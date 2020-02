La sostenibilitat pren força al 080

260x366 Un 'look' de la col·lecció d'Eñaut Un 'look' de la col·lecció d'Eñaut

Cada any es produeixen més de 100.000 milions de peces de roba a tot el món i la xifra va en augment a mesura que s’incorporen al mercat nous consumidors, provinents de les economies emergents. En paral·lel, la roba usada té cada vegada menys sortida comercial i la indústria ja no sap com absorbir tots els excedents. Una situació crítica que fa que la sostenibilitat sigui ja una qüestió de supervivència i no un valor a tenir en compte. Molts dels dissenyadors que van desfilar ahir a la tercera jornada del 080 tenen present aquest desafiament que ha d’assumir la indústria de la moda, la segona més contaminant del planeta. “No parlem de sostenibilitat perquè ara estigui en boca de tots, sinó perquè és un valor intrínsec. De fet, una marca petita té l’obligació de ser sostenible en tots els sentits”, afirmava contundentment Pablo Erroz. L’etiqueta “ Keep it sustanaible ” que exhibeix del dissenyador és tota una declaració d’intencions: “Volem aconsellar les persones perquè siguin més conscients amb el consum de moda”, continuava. Per fer-ho, el creador mallorquí ha confeccionat una col·lecció anual que no obeeix el cicle de les estacions: “Eliminem les temporades amb una proposta que incorpora peces adients per l’hivern i l’estiu. Així no produïm tant”, deia. Sobre la passarel·la, les siluetes masculines també es feien extensibles a les femenines i creaven una proposta de teixits naturals perfectament intercanviable en el seu conjunt. Un nou pas pel consum racional. De fet, Erroz planteja una reflexió general: “Quanta roba tens a l’armari i quanta te’n poses?”. Per això, creu que “s’ha de donar nous valors a la moda amb peces de qualitat, elaborades en tallers de proximitat i amb materials reaprofitats”. I afegia: “Ens hem de despertat tots junts d’aquest malson del consum ràpid”.

Un missatge similar sostenia el dissenyador grec Yorgos Eleftheriades. “No estic d’acord en créixer de manera insostenible pel simple fet de voler més i més. No té cap sentit aquest raonament”, explicava al backstage. La seva firma fa anys que reutilitza els teixits de la roba que no s’ha venut i els dona una segona vida. “Així eliminem estocs i ho aprofitem tot”, deia. La col·lecció Interplay planteja roba còmoda i portable que s’inspira en el passat. “Posem èmfasi en conceptes com la creativitat i l’artesania amb peces contemporànies de tonalitats neutres”. Algunes pinzellades de blau ceruli donaven un contrapunt de color a aquesta proposta unisex.

El dissenyador basc Eñaut va presentar ahir una col·lecció masculina en què el reciclatge també té un paper important. Inspirada en un món apocalíptic proposa patrons desestructurats, blocs cromàtics que juguen amb el blau nit i el platejat -més enllà del blanc i negre- i superposicions. “He intentat que la roba estigui feta amb llana regenerada, cotó orgànic i poliester reciclat”, deia el dissenyador. “Soc conscient que ens estem carregant el planeta i intento aportar el meu granet de sorra per minimitzar els efectes”, concloïa.

Poder a la dona

Els dissenyadors d’ahir també es van inspirar en la nova feminitat a través de col·leccions que apel·laven a l’actitud, la força, la seguretat i el poder de les dones. La dissenyadora Menchén Tomàs, que va tancar la jornada, va aportar una visió sofisticada. La col·lecció s’inspira en la vida nocturna dels anys 70 a Manhattan en una proposta plena de glamur. “És una col·lecció divertida però elegant dedicada a les nits desenfrenades”, deia la dissenyadora. La passarel·la copsava l’ambient festiu: ballarins en directe amb models que lluïen pantalons acampanats, americanes estructurades, vestits curts amb volum, plomes, peces orientals i transparències elaborades amb puntes. Una festa tenyida de colors intensos i contrastats per celebrar els 25 anys de la firma.

Amb un estil totalment oposat, Oscarleon va mostrar el seu concepte de feminitat. “Dissenyo per a una dona que creu en la moda amb missatges i que té actitud perquè combina peces unisex de manera desenfadada”, va dir. Així, amb la col·lecció Life dona importància a la camiseria, la combinació de teixits i s’obre al color: “He introduït la tonalitat cúrcuma que li dona vida”.

Al matí havia obert les desfilades un veterà de la moda: Joaquim Verdú, de 72 anys, que després de quatre dècades de trajectòria ha iniciat una nova aventura, Vú Barcelona, una firma casual femenina i juvenil. “És roba versàtil que poden utilitzar mare i filla, amb peces que tenen un punt romàntic”, explicava. El punt és el fil conductor de la nova proposta que explora formes amb volums impossibles. “No és fàcil treballar el punt perquè comprem el fil i el teixim amb maquinària, però després té un component artesanal en els detalls”, deia. Més enllà de jerseis i jaquetes, la proposta Renaissance va sorprendre amb vestits folgats, tops de mànigues abullonades i faldilles de tub amb motius geomètrics i combinacions de color vibrants com els vermells barrejats amb els roses.

Qui sí que va presentar una retrospectiva per exhibir l’essència del seu treball va ser Diego Binetti. El dissenyador argentí va mostrar una amalgama de siluetes femenines amb estampats diversos: “És una col·lecció eclèctica pensada per a una dona de ciutat, que desprèn seguretat i utilitza la roba per mostrar el seu poder”, detallava Binetti. A la seva desfilada van lluir la roba models joves i grans. “La bellesa la trobo a qualsevol edat”, va concloure el dissenyador.