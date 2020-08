Les pel·lícules amb què vam estimar l’estiu

L’amor, en les seves formes més diverses, és un element imprescindible del cinema que recorda les sensacions de la temporada estival

1. ‘Call me by your name’

Un entorn bucòlic i encisador i un amor dels que marquen de per vida. La pel·lícula de Luca Guadagnino explica l’enamorament de l’Elio (Timothée Chalamet), un noi de disset anys, i l’Oliver (Armie Hammer), un estudiant universitari convidat pels pares de l’adolescent a la seva vila del nord d’Itàlia. La relació entre tots dos es cou a foc lent durant l’estiu del 1983 entre les parets de la sumptuosa casa -una mansió del segle XVII- i els sensuals paisatges italians. Guadagnino captura les inseguretats i els dubtes de l’amor però també l’explosió de felicitat d’estimar. Abans de Call me by your name, el director ja havia explorat les possibilitats dramàtiques de l’estiu amb Cegados por el sol, remake de la francesa La piscina, de Jacques Deray.

On veure-la? Amazon Prime Video

2. ‘Dirty dancing’

¿Qui no ha intentat en un moment d’excés de confiança reproduir el salt impossible de la Baby? Tot i els seus detractors, Dirty dancing és un referent bàsic de la cultura pop i un bon exemple d’allò que s’anomena els amors d’estiu. Estrenada l’any 1987, explica l’enamorament de la Baby (Jennifer Grey) i el Johnny (Patrick Swayze), el professor de ball del centre turístic Kellerman’s on la noia passa les vacances amb la seva adinerada família durant l’estiu del 1963. Malgrat que es pugui pensar en ella com un simple i pur entreteniment juvenil i musical, la pel·lícula va una mica més enllà. Com explica la periodista Hadley Freeman al seu llibre The time of my life, la pel·lícula té un potent missatge feminista i que posa damunt la taula la necessitat de legalitzar l’avortament.

On veure-la? Netflix, Filmin, Movistar+, Rakuten TV

3. ‘Estiu 1993’

No totes les pel·lícules amb l’estiu com a teló de fons han d’estar marcades per l’evasió pura, sinó que poden buscar altres camins. El primer llargmetratge de Carla Simón n’és un bon exemple: la protagonista és la Frida (Laia Artigas), una nena de sis anys que s’enfronta al primer estiu sense la seva mare i en companyia de la seva nova família, formada pels seus tiets i la seva cosina. La pel·lícula, basada en la pròpia història de la directora i explicada des de la mirada de la protagonista, mostra de manera sensible el procés del dol en unes edats en què la mort encara és un concepte massa abstracte per verbalitzar-lo.

On veure-la? Filmin

4. ‘La virgen de agosto’

Decidir passar l’estiu a la ciutat pot ser tota una declaració d’intencions. L’Eva, una noia de 33 anys, està determinada a passar l’agost a la seva ciutat, Madrid. Està experimentant un moment de crisi, causada per l’incompliment de les expectatives laborals, i creu que quedar-se li anirà bé per aclarir-se i per decidir quin rumb prendre. Entre festa i festa l’Eva fa noves amistats i reflexiona sobre quin tipus de persona vol ser. Amb un estil naturalista i pausat, Jonás Trueba i Itsaso Arana, que també encarna la fascinant protagonista, escriuen un conte estival que funciona com un dietari dels primers quinze dies d’agost.

On veure-la? Filmin, Movistar+

5. ‘Dos en la carretera’

Una parella repassa la seva relació de dotze anys durant un viatge pel sud de França. Al llarg de la pel·lícula, dirigida per Stanley Donen, s’intercalen de manera no cronològica diferents fragments de la vida del Mark (Albert Finney) i la Joanna (Audrey Hepburn), molts dels quals ambientats en molts dels paratges que visiten en el seu present. A través d’una estructura no lineal -que va fer que la cinta fos considerada gairebé experimental-, l’espectador pot anar reconstruint el trencaclosques d’una relació que sembla estar en el seu moment més baix. ¿Com han arribat a aquesta situació? ¿Alguna vegada van ser feliços? ¿Tenen futur? A mesura que responem preguntes és impossible no quedar-se embadalit per l’estètica i l’estil dels dos protagonistes.

On veure-la? Filmin

6. ‘¿Qué ocurrió entre mi padre y tu madre?’

Una pel·lícula deliciosa i divertida que crida estiu des del primer minut, tot i que el seu director, Billy Wilder, no en va quedar satisfet. Aquesta història d’embolics ambientada a l’illa d’Ischia explica la trobada d’un empresari nord-americà estirat, Wendell Armbruster Jr. (Jack Lemmon), i una inconformista i idealista noia anglesa, Pamela Piggott (Juliet Mills). Ell ha viatjat a Itàlia per repatriar el cos del seu pare i ella el de la seva mare. En el procés, el Wendell descobrirà que els seus respectius progenitors eren amants des de feia temps i que cada any passaven l’agost al mateix hotel amb l’excusa de sotmetre’s a uns tractaments d’aigües termals. Entre malentès i malentès -i també alguns estereotips que potser avui no permetríem-, la Pamela ensenyarà al Wendell a deixar de banda la rectitud i viure d’una manera més relaxada.

On veure-la? Filmin

7. ‘Mamma mia’

Sí, l’han fet vuitanta vegades a la televisió i segurament l’hem vist cada vegada que l’han emès. Tot i que els reticents als musicals diran el contrari, Mamma mia és el remei contra el mal humor i una postal estiuenca gairebé perfecta gràcies als seus paisatges, una recreació de la imatge idíl·lica de les illes gregues. Protagonitzada per Meryl Streep, la pel·lícula, i la seva seqüela, utilitza el cançoner del grup suec ABBA com a fil conductor d’una història d’amor. Tothom canta, balla i té poca por a fer el ridícul (fins i tot Pierce Brosnan, un dels que més crítiques van rebre pels seus pocs dots musicals). Les localitzacions de la pel·lícula es troben a l’illa de Skópelos, que forma part de l’arxipèlag de les Espòrades Septentrionals i que des de l’estrena de Mamma mia s’ha afartat de rebre turistes a la cerca i captura d’escenaris com el de la petita capella a dalt de tot d’un turó on s’ha de casar la Sophie (Amanda Seyfried).

On veure-la? Netflix, Amazon i Movistar+

8. ‘Vacances a Roma’

Un conte de fades estival amb un final agredolç. Una jove Audrey Hepburn -tenia 24 anys- interpreta la princesa Anne, que resisteix com pot una intensa gira europea que l’obliga a viure sota un estricte protocol. A l’arribar a Roma, la princesa decideix fugir i explorar la capital italiana. En la seva fugida, coneixerà un atractiu periodista interpretat per Gregory Peck que l’acompanyarà en la descoberta de la vida fora de les rígides normes de palau. La pel·lícula és una carta d’amor a Roma: el director, William Wyler, va descartar rodar en escenaris artificials perquè volia que la ciutat fos un personatge més. Així, el rodatge va tenir lloc en les localitzacions reals de la cinta, com la Piazza della Rotonda, el Colosseu o la Bocca della Verità, on es va gravar una de les escenes més recordades de la cinta. Vacances a Roma també va ser l’inici de l’idil·li del públic amb Audrey Hepburn.

On veure-la? Rakuten TV, Apple TV