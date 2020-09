Regular la recollida de bolets: un debat que pren força amb la pandèmia

La pandèmia i el confinament han tingut moltes conseqüències, però una de molt transversal és l'augment de gent als espais naturals. S'ha notat a l'estiu en moltes poblacions pròximes a zones boscoses i de muntanya i ara preocupa com afectarà la temporada de bolets, que es preveu amb molta més gent. Aquest cap de setmana, pont de la Mercè, als boscos de l'alt Berguedà ja s'ha començat a notar molta presència de boletaires, segons informa l'ACN, i per això en aquest context pren força el debat sobre la regulació de la recollida de bolets. "L'hem de posar sobre la taula, hem de ser valents i no ens ha de fer por discutir-ho. Cal prendre mesures", ha destacat a l'Agència Catalana de Notícies el conseller comarcal de Medi Natural, Jesús Calderer. Hi ha molts alcaldes de zones de muntanya que apunten que caldrà prendre mesures per evitar massificacions. És el cas de l'alcalde de Bagà, Joan Oña, que aquest estiu ja ha vist com el seu municipi, de poc més de 2.000 habitants, s'omplia de turistes i autocaravanes que pernoctaven "a qualsevol lloc". Sobre la taula, segons explica Oña, hi ha totes les opcions: des de regular l'accés motoritzat fins a fer pagar per recollir bolets. "Ens hem de reunir tots els alcaldes i decidir quines opcions són les millors", ha assegurat. El conseller comarcal de Medi Natural, Jesús Calderer, hi està d'acord. Defensa la necessitat de regular l'accés als boscos i tampoc descarta cap opció. El que té clar és que cal una posició conjunta de tots els alcaldes. "Ens hem d'asseure tots els municipis que tenim aquesta problemàtica i treballar de cara a l'any que ve", ha afegit.

Una temporada similar a les dels últims anys

Pel que fa a com serà la temporada, els experts preveuen que aquesta serà similar a la mitjana dels últims 20 anys, però millor que la de l'any passat. Des del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC) estimen que aquesta temporada la producció de bolets serà de 60 kg/ha de bolets l'any. Tot i això, des del CTFC alerten que aquest any està sent complicat fer una estimació de la producció, ja que els models meteorològics amb què es basen varien molt i no hi ha una predicció estable.