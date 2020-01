Us proposem 10 plans per al cap de setmana

Jornada Gastronòmica del Calçot

Valls. 25 i 26 de gener

La calçotada, i tot el que envolta el calçot, pren protagonisme durant tot el cap de setmana a Valls. Ho faran a partir del dissabte 25 de gener amb la Jornada Gastronòmica del Calçot, la Mostra de Cuina del Calçot i el Mercat de la Calçotada; i culminarà diumenge, dia 26, amb la Gran Festa de la Calçotada, que cada any atreu milers de visitants. La festa, iniciada el 1982 i que se celebra cada any l'últim diumenge de gener, s'ha convertit amb el pas del temps en la celebració gastronòmica més popular de Catalunya.

651x366 Calçots preparats per la brasa a Valls / ACN Calçots preparats per la brasa a Valls / ACN

Trufforum 2020

Vic. 25 i 26 de gener

Vic torna a acollir el Trufforum, l’esdeveniment de referència del sector de la tòfona negra a escala internacional. D’accés gratuït també per al públic general, aquesta fira neix amb l’objectiu de promocionar l’ús responsable de la tòfona europea a les cuines domèstiques i professionals. Per aquest motiu, el Trufforum-Vic 2020 presentarà diversos espais i escenaris en què es parlarà de les virtuts d’un producte excels i de gran valor. També hi haurà altres activitats com el Campionat de Catalunya de Gossos Tofonaires a la Plaça Major.

651x366 La tòfona serà la protagonista de la cita / TRUFFORUM La tòfona serà la protagonista de la cita / TRUFFORUM

Visita teatralitzada a la Muntanya de Sal

Cardona. Fins al 26 de gener

Aquest gener es pot descobrir un dels tresors de la Catalunya Central, la Muntanya de Sal de Cardona, a través de la visita teatralitzada Projecte Alquímia. Sota la coordinació de Turisme de Cardona es fan les visites teatralitzades per descobrir la muntanya, conèixer-ne l'origen i els secrets. Amb la visita es pot descobrir la història, la seva formació, les formes d'extracció de la sal i els tipus que hi ha.

651x366 Interior de la muntanya de sal de Cardona Interior de la muntanya de sal de Cardona

Foguerons de Sa Pobla a Gràcia

Barcelona. 25 de gener

Sa Pobla és un municipi de Mallorca on cada any per Sant Antoni hi ha festa major i els foguerons en què la gent torra botifarrons són un dels grans protagonistes. Ja fa anys que aquesta festa es trasllada durant un cap de setmana a Gràcia per portar tota la tradició i els gustos de Mallorca a les places d'aquest barri, que anirà acompanyat d'altres activitats culturals al llarg del dia.

651x366 Els foguerons a Gràcia / PERE VIRGILI Els foguerons a Gràcia / PERE VIRGILI

Fira de Sant Pau

Sant Pol de Mar. Fins al 26 de gener

Aquesta setmana és la festa major d'hivern a Sant Pol. Algunes de les activitats destacades del cap de setmana són la Fira de Sant Pau, que omple els carrers amb parades de productes naturals, d’artesania i d’alimentació o l'esperada dansa de les almorratxes, un ball que escenifica una antiga llegenda local que es remunta al temps en què el Maresme era assetjat pels pirates.

Mostra Internacional de Pastisseria

Sant Vicenç dels Horts. 25 i 26 de gener

Aquest cap de setmana, coincidint amb la festa major d’hivern, Sant Vicenç dels Horts celebra la tercera edició d'aquesta mostra que reuneix alguns dels millors pastissers del món, que faran xerrades, demostracions, tallers i prepararan en directe alguns dels seus millors pastissos perquè els visitants els puguin tastar. A més, enguany, per primera vegada, es donarà a conèixer la llista de les millors pastisseries de Catalunya, elaborada per un jurat independent de professionals del sector.

Cavalcada dels Tres Tombs de Sant Antoni

Barcelona. 25 de gener

La cavalcada dels Tres Tombs més antiga de la ciutat celebra aquest any la 195a edició. L’acte central és una passada d’animals formada per cavalls, ases i someres que fan un circuit pel centre de la ciutat –els voltants del mercat de Sant Antoni i els principals carrers de l'Esquerra de l'Eixample– mentre van fent diferents parades durant l’extens recorregut. La lectura del pregó enguany anirà a càrrec d’Emilio J. Zegrí, president de la Federació Catalana d’Hípica.

651x366 Una edició anterior dels Tres Tombs de Barcelona Una edició anterior dels Tres Tombs de Barcelona

Festa major d'hivern de Sant Antoni a Vila-seca

Vila-seca. Fins al 26 de gener

La festa gran de l'hivern al municipi arriba amb un programa ple d'actes culturals, populars i musicals per al públic de totes les edats. Al llarg de tots els dies de festa hi trobarem activitats com els tres tombs, la trobada gegantera, els balls de festa major, les activitats infantils i de carrer, els diables... Podeu consultar-ne tota la informació aquí.

Temps d'Uriços

Sant Feliu de Guíxols. Gener i febrer

Els eriçons de mar tenen noms diferents segons la zona del país on siguem. A Sant Feliu de Guíxols en diuen uriços i precisament ara es troben en el seu millor moment. Per això, tot el gener i el febrer podreu degustar plats amb aquest ingredient com a protagonista en 23 restaurants del municipi.

651x366 Un grapat d'uriços / PIXABAY Un grapat d'uriços / PIXABAY

Mercats Món Empordà

Rupià. 25 de gener

Cada cap de setmana, a tres pobles de l'Empordà (Rupià, Corçà i Torroella de Montgrí) teniu l'oportunitat de comprar directament als productors tot tipus de productes de proximitat, ecològics i de qualitat. A part, també podeu assistir a xerrades o tallers i gaudir de la música. Aquest cap de setmana el mercat se celebrarà a Rupià.