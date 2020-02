De ‘filla de’ a actriu porno

Sovint els fills de famosos concedeixen entrevistes a mitjans rosa en què expliquen com de malament s’ho han passat per ser fills o filles de tal celebritat o de tal altra. Entrevistes en què es victimitzen i repassen fil per randa tots els traumes que els han quedat per haver nascut en aquella casa en concret. Entrevistes en què no fan cap menció a l’enorme sort que suposa néixer amb les portes ben obertes a tot arreu només per ser fill o filla de no sé qui, sense haver hagut de demostrar res prèviament. Entrevistes en les quals només es queixen i que, en molts casos, són remunerades. Per ser fills de.

Per aquest motiu resulta molt rellevant la posició que ha adoptat Mikaela George, una jove de 23 anys que ningú sap qui és fins que no se’n pronuncia el cognom: Spielberg. La sisena filla del mític director Steven Spielberg -a la qual ell i la seva dona, Kate Capshaw, van adoptar quan feia un mes que havia nascut- mai ha passat per caixa per parlar, ni ha participat en cap reality ni ha llançat cap línia de roba amb cap gran cadena gràcies a la fama que li venia de sèrie. A més a més, quan ha vist que aquesta fama heretada la podia frustrar ha estat valenta per engegar-la a rodar. En comptes de fer com molts cadells de la jet set, que estudien carreres per fer quedar bé als seus pares però després mai les fan servir perquè viuen d’ells i de la seva fama - Ana, filla de Preysler i Boyer, per exemple-, ella ha tirat pel dret i ha apostat fort per la seva opció personal. I això que segur que posava en una situació poc còmoda els seus famosos pares.

I és que la jove ha decidit fer-se actriu porno i stripper. Dues professions que crec que no estarien en la llista de preferides de cap pare però que resulten tot un maldecap si, a sobre, el pare es famós. Ja es poden imaginar com d’ agradables seran els pròxims photocalls de la parella.

Té mèrit que algú que ho podia tenir molt fàcil per viure del que hagués volgut amb poc esforç s’hagi decidit per aquesta opció espinosa, que dinamita qualsevol altra opció prèvia -poques marques la voldran en un futur com a ambaixadora quan abans totes l’haurien volgut- i que la fica en un mercat en el qual ser filla de famosos no suposa cap valor afegit. Però ha triat això perquè es el que la satisfà, tot i els inconvenients.

“Estranyats però no enfadats”

“La veritat és que em vaig cansar de no poder capitalitzar el meu cos. [...] També em vaig afartar de treballar dia rere dia d’una manera que no satisfeia la meva ànima. Em venia de gust fer aquest tipus de treball, satisfer a altres persones. És una cosa que em fa sentir bé perquè no em sento violada”, ha explicat la Mikaela a The Sun, en una entrevist en què s’ha definit com una “animal sexual” i ha donat a entendre que fins ara no havia donat el paspel bé de la seva família. Ha parlat dels seus pares per dir només que “estan estranyats però no enfadats” i que no volia seguir depenent econòmicament d’ells perquè no se sentia “còmoda”.

“He llançat la meva pròpia carrera, autoproduïda, en el món de l’entreteniment per a adults. Que sigui una cosa segura, sana i consensuada és l’objectiu. El meu cos, la meva vida, els meus ingressos, les meves decisions”, ha afegit la filla del director d’ Encontres a la tercera fase a les xarxes. La jove, que ja ha penjat alguns vídeos a internet, també ha dit que no practicarà sexe amb ningú pel pacte a què ha arribat amb el seu promès, el llançador de dards professional Chuck Pankow, de 47 anys, i que farà únicament xous en solitari.

Es pot parlar molt sobre l’encert o el desencert de la jove a l’hora d’escollir. Podem debatre també molt sobre la indústria en la qual vol treballar. Però el que és innegable és que no s’ha deixat guiar pel pragmatisme ni s’ha aprofitat de cap avantatge dels que tenia tan a mà. Sincerament, la seva decisió té especial valor en l’era d’Instagram, en què molts joves només procuren tenir molts followers per fer-se quatre fotos i parar la mà. I ella això ho tenia molt fàcil però no ho ha fet.

Política - i ‘influencer’ - en actiu

No puc acabar aquest text sense fer esment de la polèmica d’aquesta setmana sobre l’Instagram de la popular Andrea Levy, que amb l’atenció que acapara pel càrrec públic que ocupa a l’Ajuntament de Madrid sembla que volia convertir-se en una icona fashion. ¿Greixant la porta giratòria? D’un temps ençà, quan va a determinats esdeveniments públics convidada pel seu càrrec -i no a títol personal- ho explica a Instagram i, en acabat, afegeix: “Look @Zara”. Citar marques tindria un passi si promocionés petites firmes madrilenyes que tant suport necessiten, però no són el que més abunda al seu timeline.

¿De veritat que li cal promoció a Amancio Ortega? ¿De veritat que es dedica a fer publicitat a qui ella vol amb la notorietat mediàtica del seu càrrec públic tot i la neutralitat a què aquest l’obliga? ¿De veritat que ha de recórrer a estratègies d’ influencer wannabe per tenir més públic a Instagram? ¿De veritat que una regidora de Cultura té com a referent de comportament mediàtic a @ArethaLaGalleta? Si ha hagut d’esborrar de tots els seus posts aquestes mencions, s’entén que el gest era poc lloable, oi? ¿El previsible enrenou formava part de l’estratègia? Que trist tot plegat!