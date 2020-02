El glamur de les veteranes salva la nit dels Oscars

En totes les festes hi ha persones que són els convidats de la nit i d’altres que si no hi haguessin anat no passaria res, perquè son pur farciment. Així seria sempre si no fos perquè en algunes ocasions els que ningú esperava s’acaben convertint en protagonistes per algun motiu.

És el que ha passat enguany als Oscars, en què tota una sèrie de convidades veteranes van salvar el vessant estilístic de la vetllada. Llegendes com Jane Fonda o icones com Geena Davis van aguantar dret el glamur de Hollywood, que en aquesta ocasió sembla que no va coincidir amb les noves cares de l’ star system de la Meca del cine.

Fonda, de 82 anys, va donar unes quantes lliçons amb la seva presència sobre l’escenari. La primera, respecte per la seva edat, en comptes de la negació que tants cops hem observat en tantes altres actrius. Amb els cabells completament blancs, l’actriu va enlluernar vestida amb un vestit del libanès Elie Saab que ja va portar a Canes el 2014. A banda d’un missatge d’empoderament sènior, també feia una proclama a favor del medi ambient.

Davis, amb 64 anys, va lluir amb una elegància incontestable un vestit difícil per a qualsevol joveneta. Un escot impressionant amb esquena i braços a l’aire quedava refinat sobre la seva figura esvelta. Sobretot gràcies a la faldilla negra amb cua que la dissenyadora Romona Keveza li havia confeccionat. Per cert, la dissenyadora està especialitzada en moda nupcial i no li va fer a Davis res més que un vestit de núvia però negre. Núvia meravellosa als 64 anys, doncs.

651x883 Geena Davis / AFP Geena Davis / AFP

Julia Louis-Dreyfus, de 59 anys, va enlluernar amb un sleeping dress de color blau elèctric que no podia ser més senzill. Ella era la que hi posava tot el que calia per triomfar amb aquell estilisme tan mínim. Físic i actitud es van donar la mà per concedir-li una serenitat que la feia brillar per si mateixa. No li haurien fet falta ni joies.

651x366 Kathy Bates / GETTY Kathy Bates / GETTY

Va passar el mateix amb l’eterna secundària Kathy Bates, que amb 71 anys va demostrar que es pot portar vestit amb pantaló negre i no anar vestida d’home. Amb una solapa juganera, un únic botó central a l’americana i uns talons amb punta, va anar distingida, fina, glamurosa i gens insignificant, uns adjectius que costen d’atribuir a les apostes estilístiques d’algunes de les seves companyes d’ofici més joves. De Bates també destaca el cabell curt i grisós, dues coses que tradicionalment s’han dissimulat per treure’s anys del damunt i que ella demostra que no cal amagar, perquè estava esplèndida.

651x1217 Julia Louis-Dreyfuss / GETTY Julia Louis-Dreyfuss / GETTY

En el capítol de mares acompanyants va destacar la de Keanu Reeves. Patricia Taylor, amb 76 anys, va passejar per la catifa vermella del braç del seu fill vestida amb un vestit de pantaló de tub blanc setinat que podria ser perfectament el d’una núvia civil. Moderna i distingida, ella i el seu fill eren el millor complement l’un de l’altre.

651x366 Keanny Rives amb la seva mare Patricia Taylor / EFE Keanny Rives amb la seva mare Patricia Taylor / EFE

El mateix va passar amb la mare de Laura Dern, l’actriu Dianne Ladd, que va acompanyar la seva filla també amb un vestit pantaló negre amb americana sense solapes i una brusa blanca amb un volant creuat. El cabell llarg i blanc i cap cirurgia van ser les claus de l’èxit de Ladd, de 84 anys.

651x366 Laura Dern amb la seva mare, Diane Ladd / GETTY Laura Dern amb la seva mare, Diane Ladd / GETTY

Per acabar, cal destacar l’aplom amb què Kelly Ripa portava un monumental Siriano negre. Volants arquitectònics a la part superior i una faldilla molt generosa van ser les claus del fosc disseny.

651x852 Kelly Ripa / EFE Kelly Ripa / EFE

Per cert, enguany els homes, joves i veterans, anaven vestits pràcticament tots amb l’esmòquing de sempre. Ni una mica de risc ni cap missatge a donar. Esmena a la totalitat.