El sommelier del Disfrutar i una advocada guanyen el premi Vila Viniteca de Tast per Parelles

Rubén Pol, sommelier del restaurant Disfrutar, i Lucía Viz, advocada de Barcelona, han sigut els triomfadors de la 13a edició del premi Vila Viniteca de Tast per Parelles , celebrat avui a la Casa Llotja de Mar. Els guanyadors s'han endut un premi de 30.000 euros.

El segon lloc de la classificació –premiat amb 7.000 euros– ha sigut per a la parella formada per Delia Baeza, del bar de vins La Fisna, i David Villalón, del bar de vins Angelita, tots dos de Madrid. El bronze –recompensat amb 3.000 euros– ha recaigut en els francesos Eric Bordas, psicoanalista, i François Breteau, comerciant de vins a la regió d'Aquitània.

El certamen de tast de vins ha reunit 120 parelles que tenien com a repte endevinar les característiques –país, denominació d'origen, any i varietat de raïm entre d'altres– de diferents vins del món davant d'un públic format per més de 1.000 assistents. A la fase final s'han tastat set vins: Ca’ del Bosco Annamaria Clementi 2010 (Franciacorta DOCG), Rovellats Gran Reserva Brut Nature 2013 (DO Cava), Gutiérrez de la Vega Casta Diva Cosecha Dorada 2018 (DO Alacant), Artífice Llanito Perera 2017 (DO Ycoden Daute Isora), Chandon de Briailles Corton-Bressandes Grand Cru 2014 (de Borgonya), Abel Mendoza Jarrarte Joven 2019 (DOCa Rioja) i Ao Yun 2014 (Shangri-la, la Xina).

El Tast per Parelles de Vila Viniteca està obert tant a aficionats com a professionals del sector i el seu objectiu principal és la promoció de la cultura del vi. El fet de ser una competició per parelles exigeix una bona coordinació entre els participants, ja que totes les respostes s'han d'acordar amb el company.

El premi consta de dues fases diferenciades. En la primera –la classificatòria– es tasten set vins i, de les 120 parelles que hi participen, només 10 passen a la següent fase, la gran final, en què es tasten set vins més. Durant la celebració del certamen el públic assistent també ha pogut descobrir els vins de 66 bodegues i degustar un bufet de formatges en el qual s'han servit 2.000 plats amb productes de 13 formatgeries d'Espanya, Itàlia i Holanda.