Proliferen els recursos online per gaudir de la natura (offline)

Traieu el cap per la finestra o sortiu al balcó, quedeu-vos-hi i observeu. Només això. Us adonareu que la natura ens obsequia amb un espectacle diari que és digne d'admiració. La primavera avança, les plantes han tret fulles i flors i el cel és un no parar d'ocells que volen amunt i avall. Ho podeu viure també i molt fàcilment si sortiu a passejar una estona i a prop de casa. És indiferent si viviu al camp o a la ciutat, ja que els podeu veure a tot arreu sense moure-us gaire de casa. Aprofiteu que el confinament encara és vigent, ja que fins i tot a la ciutat s’hi veuen racons de verd inaudit i és possible delectar-se amb el vol dels ocells amb unes condicions inèdites i d'allò més favorables. Les mesures per frenar la pandèmia del covid-19 han afavorit una caiguda del trànsit, el soroll i la contaminació, cosa que ha fet que fins i tot algun porc senglar s'hagi passejat per l'avinguda Diagonal de Barcelona a tocar del cèntric districte de l'Eixample.

Tota aquesta explosió de la natura ha arribat acompanyada de moltes iniciatives en línia que faciliten l'observació dels ocells durant el confinament. Per prestar-hi atenció no cal ser un expert en ornitologia ni res per l'estil. Els encara no iniciats poden començar només parant l'orella i gaudint dels cants que fan, segons proposa l'il·lustrador naturalista Toni Llobet. "Els ocells canten igual per a tothom, rics o pobres", subratlla, i anima a aixecar-se aviat. A les 6 h és millor que a les 7 h o les 8 h. Segons Llobet, "la merla canta igual fins i tot a Barcelona", i a la gran ciutat ara hi ha l'avantatge de la reducció del soroll. Almenys en alguns barris o en funció de l'hora encara segueix sent evident. "Hi ha un silenci que potser mai més tindrem", diu.

651x366 Ara és un moment excel·lent per gaudir dels ocells / FRANCESC MELCION Ara és un moment excel·lent per gaudir dels ocells / FRANCESC MELCION

Al contrari del que es podria pensar, l'àrea de Barcelona, però també zones urbanes més petites com Girona i Tarragona, són un bon indret per veure múltiples espècies a la primavera. Són a la ruta que fan els ocells que migren. "El famós corredor mediterrani de mercaderies coincideix amb el corredor migratori d'ocells", diu Llobet, que recorda als urbanites que poden observar "més espècies de les que podria semblar més enllà dels pardals, els coloms i els gavians", les tres que tot barceloní pot tenir al cap, a més de les estridents cotorres de pit gris. Calcula que no és difícil veure a la capital catalana una quinzena d'espècies diferents d'ocells (cita d'exemple la tórtora turca, el gafarró, el verdum, la merla i la mallerenga carbonera i la blava), i recorda la importància que hi hagi natura a les ciutats, així com la rellevància dels espais intersticials, com ara els solars no urbanitzats que els ocells freqüenten.

Escoltar, observar i identificar

Per a qui no es conformi només amb escoltar, pot utilitzar eines digitals com Xeno-canto o BirdNET per mirar d'identificar el cant dels ocells. Tampoc es pot perdre els recursos que ha posat a l'abast de tothom o que es difonen a través de l' Institut Català d'Ornitologia (ICO), que a les xarxes socials trobeu com a @ICOcells. Aquesta associació ofereix cursos en línia gratuïts, com ara un d'ocells des de la finestra per identificar els més comuns, però convé estar a l'aguait perquè les places s'esgoten ràpidament.

Amb plaça o sense per als cursos, podeu apuntar-vos a les webs de l'ICO d' Ocells dels Jardins i d' Ornitho per aprendre i contribuir al coneixement compartit sobre les observacions d'ocells. També podeu participar en concursos setmanals que tenen com a premi les miniguies de natura que edita Cossetània Edicions, algunes de les quals són específiques d'ocells.

Llobet, que és il·lustrador d'aquestes guies, ha sigut un dels impulsors de la iniciativa ConfiNATs, amb prismàtics al terrat que trobareu a les xarxes amb l'etiqueta #ambprismàticsalterrat. És una sèrie de 40 vídeos breus que s'ha penjat a través @ICOcells amb els quals s'aprenen detalls vinculats als ocells. Els ha conduït des del terrat de casa seva Ponç Feliu, que és un biòleg i ornitòleg que pot resultar familiar entre els gironins perquè va ser regidor de la ciutat. Han ajudat a teixir una xarxa d'ornitòlegs d'ofici i per afició que s'ha escampat per tot Catalunya. A partir d'aquest dissabte el ConfiNATs evoluciona cap a una nova iniciativa, aquesta vegada setmanal, que obrirà el focus, ja que tractarà del gaudi de la natura pròxima durant el desconfinament. S'anomenarà OxigeNATs i també es difondrà per les xarxes socials.

