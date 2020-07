Seguint el cant dels ocells

El confinament dels darrers mesos ha despertat noves aficions, com l’ornitologia. Sentir el refilet dels ocells ha fet que molta gent s’interessi per les aus del seu entorn, l’inici d’un cuquet que enganxa, i de valent.

L’ornitologia és una afició que consisteix en sortir a la natura amb una guia de camp i observar aus amb prismàtics. També hi ha aplicacions gratuïtes que ajuden a identificar els ocells que veus. Per tant és relativament econòmic, tot i que hi ha dos tipus de despesa: el material i els viatges. L’equipació bàsica no requereix gaire renovació. S’encareix quan es fan fotos i es vol tenir diferents objectius. És una afició que convida a visitar llocs, marxar els caps de setmana i viatjar en funció dels ocells que vols veure. Segons José David Muñoz, de 37 anys, periodista aficionat a l’ornitologia, la clau perquè enganxin les primeres sortides és que hi hagi acció i es vegin animals: “Millor començar per un lloc on no hagis d’esperar gaire per veure un ocell, si no sobretot els més petits es cansen. Al delta del Llobregat fins i tot sense prismàtics pots veure ànecs”, diu. I si vols fer un pas més després dels prismàtics arriba el telescopi, que pot costar uns 700 euros.

651x366 Un estol d'ocells a l'illa de Buda / TJERK VAN DER MEULEN Un estol d'ocells a l'illa de Buda / TJERK VAN DER MEULEN

Maria Blasco, de 54 anys, forma part d’una associació d’ocellaires de la zona on viu. Són uns apassionats dels ocells que fan sortides de tant en tant i tenen un grup de WhatsApp on comparteixen fotografies i dubtes. Ara fa 5 anys que va començar el seu interès per l’ornitologia: “A l’estiu sovint vaig a Cadis, a la zona de Tarifa, un dels llocs de pas d’aus migratòries. Veia gent observant i recomptant aus. Em va sorprendre la seva passió i em vaig animar a contactar amb un guia. Va ser meravellós, una vivència increïble”. Reconeix que després de l’experiència de Tarifa s’hi va quedar enganxada i ara sempre que viatja intenta contactar amb un guia local: “Així ho veus tot i n’aprens. T’ajuden a anar-te introduint en l’ornitologia”. De fet l’observació d’aus ha sigut l’excusa per viatjar al delta de l’Ebre, l’Albufera, Santoña, Doñana, Extremadura, Zamora, la desembocadura del Tajo a Lisboa, la zona del Roine i la Camarga. El que l’atrau de l’ornitologia és el contacte amb la natura, la bellesa dels ocells i també el vessant més intel·lectual. “M’agrada aprendre en general i l’univers dels ocells és immens. Em fascina que alguns els pots veure només una època de l’any. Trobar-los, fotografiar-los, identificar-los, escoltar els refilets… És un plaer”, resumeix.

A José David Muñoz li agrada l’ornitologia des que és petit: “A casa dels avis hi havia una guia d’ocells que sempre em mirava i amb el pare anàvem al delta del Llobregat. De gran segueixo anant-hi, em permet estar en contacte amb la natura, m’evadeixo de la feina, desconnecto i m’encanta. Em passen les hores com si res amb els prismàtics o el telescopi, observant el comportament dels ocells i apuntant el que veig. Quan vas amb amics és un luxe, i si vas al delta de l’Ebre ho aprofites per fer un arròs… És una excusa per passar-t’ho bé”, explica el José David. Quan surt a mirar ocells va amb la guia de camp Ocells de Catalunya, País Valencià i Balears, que pesa poc, i quan arriba a casa si ho necessita consulta altres llibres. Des del setembre del 2018 ha portat la seva passió a les ones amb el programa La radio del somormujo, amb la col·laboració del científic i ornitòleg José Luis Copete, conegut com el Messi de l’ornitologia. Assegura que encara ara el sorprèn la quantitat de descàrregues que té el programa i la bona acollida que ha tingut: “Però és que hi ha una comunitat impressionant, veritables bojos de l’ornitologia, que deixen de fer el que sigui per anar a veure un ocell quan l’aplicació d’alertes els avisa que ha aparegut una au atípica en algun lloc”.

