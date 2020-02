Us proposem 10 plans per al cap de setmana

Carnaval de Terra Endins

Torelló. Fins al 26 de febrer

El Carnaval en aquesta vila osonenca comença amb el cop d'estat del rei Carnestoltes, que dona peu als dies de disbauxa i festa popular. En el programa d'activitats destaca una rua d'inversió de sexes anomenada Rua de les Senyoretes i els Homenots, l'escenificació sexual del pullassu i la gran rua de carrosses guarnides que reuneix 25.000 persones.

651x366 Un moment del Carnaval a Torelló / ARNAU JAUMIRA Un moment del Carnaval a Torelló / ARNAU JAUMIRA

Carnaval de Solsona

Fins al 26 de febrer

Un dels grans carnavals de Catalunya. Alguns dels moments més destacats d'aquesta festa popular són quan es penja un ase de peluix a la torre del poble, que ruixa el públic amb aigua, o els passacarrers, balls dels gegants, rues, contradanses i activitats per a tots els públics, entre les quals hi ha molta música.

651x366 Una vista aèrea de la plaça de Solsona per Carnaval / ASSOCIACIÓ DE FESTES DEL CARNAVAL DE SOLSONA Una vista aèrea de la plaça de Solsona per Carnaval / ASSOCIACIÓ DE FESTES DEL CARNAVAL DE SOLSONA

Carnaval de Sitges

Fins al 26 de febrer

Aquest Carnaval d'aires brasilers és un altre dels més populars del país. El toc de sortida és l'Arribo de Dijous Gras, però els plats forts són les rues de la Disbauxa (diumenge) i de l'Extermini (dimarts). En la primera hi participen més de 50 carrosses i 3.500 persones, i la segona, el gran clàssic del carrer del Pecat, és encara més multitudinària.

651x366 Disfresses al carrer al carnaval de Sitges / MANOLO GARCIA Disfresses al carrer al carnaval de Sitges / MANOLO GARCIA

Carnaval de Barcelona

Fins al 26 de febrer

La capital catalana també viu la seva gran festa popular de la disbauxa i les disfresses en diferents districtes de la ciutat. Un dels moments més esperats és la Gran Rua, que té lloc el dissabte i recorre l'avinguda del Paral·lel, tot i que es fan rues més petites a tots els barris de la ciutat, i desfilades infantils.

651x366 Un detall d'una disfressa del Carnaval de Barcelona / JORDI PIZARRO Un detall d'una disfressa del Carnaval de Barcelona / JORDI PIZARRO

Carnaval de Vilanova i la Geltrú

Fins al 26 de febrer

El Carnaval de Vilanova, que està documentat ja l'any 1790, conserva encara avui alguns elements que el fan únic i digne de visita, com la Merengada, l'Arrivo, les famoses comparses i la guerra de caramels.

Carnaval de l'Amistat

Santa Cristina d'Aro. Fins al 26 de febrer

Arriba una de les festes més importants del calendari del poble: el Carnaval. I enguany ho fa carregat de novetats, com la dotació de premis econòmics a les tres millors carrosses grans, a les tres millors carrosses petites i a les tres millors comparses que desfilen en la 39a edició de la Gran Rua del Carnaval de l'Amistat.

Temps d'Uriços

Sant Feliu de Guíxols. Fins al 29 de febrer

Els eriçons de mar tenen noms diferents segons la zona del país on siguem. A Sant Feliu de Guíxols en diuen uriços i precisament ara es troben en el seu millor moment. Per això tot aquest mes podreu degustar plats amb aquest ingredient com a protagonista en diversos restaurants del municipi.

651x366 Un grapat d'uriços / PIXABAY Un grapat d'uriços / PIXABAY

Fira de la Mel

Crespià. 22 i 23 de febrer

Si us agrada la mel, en voleu tastar i en voleu conèixer noves varietats teniu una cita aquesta cap de setmana a Crespià, una vila que ja era coneguda a l'Edat Mitjana per la seva famosa mel. A banda també hi haurà activitats com un taller d'espelmes, xocolatada, caminada popular, exposició de fotografies, sardanes i activitats per als més petits.

Trinxat al plat

Puigcerdà. Fins al 29 de febrer

Aquest plat típic de la Cerdanya, amb verdura i cansalada, té molts seguidors i per això durant quatre setmanes a Puigcerdà es podran degustar, tant en menú com a la carta, els millors plats de trinxat elaborats pels restaurants de la vila que formen part de la XXIV Festa del Trinxat.

651x366 Un plat de trinxat Un plat de trinxat

Jornades gastronòmiques del calçot

Fins a l'1 de març

És època de calçots i els amants d'aquesta hortalissa en poden gaudir arreu del país. Ara, fins a l'1 de març, onze restaurants de Mont-Roig del Camp i Miami Platja celebren unes jornades gastronòmiques dedicades al calçot amb receptes sorprenents.