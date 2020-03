Us proposem 10 plans per al cap de setmana

Fira de la botifarra

La Garriga. 7 i 8 de març

Els amants de la botifarra teniu una cita aquest cap de setmana a la Garriga. L'esdeveniment vol potenciar aquest producte estrella de la zona i per això el poble es convertirà en un autèntic espai temàtic on es faran més de 40 activitats per a totes les edats.

651x366 L'edició de l'any passat de la fira L'edició de l'any passat de la fira

Flea Market

Barcelona. 8 de març

La plaça Blanquerna, al cor del Raval, torna a acollir aquest mercat de segona mà que se celebra un cop al mes i on s'hi pot trobar de tot: roba, mobles, joguines i objectes de disseny, per 5 euros o menys. El lloc ideal per a tots aquells que tenen esperit de caçadors de tresors.

651x366 Una edició anterior del Flea / INSTAGRAM Una edició anterior del Flea / INSTAGRAM

Festa de la Llum

Manresa. Fins al 8 de març

Aquesta festa és un dels esdeveniments més importants de l'any a la ciutat. Les celebracions, que duren tres caps de setmana, recorden amb actes molt diversos un miracle que, a mitjans del segle XIV, va salvar la població dels efectes devastadors de la sequera fent arribar l'aigua a la ciutat. Hi haurà tota mena d'activitats, des de concerts fins a exposicions, caminades o esdeveniments esportius.

La cuina del bacallà

Tossa de Mar. Fins a l'1 d'abril

Si us agrada el bacallà, teniu tot el mes de març per anar a Tossa de Mar a tastar-ne diferents preparacions. Set restaurants del poble han preparat un menú especial de tres plats, diferents a cada establiment, que tenen el bacallà com a producte principal. L'objectiu és promocionar aquest peix tan popular i versàtil i tan apreciat en la cuina catalana.

651x366 Un plat de bacallà / PAU ESCULIES Un plat de bacallà / PAU ESCULIES

Ruta nocturna amb raquetes de neu

Vall de Núria. 7 de març

La Vall de Núria ofereix aquest dissabte una passejada amb raquetes de neu pensada per a tots els públics. Després de l'activitat els organitzadors proposen un sopar conjunt al restaurant Hotel Vall de Núria. El preu també inclou els bitllets d'anada i tornada del tren cremallera des de l'estació de Ribes fins al municipi d'inici de la ruta. Tota la informació aquí.

651x366 Un grup d'excursionistes amb raquetes / OSCAR RODBAG Un grup d'excursionistes amb raquetes / OSCAR RODBAG

Ruta 'Tot s'hi val'

Ametlla de Mar. Fins al 15 de març

Si us agraden les tapes creatives i d'autor no podeu faltar a aquesta cita. La tercera edició de la ruta Tot s'hi val se celebrarà fins al 15 de març i hi participen diversos restaurants del poble, que crearan petits plats amb marisc, carn, verdures, dolços o qualsevol ingredient que se'ls acudeixi. La creativitat i els gustos variats són els punts forts de les propostes.

651x366 Una barra amb diverses tapes exposades Una barra amb diverses tapes exposades

Dia de la truita amb suc

Ulldemolins. 8 de març

Ulldemolins celebra, cada segon diumenge de març, una de les seves festes més populars: la festa de la truita d'espinacs amb suc. Una festa gastronòmica que demostra l'hospitalitat dels seus habitants, que aquest dia conviden a tothom a menjar un plat típic del temps de quaresma al Priorat.

Mercats Món Empordà

Rupià. 7 de març

Cada cap de setmana, a tres pobles de l'Empordà (Rupià, Corçà i Torroella de Montgrí) teniu l'oportunitat de comprar directament als productors tota mena de productes de proximitat, ecològics i de qualitat. A part, també podeu assistir a xerrades o tallers i gaudir de la música. Aquest cap de setmana el mercat serà a Rupià.

Abroadfest 2020

Barcelona. Fins al 7 de març

El festival de música electrònica d'hivern més important d'Europa arriba enguany a la 8a edició a Barcelona amb DJs i artistes vinguts d'arreu del món i milers d'estudiants nord-americans que viuen a la ciutat disposats a gaudir-ne juntament amb els locals. A banda dels tres espais habituals -Razzmatazz, Shoko i Sutton- aquest any també s'hi suma el Sant Jordi Club.

651x366 Una imatge de l'AbroadFest Una imatge de l'AbroadFest

'Escape room' al Museu dels Sants

Olot. 7 de març

Si us agrada resoldre misteris teniu una cita al Museu dels Sants d'Olot, on estan rebent amenaces d'un perill que sembla imminent i que només vosaltres podreu ajudar a esvair. Però la prova només és per als més astuts, perquè s'ha de resoldre en menys de 70 minuts. Cada primer i tercer dissabte de mes a les 19.30 h, sols o en grup, podreu intentar resoldre aquest joc de misteri.