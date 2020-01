Us proposem 10 plans per al cap de setmana

Tres Tombs

Valls. 12 de gener

El calendari festiu de Valls comença amb els Tres Tombs, festa dedicada a Sant Antoni Abat, que ha sigut declarada Festa Tradicional d'Interès Nacional. És una de les més concorregudes de Catalunya i s'hi presenten una gran col·lecció de carros de treball guiats per animals. A més, el recorregut pel barri antic de la ciutat posa a prova la destresa dels carreters.

Festa dels Tonis de Taradell

Taradell. Del 10 al 12 de gener

Aquesta festa és una de les més populars i clàssiques del país: fa més de 100 anys que se celebra i va ser declarada d'interès nacional. Com cada any la celebració commemora Sant Antoni Abat, i aquest any hi hauran curses d'ases, balls populars i exhibicions de carruatges antics que volen homenatjar la història rural del poble.

651x366 Una edició anterior de la festa Una edició anterior de la festa

Flea Market

Barcelona. 12 de gener

La plaça Blanquerna, al cor del Raval, torna a acollir aquest mercat de segona mà que se celebra un cop al mes i on s'hi pot trobar de tot: roba, mobles, joguines i objectes de disseny, per 5 euros o menys.

651x366 Visitants i curiosos al Flea / Flea Market Visitants i curiosos al Flea / Flea Market

Temps d'Uriços

Sant Feliu de Guíxols

Els eriçons de mar tenen noms diferents segons la zona del país on siguem. A Sant Feliu de Guíxols en diuen uriços i precisament ara es troben en el seu millor moment. Per això, tot aquest mes podreu degustar plats amb aquest ingredient com a protagonista en diversos restaurants del municipi.

651x366 Un grapat d'uriços / PIXABAY Un grapat d'uriços / PIXABAY

Mercats Món Empordà

Corçà. 11 i 12 de gener

Cada cap de setmana, a tres pobles de l'Empordà (Rupià, Corçà i Torroella de Montgrí) teniu l'oportunitat de comprar directament als productors tot tipus productes de proximitat, ecològics i de qualitat. A part, també podeu assistir a xerrades o tallers i gaudir de la música. Aquest cap de setmana el mercat serà a Corçà.

Vermood Market

Vilanova i la Geltrú. 12 de gener

Torna el mercat vintage a Vilanova i la Geltrú, que se celebra cada diumenge. El mercat té parades de roba, d'accessoris, de llibres i de música, i se celebra a la Daurada, un espai privilegiat, famós per la gastronomia i la música, que nodriran també la cita.

651x366 Una altra edició del Vermood / INSTAGRAM Una altra edició del Vermood / INSTAGRAM

Pessebre vivent de Sant Guim de la Plana

11 i 12 de gener

Aquest pessebre recupera l'essència dels antics oficis amb 40 escenes protagonitzades per ceramistes, cadiraires, herbolaris o esclopers, amb un total de 250 participants per no caure en l’oblit d’allà on venim, ni de com vivien els nostres avantpassats. Per poder gaudir del pessebre cal reservar les entrades via web.

Drap-Art

Barcelona. Fins al 19 de gener

Nova edició de Drap-Art, el festival d'art sostenible, que se celebra al Museu Marítim i on hi ha una vintena d'artistes que exposen una trentena de peces que exploren les possibilitats de l'art i el disseny en clau sostenible i mediambiental, com a punt de partida per trobar solucions a diferents problemàtiques del present.

651x366 Una instal·lació d'una edició anterior del Drap Art / MARíA PAZ MONTECINOS / FLICKER Una instal·lació d'una edició anterior del Drap Art / MARíA PAZ MONTECINOS / FLICKER

Pessebre vivent de Corbera

Corbera. Fins al 12 de gener

És un dels pessebres vivents més famosos de Catalunya i enguany arriba a la 58a edició amb l'esperança de superar els 30.000 visitants, un rècord assolit l'any passat. Les representacions s'allargaran fins a aquest diumenge. Es tracta d'un pessebre que compta amb més de 250 voluntaris, dels quals més de 200 fan d'actuants que se situen al llarg dels 14.000 m2 de la penya del Corb de Corbera, un circuit de més de 700 metres.

651x366 Una escena del pessebre / PESSEBRE VIVENT CORBERA Una escena del pessebre / PESSEBRE VIVENT CORBERA

Fira del Camí Ral

11 i 12 de gener. Vilanova del Camí

Aquesta fira arriba enguany a la 22a edició dins de la celebració de les Festes de Sant Hilari del municipi. El 12 de gener el centre del poble serà l'escenari de la festa, que compta amb una mostra de productes alimentaris i artesanals medievals, un espectacle de falconeria, atraccions i activitats infantils, una granja d'animals o la pujada als dipòsits.