entrepans del Sagàs / GRUP SAGARDI Un dels entrepans del Sagàs / GRUP SAGARDI

Mimolet (Girona)

Al cor del Barri Vell de Girona, la cuina gastronòmica del Mimolet es pot tastar des de la comoditat del sofà en forma d'arrossos variats, com el de calamars i carxofes amb maionesa d'alls escalivats o l'arròs d'ànec, foie i anguila fumada. La seva responsable, Adriana Kurth, explica que la idea és permetre als clients gaudir a casa de les seves especialitats. A més "el client es pot deixar aconsellar i emportar-se l'ampolla del restaurant". La seva proposta va molt dirigida al públic "que potser encara no està còmode en espais tancats o terrasses amb tanta gent". Si bé es tracta d'una opció positiva per la diversificació del restaurant, "no incrementa prou el volum de negoci".

651x366 Arròs del Mimolet / ADRIANA KURTH Arròs del Mimolet / ADRIANA KURTH

Mercat Autors (diverses localitats)

La cadena d'alimentació Ametller Origen ha creat la línia Mercat Autors amb elaboracions de Jordi Roca, Nandu Jubany, Hideki Matsuhisa, Josep Maria Kao i Christian Escribà & Patricia Schmidt, entre altres. Totes es poden comprar en línia, a la botiga de Numància, i recollir-les en altres locals de la cadena de Barcelona, Sant Cugat, Masnou, Vilanova, Sitges, Sant Pere de Ribes, Figueres, Vic, Girona i Olot. Kao proposa, per exemple, arròs cantonès amb verdures de temporada, fideus amb pasta arrissada al wok, spring rolls i dim sum. "El menjar per endur pot convertir un àpat habitual en una celebració", i defensa que aquests plats estan pensats "perquè la gent també s'ho passi bé a casa seva i converteixi un sopar o un dinar qualsevol en una celebració romàntica i singular".

Casa Tejada (Barcelona)

Casa Tejada compta amb el segell del xef amb estrella Romain Fornell. El seu mànager, Jérôme Etchalus, explica que durant el confinament van incloure a la carta una proposta de menú setmanal per emportar i que va tenir molt bona acollida. Aconsella començar amb ostres franceses, seguir amb la "imprescindible" amanida de King Crab, croquetes meloses, patates braves Casa Tejada, tàrtar de bou, escamarlanets Robuchon i llamàntol a l'allet. Per a les postres, recomana el lemon pie o bé el cheesecake Salvador Dalí i fruits vermells. "Tot el que sigui sumar i estar al costat del client és positiu i, en aquests dies, aquesta opció s'ha vist que era una manera d'acostar-nos al client", agrega.

La Taverna del Mar (s'Agaró)

El xef Lluís Planas proposa plats que compleixin tres característiques: primer, la qualitat i que els ingredients "no es malmetin per la temperatura o que no s'oxidin"; segon, que es puguin escalfar, si cal, i tercer, "que permetin ser emplatats a la vaixella de casa". Així, suggereix entrants com sashimi de salmó fumat amb wasabi i alga nori, sepiones amb espàrrecs, paella, fideuada, cassola de llamàntol, suquet o peix al forn. "Per postres, el cheesecake a la nostra manera és el meu preferit", detalla. Sobre la beguda, considera que per al client és més còmode que li subministri el mateix restaurant, i reivindica que "a casa també es pot menjar súper bé".

651x366 Cloïsses de la Taverna del Mar / VERA LAIR Cloïsses de la Taverna del Mar / VERA LAIR

La República (Barcelona)

El Carlos Vega suggereix al seu restaurant argentí La República milaneses tradicionals, “una proposta gastronòmica que no és aire comuna en el sector del delivery”. Defensa que aquests arrebossats, que acompanya de puré de patates casolà o amanida de col d’inspiració nord-americana, “porten feina de fer i són laboriosos”. De postres, proposa el panqueque de dolç de llet. “Per a nosaltres ara és una prioritat poder oferir a casa una experiència similar a la que es podria tenir venint a La República”, afegeix Vega.

L'Espurna (Lleida)

Amb una cuina gastronòmica d'allò més contemporània però de base tradicional, el propietari i xef de L'Espurna, Jordi Vidal, proposa "gaudir d'una cuina elaborada, amb sabor i tècnica sense haver de passar hores cuinant a casa". De la seva carta a domicili recomana la falsa coca de poma, foie i blat de moro; el timbal de xai i suquet del rostit, i de postres qualsevol opció, "ja que les postres van bé per endolcir qualsevol situació difícil". Sobre el repartiment a domicili, considera: "Jo crec que és un servei que ha vingut per quedar-se i complementar el negoci central que és el restaurant", considera Vidal, que tanmateix assenyala que no és viable únicament per a un restaurant de gran capacitat de comensals.

651x366 Canelons de l'Espurna, a Lleida / L'ESPURNA Canelons de l'Espurna, a Lleida / L'ESPURNA

Nectari (Barcelona)

El xef Jordi Esteve, del Nectari, també fa delivery per seguir arribant als clients i "fer-los una mica més amena la desescalada". Diu que no ha deixat de parlar amb els clients que li transmetien les seves ganes de sopar al seu local i sobretot sense haver de cuinar durant hores i després "netejar el desastre". Esteve proposa el seu menú gurmet i també plats com canelons trufats i caviar: "Crec que hi ha públic i temps per a tot. Ara hi ha gent que potser encara no vol exposar-se i prefereix fer-se l'homenatge a casa, i d'altres que ja portem molt de temps a casa i (volem) una mica d'aire i poder sortir a una terrassa".