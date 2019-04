‘Time’ presenta el ‘top 100’ d’influents més paritari

La revista Time ha donat a conèixer el centenar de personalitats més influents d’enguay. La política demòcrata Nancy Pelosi (1), l’actriu de Killing Eve Sandra Oh (2), l’actor Dwayne Johnson (3), la cantant Taylor Swift (4) i el futbolista Mohamed Salah (5) encapçalen les cinc categories de líders, pioners, artistes, icones i titans, respectivament.

En el cas de Pelosi, la ressenya l’escriu ni més ni menys que Hillary Clinton, que destaca la seva funció de contrapoder a Donald Trump. El president americà també apareix entre el centenar de noms influents. En aquest cas, és Chris Christie -exgovernador de Nova Jersey- qui escriu sobre ell i en lloa l’actitud amb Corea del Nord, que, a parer seu, pot derivar en una desescalada nuclear del país.

La llista d’enguany té una forta presència femenina. 48 dones han estat incloses per la publicació nord-americana, des de l’ex primera dama Michelle Obama fins a la cantant de masses Ariana Grande, passant per la polifacètica Lady Gaga. Això la converteix en l’edició més equitativa des que la llista va sortir per primer cop el 2004. Aleshores només s’hi van incloure 24 dones; la meitat.

Una de les novetats de la llista, tercera en l’apartat de líders, és Greta Thunberg, l’activista sueca de només 16 anys que va promoure la manifestació dels joves per lluitar contra el canvi climàtic. Una altra entrada destacada ha sigut la de la congressista nord-americana Alexandria Ocasio-Cortez, la veu fresca del partit demòcrata, que s’ha convertit en estrella mediàtica en poc temps. L’actualitat també ha situat en el rànquing la primera ministra de Nova Zelanda, Jacinda Ardern, per la seva actitud de resposta a l’atemptat racista saldat amb 50 morts a la localitat de Christchurch.

Entre els artistes destaquen Emilia Clarke, que interpreta el personatge de Daenerys a Joc de trons, Rami Malek, guanyador de l’Oscar al millor actor per interpretar Freddie Mercury a Bohemian rhapsody, o la boyband coreana que ha revolucionat el panorama musical actual, BTS.

L’apartat de pioners compta, en segon lloc, amb l’actriu i model d’orígens caribeny Indya Moore, seguida del novel·lista Marlon James (guanyador del Man Booker) i la model i emprenedora Chrissy Teigen.

No tots els reconeixements de capacitat d’influència ho són en positiu. El rànquing de Time inclou també el nom de Brett Kavanaugh, el jutge del Tribunal Suprem dels Estats Units que va ser denunciat per abusos sexuals.