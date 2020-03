Un dels destins més cars es converteix en el més accessible: a Dubai des del confinament

Aquests dies toca quedar-se a casa, però el confinament no ha de ser sinònim d’avorriment ni tampoc de no visitar més enllà de la nevera. Sens dubte internet fa més suportable la situació i ofereix les eines necessàries per gaudir de destinacions poc assequibles com Dubai des de la comoditat del sofà i a un cost increïblement menor.

Entre d’altres, l’oficina de turisme de l’emirat àrab ha fet possible que es pugui gaudir telemàticament dels atractius d’aquest destí. Per exemple, les imponents vistes del Burj Khalifa, passejar per les botigues del principal centre comercial de la ciutat, volar en helicòpter per sobre de la urbanització construïda sobre el mar Palm Jumeirah i, fins i tot, entrar a la suite presidencial de l’Hotel Burj al-Arab. Per fer-ho, només cal accedir a la plataforma Dubai 360 – Dubai360.com– i allí començar el tour virtual “més gran i de més qualitat del món”, segons anuncien des del país. L’eina utilitza únicament contingut interactiu de 360 graus combinat amb panoràmiques a gigapíxel i vídeos. Altres atractius de Dubai disponibles en aquesta plataforma són The Green Planet, l’exòtic bosc tropical de Dubai amb més de 3.000 espècies de fauna i flora, o el desert, que es pot recórrer aquí com si es fes amb una bicicleta.

Per si els turistes volen visitar Dubai per la seva vessant artística més enllà dels seus atractius més populars, també hi ha la possibilitat d'endinsar-se a l’Art Dubai – Artdubai.ae–, que ha fet disponible el seu catàleg, amb les més de 500 obres d’aquesta edició, celebrada al març. A més, l'emirat també ofereix espectacles d’arts escèniques tematitzades per als visitants virtuals. Per complementar la visita artística, també es pot recórrer el districte cultural d'Alserkal Avenue – Alserkal.online–, on els galeristes s’han unit per llançar una plataforma digital amb visites virtuals de 360 graus.