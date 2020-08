La muntanya també és per als nens

Grans dosis de natura, aire pur, absència de cotxes, poca gent, tranquil·litat i tot l’espai del món perquè els més petits s’esbravin... Passar uns dies en un refugi ens permet desconnectar d’una manera econòmica i sostenible i també és una bona opció per iniciar-se a la muntanya amb família. A més, pot ser una oportunitat per aprendre a valorar i estimar la natura plegats i gaudir de les petites coses, sense pantalles pel mig. També és una manera segura de moure’s aquest estiu, ja que els refugis han pres diverses mesures de protecció contra el covid-19, com ara reduir la capacitat per garantir la distància entre els hostes. En aquest sentit, és recomanable trucar per reservar i també portar el propi sac de dormir o llençols, tot i que en alguns refugis es poden llogar. Tenint en compte aspectes com l’accessibilitat o els serveis que ofereixen, hem fet una selecció d’alguns refugis des del Pirineu fins als Ports ideals per anar-hi en família durant els mesos d’estiu. Tots compten amb serveis bàsics, com ara lavabos, dutxa d’aigua calenta i restaurant, i en molts casos disposen de flassades, coixins i calçat de recanvi per utilitzar a l’interior del refugi. A tots s’hi pot arribar a prop amb cotxe o a peu en menys d’una hora i mitja.

Refugi de Rebost (Berguedà)

És dins el Parc Natural del Cadí-Moixeró, sota el Pedró dels Quatre Batlles, en un indret arrecerat del vent i amb bona temperatura a l’estiu. A causa de les mesures pel covid-19, actualment el refugi té espai per a 25 persones, el 50% de la seva capacitat. Al voltant es poden fer diversos circuits d’orientació, un d’ells especialment pensat per fer en família, ja que té 1,5 km sense gaire desnivell i la majoria de fites són fàcils de trobar. Es tracta d’una manera divertida de caminar per la muntanya i aprendre a llegir mapes. Una mica més amunt del refugi hi ha la Ruta del Trencapinyes i la Ruta de la Marmota, a través de les quals els més petits poden conèixer diferents espècies d’ocells i mamífers. A més, els guardes del refugi, l’Anna i el Cinto, han creat una ruta didàctica de 3 km per conèixer les espècies d’arbres i arbustos que hi ha a prop del refugi. També es pot pujar a diversos cims, assequibles a partir dels 6 o 7 anys, com ara al Puigllançada (2.409 m) i al Serrat Gran (2.482 m), que es poden fer en 1 h 30 min, o al cim de la Tosa d’Alp (2.536 m), una excursió d’unes 2 h 30 min.

S’hi arriba amb cotxe per la carretera de Coll de Pal (BV-4024), des de Bagà. Passat el km 13, a uns 1.000 metres, hi ha una esplanada on es pot aparcar. Des d’allà s’arriba al refugi caminant per un corriol amb marques GR o per una pista forestal.

Refugi Estanys de la Pera (Cerdanya)

S’ubica al vessant sud del port de Perafita, al costat dels estanys de la Pera. El refugi normalment disposa de 35 places, però actualment de 14. Està situat en un indret ideal per a la pràctica de l’excursionisme a l’estiu. Des del refugi es poden fer sortides als cims del voltant, com ara el pic de Perafita (2.750 m) o el pic dels Estanyons o de la Colilla (2.780 m). Es tracta d’excursions senzilles i molt agraïdes per les vistes panoràmiques que hi ha de la Cerdanya i Andorra. Una altra opció és anar-hi en bicicleta de muntanya, ja que tant des de Lles de Cerdanya, com des d’Aransa, el refugi està comunicat per una pista de terra en bones condicions. La seva proximitat amb els dos estanys i un bonic salt d’aigua fan que sigui un lloc ideal on passar uns dies en família.

L’accés es fa a peu des de Pollineres, a través del GR 11.10, un sender de 2 km i 200 m de desnivell que passa pel costat d’un riu i d’un salt d’aigua i que en uns 45 minuts ens porta fins al refugi i als dos estanys que hi ha a la vora.

651x366 Paisatge que es veu des del refugi dels Estanys de la Pera Paisatge que es veu des del refugi dels Estanys de la Pera

Refugi Mallafré (Pallars Sobirà)

S’aixeca a prop de la presa de l’estany de Sant Maurici i als peus dels Encantats, al bell mig del Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. És punt de pas del GR 11, el popular sender de gran recorregut que passa per tot el massís pirinenc pel vessant sud, i de la famosa travessa Carros de Foc, que uneix tots els refugis del parc nacional. És un refugi petit i acollidor que actualment només té capacitat per a 12 persones. Des del refugi es poden fer diverses excursions senzilles i aptes per als més petits, com ara anar fins a la cascada de Ratera, que és a uns 35 minuts del refugi, o fer una volta circular al voltant de l’estany de Ratera passant pel mirador, que ofereix una vista panoràmica de l’estany i els pics que l’envolten. Una altra opció és pujar al pic del Portarró, que és una ascensió molt senzilla de 2 h des d’on es veuen la vall d’Escrita i la vall de Boí, o la pujada al llac de Monestero, d’1 h i 30 min de durada.

Es pot deixar el cotxe al pàrquing de Prat de Pierró, passat Espot (Pallars Sobirà). Des d’allà són 50 minuts a peu fins al refugi.

