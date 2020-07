Piscina inflable, manual d'instruccions per l'objecte més desitjat de l'estiu

La majoria de les botigues han esgotat els estocs de piscines desmuntables de què disposaven. Trobar-ne una avui és molt complicat, ja que fins i tot els fabricants s’han quedat sense existències. La incertesa amb l’estat de la pandèmia de coronavirus aquest estiu a l’hora de fer plans de vacances ha fet que molta gent hagi decidit instal·lar als seus patis o jardins-qui tingui la sort de tenir-ne- una piscina desmuntable domèstica per passar la calor en remull.

Els que ja fa temps que en tenen una que munten cada mes de juny i desmunten pels volts de la Diada ja saben el pa que s’hi dona amb aquest tipus de piscines, però enguany hi haurà molta gent que pagarà la novatada: “L’aigua s’ha tornat verda! Què ha passat? Què faig ara?” S’han de tenir clares dues coses: primer, l’aigua es pot recuperar i, segon, perquè no es torni a posar verda cal cuidar-la cada dia, sense excepció, i fer una inversió important. Cal ser molt disciplinat a l’hora de cuidar l’aigua, ja que una piscina pot arribar a tenir més de 6.000 litres -amb el cost econòmic que implica- i no és qüestió d’anar-la buidant i reomplint cada cop que es l’aigua es torna verda. Per tant, explicarem pas a pas com fer-ne un bon manteniment per tenir l’aigua sempre neta i clara i, si malgrat tot canvia de color, explicarem què fer per recuperar-la i poder tornar-s’hi a banyar sense haver de canviar-la.

El clor és bàsic per tenir una piscina en condicions, i cal mantenir-ne un nivell constant. Cada dia hem de posar clor de manteniment -o clor multiacció-. El més habitual és posar-lo en pastilles dins una boia i que aquesta vagi donant voltes per la piscina mentre es va dissolent a poc a poc. Una pastilla de 250 grams, en funció del volum d’aigua, tarda a dissoldre’s uns tres o quatre dies. Cal anar-ho controlant i substituir-la quan s’hagi dissolt l’anterior. També s’hi ha de posar un altre producte, l’antialgues, de manera periòdica per prevenir. Són 10 ml d’antialgues líquid dissolt en aigua per cada 1.000 litres d’aigua un cop a la setmana.

651x366 Una nena juga a una piscina inflable amb un tobogan dins / GETTY Una nena juga a una piscina inflable amb un tobogan dins / GETTY

A més, cal posar en marxa la depuradora o filtre unes tres hores cada dia -acostumen a filtrar uns 2.000 litres per hora- i treure de la superfície i el fons de la piscina els insectes, fulles i gespa que hi acaben a dins al cap del dia. Si tot això es fa bé i amb diligència, la piscina hauria d’estar impecable cada dia. Per comprovar-ho, dos cops a la setmana com a mínim hem de mirar el nivell de clor i de pH de l’aigua (l’alcalinitat o l’acidesa de l’aigua). El pH ha d’estar entre 7,2 i 7,6 (pH neutre), i el clor entre 1 i 3 mg/l (o entre 1 i 3 ppm, parts per milió). Pot passar que tot i que fem el manteniment de manera correcta, aquests nivells surtin alterats, per sobre o per sota. El motiu és que hi ha factors naturals, com la calor, que fan baixar els nivells de clor i afavoreixen l’aparició de les algues. Això els passa a les piscines a les quals toca el sol bona part del dia i, si a més estan tapades per protegir-les de la brutícia de l’entorn, l’efecte hivernacle accelera l’aparició de les algues.