651x366 Un gall fer a Andorra / FRANCESC KIRCHNER Un gall fer a Andorra / FRANCESC KIRCHNER

“Oryx és el paradís, sempre que hi vaig acabo comprant”, assegura el José David. Fa gairebé 25 anys que Francesc Kirchner va obrir Oryx a Barcelona, la botiga de l’amant de la natura. En acabar veterinària va ser quan li va sorgir la possibilitat de muntar la botiga perfecta per a la seva afició, l’ornitologia. “Als 14 anys vaig començar a sortir de forma regular a mirar ocells per les zones més properes. Els primers viatges van ser en bicicleta per diferents regions d’Espanya (Extremadura, Andalusia i Astúries), buscant els millors llocs per veure ocells, voltant les reserves naturals i les zones humides”, recorda. Quan en va tenir l’oportunitat va sortir a l’estranger, i els ocells eren el motiu principal per triar la destinació: el Marroc, Turquia, Holanda a l’hivern, la hivernada d’oques a Bèlgica… Ja ha vist gairebé la meitat de les 10.000 espècies d’ocells que hi ha al món”, diu. Si el coronavirus ho permet no descarta anar a Oman a la tardor. “Per aquella zona ja he estat a Israel, Jordània i Egipte, serà com omplir una peça del puzzle”, reconeix.

Les vacances d’estiu s’associen al moment ideal per veure ocells, però a Catalunya no és la millor època, és un període d’impàs: s’ha acabat la reproducció i encara no ha començat la migració de tardor, de manera que costa veure diversitat d’ocells, i a les zones més caloroses l’activitat de la fauna s’atura per la calor. Per això cap al Pirineu, on les temperatures no són tan altes, és més agraït, especialment als matins. Cap a finals d’agost la cosa millora a les zones humides com el delta de l’Ebre, els aiguamolls de l’Empordà, el delta de Llobregat, l’estany de Sils, el delta del Tordera, l’estany d’Ivars i Vila-sana, i altres punts com el meandre del riu Ebre o l’embassament d’Utxesa. Les zones on hi hagi aigua o llacuna estaran més actives que les zones forestals, que en ple estiu estan especialment tranquil·les.

Equipament bàsic Francesc Kirchner afirma que hi ha dos tipus de persones: aquelles a qui els agraden els ocells i les que no saben que els agraden els ocells. Et presentem l’equipament que necessites per descobrir que t’agraden els ocells. Prismàtics. Comprar un primer prismàtic petit que ocupi i pesi poc i sigui còmode quan no el fas servir és un error, perquè té poc diàmetre d’objectiu, poca lluminositat, poc camp de visió, no és ergonòmic quan l’utilitzes i costa mantenir-lo estable. A partir de 70 € o 80 € pots tenir prismàtics amb un objectiu de diàmetre 8x40 o 10x40 que són una bona opció. La guia. Imprescindible per reconèixer els ocells que estàs veient o podries veure. Per començar, millor si és amb il·lustracions que fotografies, es fa més fàcil reconèixer l’ocell perquè en revelen millor les característiques i amb posicions més regulars. El guia. La millor manera d’iniciar-te en l’ornitologia és acompanyat d’algú que en sàpiga més, progressaràs més ràpid que si ho fas pel teu compte. T’ajudarà a veure coses que no trobaries i despertarà la teva curiositat amb el que t’explicarà.

Recursos a l’abast

Aplis

Collins Bird Guide. Conté il·lustracions i informació de més de 700 espècies (16,99 euros).

eBird. Aplicació gratuïta que et permet registrar les aus que veus.

Las Aves de España. És la guia més completa (hi ha 563 espècies).

Merlin bird ID. Amb la foto que penges et diu l’ocell que és i possibles alternatives, i la seva localització.

Webs

SEO Birdlife. Conté guia d’aus, àrees on es poden trobar i webcams per seguir-les en directe.

Institut Català d’Ornitologia. Organitzen cursos, sortides i viatges.

Reservoir Birds. Aficionats a l’ornitologia pengen alertes d’ocells estranys.

Ornitho. Ofereixen informació i alertes sobre l’observació d’aus a Catalunya.

Llibres

125 ocells de Catalunya que cal conèixer (Cossetània Edicions, 2018). Toni Llobet i José Luis Copete .

Collins Bird Guide (Harper Collins, 2009). De Lars Svensson amb il·lustracions de Killian Mullarney i Dan Zetterström. Està considerada la Bíblia pels amants de l’ornitologia.

Handbook of the birds of the world (Lynx Edicions, 2010). Col·lecció de 17 llibres amb tots els ocells del món.