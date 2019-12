Us proposem 10 plans per al cap de setmana

Pessebre vivent de Corbera

Corbera. Fins al 12 de gener

Un dels pessebres vivents més famosos de Catalunya celebra enguany la seva 58a edició i espera superar els 30.000 visitants, un rècord assolit l'any passat. Les representacions s'allargaran fins al 12 de gener. Es tracta d'un pessebre que compta amb més de 250 voluntaris, dels quals més de 200 fan d'actuants que se situen al llarg dels 14.000 m2 de la penya del Corb de Corbera, un circuit de més de 700 metres.

651x366 Una de les escenes del pessebre vivent / PESSEBRE DE CORBERA Una de les escenes del pessebre vivent / PESSEBRE DE CORBERA

Fira del Gall

Vilafranca del Penedès. 21 i 22 de desembre

Amb el Nadal, arriba aquesta cita que té 355 anys d’història i és tot un referent gastronòmic del país. Hi haurà activitats de tot tipus, des de tastos i degustacions fins a activitats per als més petits, artesania i una mostra gastronòmica d’aviram.

651x366 Una edició anterior de la fira / FIRA DEL GALL Una edició anterior de la fira / FIRA DEL GALL

Palo Market Fest

Barcelona. 21 i 22 de desembre

La gent del Palo Market s'han proposat celebrar el Nadal amb edicions especials en les quals es poden trobar regals ben originals però també justos i sostenibles. Com sempre, hi haurà dissenyadors i artesans que exposaran els seus productes i la millor gastronomia d'arreu del món en format food truck, a banda de la música en directa més innovadora.

651x366 Una de les parades de menjar del mercat / PALO MARKET FEST Una de les parades de menjar del mercat / PALO MARKET FEST

Fira de l'Escudella de Nadal

Santa Maria de Palautordera. 21 i 22 de desembre

Els carrers del poble s'ompliran aquest cap de setmana de paradetes d'artesans, productes d'alimentació tradicionals, ornaments, regals o complements a càrrec de les entitats i artesans de la vila. A més, es podrà provar la tradicional escudella i carn d'olla, tan típica de Nadal, o aprofitar per patinar a la pista de gel sintètic –ecològica– que s'ha instal·lat al poble.

651x366 El clàssic plat d'escudella i carn d'olla / BEATRIZ JANER El clàssic plat d'escudella i carn d'olla / BEATRIZ JANER

Fira d'Artesans de Nadal

Vic. Fins al 24 de desembre

La monumental plaça Major de Vic acollirà del 21 al 24 de desembre, i del 2 al 4 de gener del 2020, més de 40 parades amb tota mena de productes per a les festes i també per a la resta de l'any, com encens, teixits, sabons naturals, peces de fusta, plata treballada o cuir.

Pessebre de sorra de la Pineda

Vila-seca. Fins al 6 de gener

Fins al dia de Reis, a la platja de Vila-Seca es pot veure l'espectacular grup escultòric de sorra dedica a escenes del naixement de Jesús. Està fet amb 400 tones de sorra i representa diverses escenes del tradicional pessebre de Nadal, com el naixement de Jesús, els pastors amb el ramat o l'arribada dels tres Reis d’Orient. A més, aquest dissabte també hi haurà cantada de nadales per a tots els amants de les cançons de Nadal.

651x366 Una de les escenes representades amb sorra en una edició anterior / LA PINEDA PLATJA Una de les escenes representades amb sorra en una edició anterior / LA PINEDA PLATJA

Pessebre vivent al Món Sant Benet

Sant Fruitós de Bages. 21 i 22 de desembre

Per segon any, aquest monestir del segle X torna a ser l'escenari d'un pessebre vivent durant els dies 21, 22, 26, 28 i 29 de desembre. Aquest pessebre ofereix una proposta que combina la representació d'escenes clàssiques, amb un centenar d'actors, i la utilització d'efectes d'última generació, com les videoprojeccions. Enguany a la façana de l'església hi haurà un mapping que acompanyarà una de les escenes.

Fira de Santa Llúcia

Barcelona. Fins al 23 de desembre

Per viure el Nadal a Barcelona cal anar a passejar per la Fira de Santa Llúcia, que cada any es troba a l'avinguda de la Catedral. Enguany, la cita arriba a la seva 233a edició en bona forma, amb 282 parades dedicades als complements de Nadal, figuretes del pessebre, decoració per a la llar i per als arbres, tions i altres productes artesans i tradicionals, típics de les festes de casa nostra.

651x366 Una parada a la fira de Santa Llúcia / PERE TORDERA Una parada a la fira de Santa Llúcia / PERE TORDERA

Festa del tió

Sant Vicenç de Castellet. 22 de desembre

El diumenge anterior a Nadal, la plaça de l’Ajuntament s’omple de gom a gom per celebrar la Festa del tió. Els tioners són uns personatges misteriosos que representen el geni de la natura i que duen el tió dalt d’un carro. El Tioner Major és l’encarregat de guiar les criatures en tots els actes fins que es faci cagar el tió. Mentre dura la celebració s’elaboren uns 50 litres de brou que es reparteix gratuïtament.

Fira de Pessebres i Ornaments de Nadal

Mataró. Fins al 23 de desembre

Aquesta fira és un altre referent de l'inici de l'Advent i està considerada la segona fira de Nadal més important del territori català gràcies al seu emplaçament i la qualitat dels seus productes. Hi trobareu arbres de Nadal, figures de pessebre, espelmes o caganers... Tots els elements necessaris per a la decoració nadalenca. Tampoc hi faltaran les parades amb torrons, neules i dolços tradicionals.

651x366 L'entrada de la fira a Mataró / FIRA DE PESSEBRES I ORNAMENTS DE NADAL L'entrada de la fira a Mataró / FIRA DE PESSEBRES I ORNAMENTS DE NADAL

Aquests són els plans que nosaltres hem triat per a aquest cap de setmana, però sabem que n'hi ha molts més. Si voleu, deixeu-nos la vostra proposta als comentaris d'aquesta notícia.