Us proposem 10 plans per al cap de setmana

Santa Eulàlia

Barcelona. 7 i 8 de febrer

Santa Eulàlia és la festa major d’hivern de Barcelona i una gran celebració de la cultura popular d’arrel tradicional, que comença aquest cap de setmana i s'allarga fins al següent. Aquest dissabte i diumenge hi haurà jornada castellera amb les colles de Barcelona, passades de gegants i capgrossos, el tradicional Ball de l'Àliga, correfocs, sardanes i moltes activitats més per a petits i grans.

651x366 El tradicional ball de l'Àliga / AJUNTAMENT DE BARCELONA El tradicional ball de l'Àliga / AJUNTAMENT DE BARCELONA

Temps d'Uriços

Sant Feliu de Guíxols. Fins al 28 de febrer

Els eriçons de mar tenen noms diferents segons la zona del país on siguem. A Sant Feliu de Guíxols en diuen uriços i precisament ara estan en el seu millor moment. Per això tot aquest mes podreu degustar plats amb aquest ingredient com a protagonista en uns quants restaurants del municipi.

Festa de l'Arròs

Bagà. 9 de febrer

El segon diumenge de febrer l'arròs és el protagonista d'aquest poble del Berguedà on es cuinarà una gran paella amb 250 quilos d'arròs i vint pollastres. Se'n repartiran més de 2.500 racions entre els vilatans i totes les persones de fora del poble i es podrà gaudir del típic Ball Cerdà i dels productes de la fira d'alimentació artesanal.

Saló Playmobil

Barcelona. 8 i 9 de febrer

Un cap de setmana més podeu gaudir del Saló Paymobil a les Cotxeres de Sants de Barcelona, on podreu veure fantàstics diorames i trobareu punts de venda especialitzats en la marca de figueretes. A més, en aquesta edició es podrà veure una recreació adaptada per als Playmobils del vaixell Mauritània (germà bessó del Titanic) de 4,5 metres d’eslora. A més, hi haurà activitats dirigides per als més petits i per a tota la família.

651x366 Els playmobil seran els protagonistes del cap de setmana / GETTY Els playmobil seran els protagonistes del cap de setmana / GETTY

Festa del Xató

Vilafranca del Penedès. 9 de febrer

Si aneu a Vilafranca del Penedès aquest diumenge podreu gaudir d'un dia ple d'activitats i, sobretot, del xató –aquest plat típic de Calafell, el Vendrell, Sitges, Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú– combinat amb vins de la DO Penedès. Hi haurà degustacions, mercat tradicional, tallers infantils i show cooking per a tots els visitants.

651x366 Tots els ingredients pel xató Tots els ingredients pel xató

Garoinada

Palafrugell. Fins a l'1 d'abril

Torna aquesta campanya gastronòmica que té com a protagonistes les garoines o eriçons de mar, que ara estan en el seu millor moment. Enguany, uns quants restaurants de Palafrugell proposen un menú compost per un entrant de garoines, un plat principal de calamars farcits o un plat alternatiu, i unes postres de xocolata.

651x366 Un grapat d'uriços / PIXABAY Un grapat d'uriços / PIXABAY

Trinxat al plat

Puigcerdà. Fins al 29 de febrer

Aquest plat típic de la Cerdanya amb verdura i cansalada té molts seguidors i per això durant quatre setmanes a Puigcerdà es podran degustar, tant en menú com a la carta, els millors plats de trinxat elaborats pels restaurants de la vila que formen part de la XXIV Festa del Trinxat.

651x366 Un plat de trinxat / GETTY Un plat de trinxat / GETTY

Festa de l'Ós

Prats de Molló. 8 i 9 de febrer

La tradicional Festa de l’Ós se celebra aquest diumenge a Prats de Molló i forma part de les celebracions del despertar de la primavera. L'origen d'aquesta festa està lligat a la importància i el terror que generava l’ós en la societat agrícola dels Pirineus, i s'hi reprodueix la caça de l'ós pels carrers del poble, a banda d'altres activitats com la ballada de sardanes, la calçotada popular i el ball per a la mainada.

651x366 Una edició anterior de la festa / OFICINA DE TURISME DE PRATS DE MOLLÓ Una edició anterior de la festa / OFICINA DE TURISME DE PRATS DE MOLLÓ

XV Fira del Fajol

Batet de la Serra. 9 de febrer

Aquesta fira va néixer fa quinze anys amb la voluntat de recuperar un ingredient que havia estat tan important en la cuina de la zona i que a partir dels anys 60 va començar a desaparèixer dels plats. Al llarg del cap de setmana hi haurà cercaviles, activitats per als més petits, degustacions de plats de fajols, balls tradicionals i un dinar popular a base d'aquest producte.

651x366 Grans de fajol / ALBA DANES Grans de fajol / ALBA DANES

Harry Potter Book Night Experience

8 i 9 de febrer. Barcelona

El dia 6 de febrer se celebra a escala mundial la Harry Potter Book Night, una festa per incentivar la lectura de la famosa sèrie de llibres de J.K. Rowling. A Barcelona la celebració serà aquest cap de setmana a l'antic Palau Maldà, on hi haurà jocs, espectacles i moltes sorpreses relacionades amb el món del cèlebre mag i també s'hi faran torns de lectures –l'últim de cada dia, pel llenguatge i el contingut dels textos, només serà per a majors d'edat.