651x366 El refugi Mallafré, al Pallars Sobirà El refugi Mallafré, al Pallars Sobirà

Refugi Ulldeter (Ripollès)

És dins el terme municipal de Setcases, al costat del massís del Gra de Fajol. Es tracta d’un refugi d’alta muntanya actualment amb capacitat per a 25 persones. Des del refugi es poden fer excursions per a tots els nivells, com ara anar fins al naixement del riu Ter i les ruïnes de l’antic refugi o fer la tradicional travessa d’Ulldeter a Núria. A més, està situat en un lloc privilegiat per afrontar l’ascensió de nombrosos pics i muntanyes, com ara Bastiments (1 h 45 min), un dels pics més emblemàtics d’Ulldeter, que permet veure el Canigó, la Cerdanya i la vall del Freser; Gra de Fajol (1 h 10 min), que ofereix molt bones vistes del circ d’Ulldeter; pic de la Dona (2 h 10 min), una excursió més llarga però també senzilla amb vistes al massís del Canigó; o Bacivers (3 h), que permet gaudir de l’estany de Bacivers i també d’unes bones vistes. El camí de llarg recorregut GR 11 i el camí de l’Alta Ruta Pirinenca (HRP) passen per aquest refugi. A la vora hi ha diversos rius ideals per remullar-s’hi a l’estiu.

Per accedir-hi, primer cal anar a Setcases i, un cop allà, seguir la carretera fins a Vallter 2000. Passat el primer pàrquing del telecadira, ja es troba una indicació del refugi, i hi ha un espai per aparcar. Des d’allà són 30 minuts de pujada fins al refugi seguint les marques del GR.

651x366 Els voltants del refugi Coma de Vaca Els voltants del refugi Coma de Vaca

Refugi de la Mussara (Baix Camp)

Aquest refugi és dins el Parc Natural de les Muntanyes de Prades, al municipi de Vilaplana, i té unes vistes fantàstiques sobre el Camp de Tarragona. A causa de les restriccions, actualment té capacitat per a 27 persones. Ofereixen l’opció d’acampar al voltant del refugi i disposen d’una zona habilitada perquè els hostes puguin cuinar amb el seu fogonet i netejar els plats. S’hi poden fer diverses rutes a peu, com ara anar fins al poble abandonat de la Mussara, als gorgs de la Febró, als avencs de la Febró, a la cova de les Gralles, al barranc de les Tosques i a la serra del Pou. Forma part de la Ruta dels Refugis, una travessa a peu que transcorre per les muntanyes de Prades i que està pensada per fer-la en quatre dies i dormir en quatre refugis. Pels voltants, també es poden fer rutes en bicicleta totterreny. A més, queda a prop de l’embassament de Siurana, on es poden fer activitats com el caiac, entre d’altres.

S’hi pot accedir en cotxe per la carretera TV-7093, que va fins a les ruïnes de la Mussara.

Font Ferrera (Montsià)

S’ubica a l’extrem sud-oest del massís dels Ports, la serralada més meridional de Catalunya. Té capacitat per a 40 persones, tot i que actualment només en pot acollir 15. Es tracta d’un refugi amb nombroses opcions per practicar l’excursionisme en família, ja que es poden fer algunes parts dels senders GR 7, GR 8 i PR-C 16, o ascensions a pics com el Negrell (1.344 m), un mirador increïble des d’on es veuen els Pirineus, el tossal d’en Cervera (1.347 m) i el tossal dels Tres Reis (1.350 m). El refugi també forma part de la travessa Estels del Sud, que recorre tot el massís dels Ports. Una altra opció, si el dia és calorós, és anar al barranc de la Coscollosa, que té a prop una bassa on està permès banyar-s’hi. A més, també hi ha moltes pistes forestals que són ideals per anar en bicicleta. El refugi està situat enmig del bosc i és força comú veure-hi cabres, senglars i cabirols, entre altres animals, i ben a prop també hi trobem arbres monumentals, alguns gairebé mil·lenaris.

Per arribar-hi: Carretera des de la Sénia (Montsià) fins a Fredes (Baix Maestrat). A partir d’aquest poble hi ha 13 km de pista forestal fins al refugi.

Refugi Coma de Vaca (Ripollès)

Està situat en una bucòlica vall envoltada de cims, on conflueixen els rius Freser i Coma de Vaca, i sota el puig del Balandrau, dins el terme municipal de Queralbs. L’escriptor Àngel Guimerà es va inspirar en aquests paratges per escriure l’obra Terra baixa, per això el refugi també és conegut com el Manelic, el nom d’un dels personatges. Actualment té capacitat per a unes 20 persones. És un punt de pas del GR 11 i forma part de la Travessa dels 3 Refugis i de la ruta Muntanyes Màgiques. Hi ha diverses maneres d’arribar-hi: des de Núria, pel camí dels Enginyers (3 h 30 min); des de Queralbs, per les gorges del Freser (3 h); des d’Ulldeter pel coll de la Marrana (3 h); o des de Tregurà pel coll dels Tres Pics (1 h 30 min). Un cop allà es poden fer excursions llargues, com ara la volta circular pels llacs de Carançà (6 h) o l’ascensió al Torreneules (4 h), i d’altres de més accessibles com el pic de Balandrau (2 h 30 min). També es pot gaudir de l’entorn privilegiat fent petites sortides pel voltant del refugi, caminar fins a un dels rius per remullar-se o dedicar-se a observar algunes de les espècies animals que hi viuen, com ara marmotes, isards, guineus, muflons o ocells.

La manera més senzilla d’arribar-hi és anant en cotxe fins a Tregurà i des d’allà accedir al refugi a peu a través d’una pista forestal que va pel coll dels Tres Pics. És una excursió d’1 h 30 min.