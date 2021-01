Tot el que podem aprendre de les abelles

Les abelles poden ser font d'inspiració per a les nostres vides. Seguir les lliçons que ens donen aquests insectes amb la seva manera d'organitzar-se, relacionar-se i treballar pot ajudar-nos a elaborar un manual per aconseguir un millor creixement personal. Això, com a mínim, és el que afirma el llibre La filosofía de la abejas, d'Alison Davies (Libros Cúpula), una sorprenent guia d'autoajuda que pren com a exemple la vida en un rusc i que proposa exercicis i reflexions per millorar en el nostre dia a dia. Un llibre que també ens permet conèixer les abelles i entendre el paper que juguen al planeta. Símbol de fascinació en diverses civilitzacions, Davies pren les abelles, les alquimistes de la natura, com a font d'inspiració per aprendre a descobrir el potencial de cadascú.

Maria José González, doctora en pedagogia i creadora de BeeCoaching Innovació Educativa, va prendre les abelles com a imatge i inspiració en la seva tasca com a experta en coaching i intel·ligència emocional per superar una por de la infantesa. " Vaig viure la meva infància en un entorn rural de poble a Galícia i a mi les abelles em feien por –explica–. Però, curiosament, pots convertir una por en la teva marca personal quan et comences a descobrir, a reconèixer les teves vulnerabilitats i permets que apareguin els teus talents ocults". González reconeix que les abelles li resulten fascinants, "per com en són de sàvies". "Alguna cosa han de tenir les abelles quan han interessat a grans pensadors com Aristòtil, per al qual les abelles representaven l'harmonia del cosmos", diu. Sembla clar que les abelles han estat font d'inspiració i d'admiració al llarg de tota la història de la humanitat, i ja els faraons egipcis optaven per enterrar-se amb pots de mel.

651x366 Els pesticides desorienten les abelles, que no saben trobar el seu rusc i moren / THINKSTOCK Els pesticides desorienten les abelles, que no saben trobar el seu rusc i moren / THINKSTOCK

Però, què en podem aprendre? "Potser l'aprenentatge més obvi és que representen un model de societat ideal, especialment per la seva habilitat per al treball en equip. Persegueixen un objectiu comú fent cadascuna d'elles la seva aportació individual, amb rols molt diferenciats i de manera sincronitzada. Creen sinergies, i això resulta molt complex en els equips humans, ja que tendim a pensar que som autosuficients", diu González. I afegeix: "Hi ha un tret crucial en el funcionament d'aquests insectes i és la claredat en els seus objectius, i això és clau per dirigir les nostres metes. Cada una d'elles sap el que ha de fer i ho fa, es concentren exclusivament en una tasca i no es distreuen ni es desenfoquen. Un altre aprenentatge que ens transmeten és la cura mútua i de tot el sistema per garantir així la seva supervivència. I hi podem afegir l'adaptabilitat i la versatilitat". En definitiva, de les abelles podem aprendre els valors de la passió per la feina, el poder dels equips, l'ordre, la coherència, la generositat, l'entusiasme, la disciplina, el lideratge, el compromís.

Què els passa, a les abelles?

La doctora en pedagogia apunta que "les aplicacions que les qualitats de les abelles poden tenir en la nostra vida quotidiana, tant en l'àmbit personal i familiar com professional, poden ser molt pràctiques. Ens transmeten què significa tenir un pla d'acció, i això és essencial a les nostres vides per fer una millor gestió del temps, per passar a l'acció i per no quedar-nos paralitzats mirant d'entendre-ho tot a través de la raó. Quan ens enfoquem en les fortaleses i en els aspectes més valuosos de nosaltres mateixos, dels nostres éssers estimats i de les persones amb què treballem, estem tenint un comportament abella".

Abelles al món de l'empresa

La filosofia de les abelles també es pot aplicar al món empresarial, com demostren des de Green Events Barcelona, empresa que es dedica a dissenyar i organitzar activitats de team bulding a l'aire lliure amb impacte social i ambiental positiu. Com explica Luz Monsalve, coordinadora de Green Events, proposen una experiència en què prenen com a exemple les abelles. "Hem fet un acord de col·laboració amb una fundació que treballa en la inserció de persones amb diversitat funcional psíquica i que té un projecte d’apicultura en una masia al Maresme. Hi portem grups d’empreses perquè coneguin les abelles, com s’organitzen, com viuen, la seva importància per a la biodiversitat i les propietats que tenen els productes que ens donen, i després fem una analogia de com s’organitzen les abelles i les empreses i fem una reflexió estratègica útil per a l’empresa. A partir de la seva estructura de treball fem una pluja d’idees i això els serveix de reflexió interna". Una sessió inspirada en les abelles que serveix per detectar debilitats, fortaleses, oportunitats i amenaces i que és un primer pas per si es volen canviar estratègies. "Posem èmfasi en la importància de fer equip i col·laborar, ja que, si no hi ha treball en equip, empresa i rusc s’acaben", afirma Monsalve. Uns aprenentatges que es poden aplicar al món empresarial però també a la vida personal dels participants. I és que, com va dir Marc Aureli, "el que no és bo per al rusc no pot ser bo per a les abelles".

La vida en joc El declivi de pol·linitzadors en tots els continents posa en risc la supervivència de les espècies vegetals, la sostenibilitat de l'agricultura i la vida humana. Davant d'aquesta situació, el Jardí Botànic de Barcelona acull fins a l'octubre del 2021 l'exposició Més que abelles amb l'objectiu de donar a conèixer i sensibilitzar la ciutadania sobre el paper essencial dels pol·linitzadors, en especial, de les abelles silvestres, per garantir la supervivència de bona part de plantes del planeta Terra. A la península Ibèrica hi ha al voltant d'un miler d'espècies d'abelles solitàries que no viuen en ruscs ni fan mel i que són les veritables protagonistes de la pol·linització i d'aquesta exposició. Els comissaris de la mostra, Berta Caballero i David Bertran, expliquen que a la mostra “s’explica què és la pol·linització, quins són els agents implicats i curiositats relacionades". "Però l’objectiu principal és donar a conèixer la veritable importància de la pol·linització en un sentit funcional, ja que nou de cada deu flors necessiten que un insecte les pol·linitzi per fer llavors”. Caballero i Bertran alerten que la pol·linització és la base de l’estabilitat dels ecosistemes, així que sense pol·linitzadors el planeta es pot veure abocat a una crisi de diversitat sense precedents. Això té un impacte directe per a la humanitat en divers o s vessants, però el més clar és l’ a limentació humana, ja que el 75% del menjar que consumim està pol·linitzat per insectes. Per tan t, que les abelles desapareguin fa que la nostra alimentació estigui en joc". I què podem fer per canviar la situació? "La millor manera de contribuir-hi és canviar la perspectiva que en tenim, intentar ajudar-les plantant flors aromàtiques (romaní, farigola, sajolida, espígol etc..) o col·laborar en molts dels projectes que ja s’han engegat per conèixer els pol·linitzadors que tenim a tocar", expliquen els comissaris de la mostra . L'exposició s'ha dissenyat per arribar a tots els públics i ens permet conèixer com es d o na la pol·linització, com hi actuen aquests insectes i el paper que desenvolupen en l’equilibri ecològic de la Terra. A més, pretén traçar un guió de bones pràctiques que ajudi la ciutadania a implicar-se en accions que capgirin aquesta crisi i inclou diverses iniciatives ambientals i es completa amb un programa d’activitats adreçat a tots els públics. El podeu consultar al Museu de les Ciències de Barcelona.

651x366 Un rusc d'abelles Un rusc d'abelles