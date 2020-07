Els estius que somien les sèries

Mar, sol i tranquil·litat és la imatge idíl·lica de les vacances i les ficcions televisives la reprodueixen per explicar tot tipus d’històries, des de ‘thrillers’ fins a processos de maduració. Repassem sèries en què l'estiu i les escapades hi juguen un paper rellevant.

'Els Durrell'

L’any 1935 el naturalista Gerald Durrell, encara un nen, es va traslladar amb la seva peculiar família a l’illa grega de Corfú, un paradís molt més virginal que el destí turístic que és actualment. Molt temps després, i ja adult, Durrell va recopilar les seves aventures durant els gairebé cinc anys que va viure a l’illa en la trilogia de Corfú ( La meva família i altres animals, Ocells, bèsties i parents i El jardí dels déus ), tres llibres indispensables de la literatura juvenil.

El somni d’estiu etern que va viure la família anglesa a Grècia ha quedat immortalitzat també en aquesta sèrie britànica que adapta els tres llibres del naturalista i que és una oda al costumisme. El petit dels Durrell comparteix protagonisme amb la seva mare, una jove viuda interpretada per Keeley Hawes ( Bodyguard ), i amb els seus tres esbojarrats germans, el Leslie, la Margo i el també escriptor Lawrence, a qui dona vida Josh O’Connor, el príncep Carles de The Crown. Horitzons blaus, personatges pintorescs, amors estacionals i una alegria de viure que fa desitjar una temporada de retir en una illa perduda.

On es pot veure?

A Filmin (en català i castellà i en versió original subtitulada)

Quantes temporades?

4

'Riviera'

651x366 Una escena de 'Riviera' / Movistar+ Una escena de 'Riviera' / Movistar+

La Costa Blava no és una destinació per a totes les butxaques, però això no és un problema per a la Georgina (Julia Stiles), una nord-americana dedicada a l’art i casada amb el multimilionari Constantine Clios (Anthony LaPaglia). Ella és la protagonista d’aquest thriller, ideal per a les vacances, que barreja assassinats i famílies disfuncionals amb escenaris luxosos. A banda de Stiles, la ficció compta amb altres cares conegudes com Lena Olin o Iwan Rheon, el temible Ramsay Bolton de Joc de trons.

L’artífex de la ficció és Paul McGuinness, exmànager d’U2, que va descobrir la regió francesa quan acompanyava la banda irlandesa en les seves gires i volaven freqüentment a l’aeroport de Niça, obert 24 hores per als vols privats. Després de comprar-s’hi una casa -Bono també té una propietat a la zona-, McGuinness va desenvolupar la idea de la sèrie agafant com a referència alguns de les persones que va conèixer a la Costa Blava. El luxe de la regió impregna tota la sèrie, que es va rodar en localitzacions emblemàtiques com l’hotel Le Negresco, a Niça, o el Chateau Diter, a Grasse.

On es pot veure?

Movistar+

Quantes temporades:

2 (la tercera ja està confirmada)

'Desenfrenadas'

“ Pero el planeta / gira, gira a la derecha / Y cada vez ya la noche es más tibia/ Sin amor se enfría / No tengo un hombre ni a Gael García / Me siento tan vacía ”, cantava Natalia Lafourcade a En el 2000, el seu primer gran èxit i la cançó amb la qual conclou el primer episodi d’aquesta sèrie, una espècie de Girls a la mexicana. L’elecció no és en va: és un himne generacional que parla de la desorientació juvenil, reforçada pel canvi de mil·lenni i que exemplifica a la perfecció l’estat en què es troben la Rocío (estudiant de medicina), la Carlota (aspirant a poeta) i la Vera (bloguera de moda) quan decideixen fugir de Ciutat de Mèxic i començar un road trip que les porta a Oaxaca i a Puerto Escondido.