Tot l'interès que ha despertat l'observació de la natura ha fet que, segons l'ICO, des que es va començar el confinament a mitjans de març ja s'hagin registrat al voltant de 100.000 observacions a través d'Ocells dels Jardins i d'Ornitho. Qui dubti sobre l'espècie que té al davant, pot penjar la foto a les xarxes i segurament algun ornitòleg l'ajudarà a identificar-la. Durant el confinament també s'han posat en marxa iniciatives per observar ocells que han implicat cert compromís horari. Entre la Jonquera i Girona, una quarantena de llars s'han coordinat alguns dies per veure les aus en migració, i els observadors de tot el territori estan cridats els dissabtes o els diumenges (en funció de la setmana) a estar ben atents durant 24 hores als ocells que vegin. Fan l'anomenat Big Sit Confinament.

Aquesta iniciativa, habitual en països anglosaxons com els Estats Units, l'impulsa ara a Catalunya el naturalista Alfons Delgado, i en podeu veure el desenvolupament a les xarxes socials amb l'etiqueta #BigSitConfinament. Delgado subratlla que la idea principal de la iniciativa és "obrir els ulls i veure què tenim a prop i que potser fins ara no ens hi havíem fixat". Es tracta de distreure's i aprendre coses noves estant confinats, però la recopilació d'aquestes dades a través de l'ICO també pot permetre determinar quines espècies viuen a prop d'entorns humans i com els està afectant el confinament. Hi ha qui pensa que els ocells ens tenen més confiança i els ornitòlegs esperen saber respondre la pregunta que Delgado planteja: "¿Realment els ocells se'ns acosten més o som nosaltres que ens hi fixem més?"

Cetacis i insectes

En els últims dies també hi ha qui ha compartit imatges a les xarxes de dofins i altres cetacis davant de la costa catalana, però que ningú es faci il·lusions. "Els cetacis són molt difícils de veure", avisa el tuitaire @WildestWanderer, que prefereix no revelar la seva identitat més enllà de ressaltar que és algú que passa molt de temps mirant el mar. Des d'un pis de Torredembarra (Tarragonès) ha arribat a captar rorquals durant aquests dies de confinament. Estaven migrant cap a les Balears. "Veure'n és possible, però no és corrent, no és fàcil i demana tenir equip i hores", indica. Caldria tenir uns prismàtics o, millor encara, un telescopi. Si enganxeu un dia amb el mar embravit, possiblement amb prou feines s'arribin a veure les respiracions d'aquests animals, malgrat que són de grans dimensions.

Encara no està tot perdut per a qui vulgui observar la natura i no se'n surti amb els ocells o la fauna marina. A les xarxes també es poden compartir imatges d'insectes (abelles, papallones...) amb l'etiqueta #InsectariumConfinament. Amb el Programa de Seguiment de Ratpenats podeu endinsar-vos en l'univers d'aquests mamífers voladors que fascinen i arrosseguen mala fama alhora. Podeu saber-ne més de ratpenats i altres espècies amb els documentals del canal de YouTube del Museu de Ciències Naturals de Granollers. A més, els científics ja s'han posat a analitzar els efectes del confinament amb recerques nascudes amb aquesta finalitat. Xavier Puig, que és tècnic del museu vallesà i expert en ratpenats, participa en el projecte Silent Cities, amb el qual es vol determinar quina és l'empremta humana en termes acústics durant aquest període i un cop hagi passat, així que tot sembla indicar que d'aquesta època s'obtindran conclusions d'àmbits ben diversos.

651x366 Un insecte volant a tocar d'una flor en un parc de Barcelona / FRANCESC MELCION Un insecte volant a tocar d'una flor en un parc de Barcelona / FRANCESC MELCION

Aprendre a mirar cap a les estrelles Els ocells volen per sobre nostre, però més amunt també hi ha molt per explorar amb l'Univers. L'astrofísic i divulgador científic Joan Anton Català ( @estelsiplanetes) ha impulsat la iniciativa #ciènciaenconfinament, amb la qual ell o altres experts han impartit xerrades interactives per fer arribar la ciència a tothom (algunes són per a nens) que segueixen penjades a la web de Català. Han tractat aspectes com ara si existeix una versió dos de la Terra, l'Estació Espacial Internacional (ISS) o l'energia fosca, però també de terrestres, com la vida submarina. Qui no vulgui haver de pensar gaire, pot connectar en directe amb la ISS per meravellar-se amb la Terra vista des de l'espai.