Us proposem 15 plans per Setmana Santa

Festival Còmic

Fins al 21 d'abril. Figueres

Humor i riures assegurats durant el Festival Còmic de Figueres. Del 17 al 21 d'abril la ciutat entramuntanada ofereix una programació diversa, carregada de propostes gratuïtes per a tots els públics, a l'aire lliure o a diferents espais emblemàtics de la ciutat. Així, artistes de renom internacional, com els aclamats neozelandesos Tygve Wakenshaw i Barnie Duncan, i professionals nacionals, com Jair Domínguez, Judit Martín o el Mag Lari, participaran en les activitats que van des d'una conferència còmica sobre Dalí fins a una sessió de ioga per riure.

651x366 Teatre Jardí ple a l'edició passada del festival / ICONNA Teatre Jardí ple a l'edició passada del festival / ICONNA

Processó del Sant Enterrament

19 i 20 d'abril. Tarragona

Proclamada Festa Tradicional d'Interès Nacional pel Govern de la Generalitat, la Processó del Sant Enterrament s'erigeix com una cita indispensable pel Divendres Sant. La primera mostra d'aquesta manifestació es va documentar l'any 1550 i actualment, compta amb la participació d'11 entitats que intervenen en els 19 passos. De fet, es preveu que col·laborin unes 4.000 persones en un recorregut de gairebé 6 hores de durada.

651x366 La Setmana Santa de Tarragona congrega cada any milers de persones / TJERK VAN DER MEULEN La Setmana Santa de Tarragona congrega cada any milers de persones / TJERK VAN DER MEULEN

Dansa de la Mort

18 d'abril. Verges

Durant l’edat mitjana era un costum escenificar la mort de Crist mitjançant una dansa macabra. La Dansa de la Mort de Verges és una mostra cultural única que es desenvolupa el Dijous Sant. Així, cinc esquelets col·locats en forma de creu salten a ritme d'un timbal, mentre quatre persones els il·luminen amb unes torxes que dibuixen un entorn tètric. Concretament, l'escenificació representa que la mort no perdona ningú, és a dir, ens sega la vida i ens recorda que en qualsevol moment acabarem convertits en cendra.

651x366 La Dansa de la Mort és una herència dels balls medievals La Dansa de la Mort és una herència dels balls medievals

Processó de Divendres Sant a Manresa

19 d'abril. Manresa

La Processó del Divendres Sant o la Processó dels Gremis té els seus orígens al segle XVI. La mostra combina elements propis de la cultura catalana, com la marxa dels armats, i de l'andalusa, com els passos de la Macarena. Una representació que també inclou la Dansa de la Mort en el seu estil més tradicional.

Processó de Divendres Sant a Montblanc

19 d'abril. Montblanc

El Divendres Sant, Montblanc es queda en absolut silenci i a les fosques per la seva Processó, una de les tradicions més arrelades i antigues de la Conca del Barberà. Els passos recorren els carrers de la vila, il·luminats únicament per les torxes i espelmes dels participants i assistents. Una manifestació que us transportarà al temps de les sagrades escriptures.

651x366 Recinte emmurallat de MontBlanc / JEB Recinte emmurallat de MontBlanc / JEB

Els Armats d'Esterri d'Àneu

19 d'abril. Esterri d'Àneu

La vila d'Esterri d'Àneu (Pallars Sobirà) omple els seus carrers de soldats romans. Amb motiu del Divendres Sant, la processó dels Armats acompanya el posterior viacrucis i enterrament. Concretament, la representació es basa en dues fileres de soldats romans i al final desfila Jesucrist i el sepulcre. La peculiaritat de la trobada resideix en la vestimenta dels armats, els quals duen un cosset, un faldellí de colors molt vius, mitges blanques i espardenyes. Una posada en escena singular que omple cada any els carrers de la població.

La Passió de Cervera

19 i 27 d'abril. Cervera

Considerada la Passió més antiga d'Europa, ja que té els seus orígens als s.XV, és una representació teatral de grans dimensions i es desenvolupa a l'estil tradicional. A més, aquesta setmana i la següent el municipi ofereix un seguit d'activitats per conèixer la història, el patrimoni i la gastronomia de Cervera.

El Ball de la Moixiganga

20 d'abril. Castellterçol

Els passos de Setmana Santa es converteixen en dansa en aquest municipi del Moianès. Després d'un recorregut pels carrers de Castellterçol, els participants es situen a la plaça Vella per representar, a través del Ball de la Moixiganga, com van ser els últims dies de Jesús a la terra. La tradició es desenvolupa amb moviments i figures acrobàtiques acompanyades d'una narració sobre la passió de Crist. A més, els assistents il·luminen l'escena amb torxes i espelmes.