Si el clor baixa dels nivells indicats, no només fa que l’aigua es torni verda, sinó que també facilita els contagis entre els banyistes. I si està massa alt, provoca irritacions a la pell i als ulls. Si el pH està molt per sota de 7,2 també provoca irritacions perquè l’aigua és massa àcida i, si està per sobre de 7,6, l’aigua és massa alcalina i això fa que el clor deixi de fer efecte i, per tant, apareguin les maleïdes algues, i no serveixi de res afegir-hi més clor. Un dels indicadors que el pH pot estar alt és que l’aigua s’enterboleix i deixi d’estar clara. Per controlar el nivell de clor se n’hi ha de posar més o menys, però per apujar o abaixar el pH per situar-lo entre els nivells correctes s’han de comprar uns productes especials, un per reduir-lo i un altre per augmentar-lo.

651x366 Un nen juga en una piscina inflable / GETTY Un nen juga en una piscina inflable / GETTY

Si malgrat tots els esforços l’aigua de la piscina s’omple d’algues i es torna verda cal actuar de pressa. Cal afegir-hi clor per apujar-ne el nivell ràpid, per això s’hi ha de posar un tipus de clor diferent, el clor de xoc (una pastilla de 20 gr per cada 1.000 litres). Mentre que el clor de manteniment es dissol lentament, el clor de xoc es dissol ràpidament per actuar amb celeritat. A més de posar aquest clor, per eliminar les algues i que l’aigua recuperi el seu color habitual cal posar en marxa la depuradora més de tres hores al dia. Hi ha vegades que potser cal tenir-la tot el dia encesa, sempre que periòdicament anem netejant el filtre per eliminar les algues que va atrapant.

Arribats a aquest punt, cal explicar que normalment les depuradores que hi ha dins la caixa de la piscina que comprem no són suficients per netejar el volum d’aigua que conté la piscina. Segons explica la Lola Navarrete, de la botiga de piscines JAP Asitec de Sabadell -que ha assessorat la redacció d’aquest article-, els fabricants estan obligats a incloure una depuradora amb la piscina, però no ho estan que aquesta sigui l’adient per a aquella piscina en concret. Les depuradores que inclouen són unes de petites que fan servir filtres de paper. El consell de la Lola és que les depuradores haurien de ser de sílex, que costen el mateix que costa la mateixa piscina.

Hi ha vegades que l’aigua deixa d’estar transparent, però no es torna verda. Quan la piscina s’enterboleix normalment és perquè simplement està bruta de partícules molt petites, com pols de terra pròxima o de crema solar i suor, que la depuradora no és capaç d’atrapar. Normalment, quan molta gent es banya alhora en piscines d’aquest mida, l’aigua s’acaba enterbolint. Per solucionar aquest problema, cal afegir un altre producte a la piscina anomenat floculant, que agrupa les partícules minúscules en una massa que després es diposita al fons de la piscina. Llavors és l’hora de posar en marxa l’aspiradora o netejafons per tornar a tenir la piscina i l’aigua neta i transparent.

Aquest tipus de piscines desmuntables poden contenir entre 3.000 i 6.000 litres d’aigua i, per tant, pesen entre 3.000 i 6.000 quilos. Això vol dir que no es poden posar en qualsevol lloc. En els últims dies de confinament els arquitectes van haver de sortir a advertir que la gent no posés piscines d’aquest tipus en balcons o terrats elevats, ja que la majoria no estan preparats per suportar aquest pes. Aquests espais poden aguantar com a molt 200 kg, que seria el que pesa una piscina de nen petit amb un pam d’aigua.

En el cas de voler posar la piscina en un pati, primer s’ha de tenir en compte què hi ha a sota, com per exemple el garatge de la comunitat i quin pes exacte és capaç de suportar.

Veient el preu que tenen aquestes piscines desmuntables (a partir de 100 euros se’n poden trobar de prou grans), si es disposa d’un espai per posar-les és temptador comprar-ne una per passar l’estiu. Però cal tenir en compte que la inversió en material i productes de manteniment i de xoc serà sempre molt més elevada que el preu de la piscina. I, a més, les hores i dedicació per mantenir-la neta no tenen preu.