La seva intenció és passar-hi uns dies de relaxació, però la tan desitjada pausa es complica quan la Marcela, una noia amb una història de violència i que arrossega una relació tòxica, puja al seu cotxe per sorpresa. La seva aparició trastocarà els seus plans però, entre sobresalt i sobresalt, l’estada a Oaxaca i les seves platges farà que s’obrin les unes amb les altres i que reflexionin sobre la desigualtat que viuen les dones a Mèxic.

On es pot veure?

Netflix

Quantes temporades?

1

'Red Oaks'

Per a molts l’estiu no és sinònim de vacances sinó de feina. És el cas del David (Craig Roberts), un estudiant universitari desorientat que durant l’estiu del 1985 treballa com a instructor de tennis en un club de camp jueu de Nova Jersey. Mentre intenta decidir què fer amb la seva vida, esquiva com pot els problemes matrimonials dels seus pares, interpretats per Richard King i Jennifer Grey, la Baby de Dirty dancing. Durant el seu procés de maduració s’allunya de la seva nòvia Karen, monitora d’aeròbic, i s’enamora de la Skye, la filla del president del club de camp.

La sèrie, que va passar molt desapercebuda en el seu moment, és un retrat nostàlgic dels enamoraments i d’aquella època en què no saps què fer però tot sembla possible. Tot això amanit amb una estètica dels 80 molt ben cuidada i una gran banda sonora.

On es pot veure?

Amazon Prime Video

Quantes temporades?

3

'Wet hot american summer'

Els anys 80 van ser prolífics en pel·lícules sobre adolescents, moltes s’ambientaven en els típics campaments d’estiu nord-americans. El subgènere es va fer tan popular que en van sorgir paròdies com Wet hot american summer, una pel·lícula del 2001. La cinta, que posava el focus en els aspectes més ridículs del gènere, com ara actors de més de 30 anys que interpretaven adolescents, no va rebre gaires bones crítiques. Tot i així, es va convertir en una pel·lícula de culte per a molts espectadors nord-americans i Netflix no va perdre l’ocasió de recuperar la història fent-ne una sèrie de dues temporades (una serveix com a preqüela i l’altra com a seqüela).

En la primera entrega la trama viatja fins al primer dia a Camp Firewood per recuperar el moment en què els personatges originals es van conèixer. Humor absurd i estripat, una mica en la línia de Saturday night live. Per a col·leccionistes de cares conegudes, entre els protagonistes hi ha Bradley Cooper (la pel·lícula original va ser el seu debut cinematogràfic), Amy Poehler i Paul Rudd, entre d’altres.

On es pot veure?

Netflix

Quantes temporades?

2

'The marvelous Mrs.Maisel'

651x366 'The marvelous Mrs.Maisel' / Amazon 'The marvelous Mrs.Maisel' / Amazon

La Midge és una dona brillant que, seguint els estàndards dels anys 50, fa servir totes les seves habilitats per mantenir en ordre la seva llar mentre el seu marit, encarregat de portar els diners a casa, somia en convertir-se en còmic. La realitat s’imposa i aviat es fa evident que qui té el talent per fer riure és ella i no pas ell. A partir d’aquí comença el periple de la Midge per fer-se un forat en el molt masculí món de la comèdia.

Com a dona de família jueva i benestant, la Midge acostuma a passar els estius als Catskills, una zona de muntanya a prop de Nova York plena de clubs de camp i ressorts per a jueus, el mateix escenari on es desenvolupa una pel·lícula cabdal dels amors d’estiu, Dirty dancing. Bona part de la segona temporada de la sèrie d’Amy Sherman-Palladino té lloc al retir estiuenc de la senyora Maisel, mentre que la tercera temporada viatja al calorós Miami, un ambient molt diferent. El que no canvia és la capacitat de la sèrie per excel·lir en la direcció artística, una virtut que fa que The marvelous Mrs. Maisel sigui un goig per als sentits.

On es pot veure?

Amazon Prime Video

Quantes temporades?

3