651x366 La dansa religiosa representa escenes de la passió de Crist La dansa religiosa representa escenes de la passió de Crist

La processó dels Misteris o del Silenci

18 d'abril. Badalona

Un jove reprodueix el cant de Jesús, mentre la multitud resta en silenci i només s'arriben a escoltar els passos avançant. Així, és com viu Badalona la seva passió de Dijous Sant, considerada la segona més antiga de Catalunya. Concretament, després del Cant de la Passió que es realitza davant de l'església de Santa Maria, els assistents passegen lentament pels carrers de la ciutat.

651x366 La processó transcorre en un absolut silenci / FRANCESC MELCION La processó transcorre en un absolut silenci / FRANCESC MELCION

Les Caramelles de Súria

20 i 21 d'abril. Súria

Les Caramelles són cançons populars típiques de Catalunya que es canten per celebrar la resurrecció de Jesús per Pasqua. En un principi, aquestes cançons eren de caràcter religiós, però amb el pas del temps s'han introduït noves temàtiques i l'humor hi és present. La festa tradicional ve acompanyada d'actuacions de dansa a l'aire lliure, on els carrers de Súria són els escenaris d'aquesta celebració.

Tossa Font de Llum

Fins al 21 d'abril. Tossa de Mar

Aquest és un pla per gaudir a l'aire lliure amb familiars o amics. ' Tossa Font de Llum' és un espectacle lumínic que es projectarà a les muralles de la vila. De fet, el llum i el so es combinaran a través d'innovadores tècniques de videomapatge, que es podran veure des de la platja o el passeig marítim. L'espectacle mostrarà la formació i història de la població, basada en la llegenda local d''El llibre de Tossa' de Josep Palau.

De Flor en Flor

Fins al 22 d'abril. Poble Espanyol

Els carrers del Poble Espanyol es decoraran d'una gran varietat de flors amb motiu de la 4a edició del Festival de les Flors i Jardins de Barcelona. La trobada, que pretén consolidar-se com una proposta de lleure destacada durant la Setmana Santa, oferirà xerrades, tallers i activitats per a tots els públics sobre el món floral i la sostenibilitat. A més, totes aquestes propostes vindran acompanyades de música en directe. L'entrada anticipada pels adults en el 'De Flor en Flor' té un preu de sis euros.

651x366 Les decoracions florals omplen els tots els espais del Poble Espanyol / De Flor en Flor Les decoracions florals omplen els tots els espais del Poble Espanyol / De Flor en Flor

La Cofradia 15+1

Fins al 21 d'abril. L'Hospitalet de Llobregat

Túniques, pas pausat i cants que trenquen el silenci dels carrers de l'Hospitalet de Llobregat. Al més pur estil andalús, les processons es desembolcallen en un ambient de respecte i fe. De fet, les sagetes i els passos són organitzats per la comunitat andalusa de la localitat que celebra la Setmana Santa a l'estil tradicional.

651x366 La processó de l'Hospitalet es va iniciar gràcies a immigrants andalusos / ACN La processó de l'Hospitalet es va iniciar gràcies a immigrants andalusos / ACN

D’on venen les carxofes?

Entre el 21 i el 28 d'abril. El Prat de Llobregat

La masia de Can Comas, que acull el Consorci del Parc Agrari d'El Prat, organitza un joc d'experimentació perquè la canalla es familiaritzi amb els productes que es cultiven a l'hort. Volen que les famílies toquin, olorin i tastin verdures, hortalisses, fruites i plantes aromàtiques, que acabaran fent servir després en una recepta. Cal fer una reserva prèvia i el preu és de 9 euros per als adults i 6 per als nens i nenes.

651x366 Viacrucis de Lleida / ACN Viacrucis de Lleida / ACN

Els Renous

18 d'abril. Lleida

Per trencar el silenci propi de la Quaresma, la ciutat de Lleida fan sonar els anomenats 'renous' de Setmana Santa. Així, matraques, xerracs i carraus són les protagonistes dels carrers per fer el màxim de soroll possible. La tradició es tracta d'un costum precristià que servia per espantar els mals esperits. Concretament, a la mitjanit del dijous comença la processó del silenci per acabar amb 'La Rompida del Silencio', on s'escolten redoblaments de tambors per anunciar la mort de Jesús a la creu.