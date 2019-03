Els xinesos opten per operar-se el penis per apujar la seva autoestima

Dels "centenars" d'operacions de penis que el doctor Tian Longva va practicar l'any passat a l'hospital pequinès de Chaoyang, una va ser del tot atípica. "Fa poc vaig operar un home de 76 anys que havia començat a sortir amb una noia jove i volia complaure-la", reconeix Tian.

Amb un desenvolupament econòmic consolidat i un sector sanitari privat puixant, cada vegada són més els xinesos, de tota edat i condició, que opten per operar-se el penis com una manera de deixar enrere els seus complexos i millorar la seva autoestima.

"La societat xinesa és molt més oberta ara que anys enrere i els homes ja no senten vergonya per sotmetre's a aquest tipus d'operacions", afirma a Efe el doctor Tian, del departament d'andrologia de l'Hospital Chaoyang de Pequín.

En els últims anys, la confluència de factors com el progrés econòmic, els avanços en el camp de la medicina i l'augment del nombre d'hospitals privats ha provocat un augment sense precedents d'aquest tipus d'intervencions. De fet, segons Tian, la Xina ja ha superat el Brasil com a primera potència mundial en estètica fàl·lica, amb una xifra de cirurgies que supera les 10.000 a l'any, pràcticament el doble que fa una dècada.

Tanmateix, no tots els xinesos van al quiròfan pel mateix motiu. Als complexos derivats d'una grandària inferior a la desitjada s'hi sumen el fenomen del " penis ocult", la deformitat genital i els traumes associats a problemes com la disfunció erèctil i l'ejaculació precoç, puntualitza Zhang Zhichao, de la Universitat de Pequín.

"La cirurgia plàstica només restaura l'aparença a través de l'allargament, engreixament o correcció de la curvatura del penis, i la ferida es cura en tot just una setmana. Un mes després, els pacients ja poden tornar a tenir relacions sexuals", manifesta el professor Zhang.

També hi ha diferents complexitats de les cirurgies: des dels d'entre deu i trenta minuts que dura una circumcisió –l'operació més freqüent– fins a les més de deu hores per a una reconstrucció completa; mentre que els allargaments i engreixaments acostumen a prolongar-se durant dues hores.

L'operació costa uns 1.900 euros

Amb tot, la pressió social i el creixent nombre de clíniques ha disparat la demanda entre persones que no necessiten aquest tipus de cirurgies, el cost de les quals voreja els 15.000 iuans (uns 2.230 dòlars o 1.900 euros).

"Només els pacients amb penis petit congènit, malformació genital, traumes i malalties poden sotmetre's a aquestes operacions", aclareix Zhang, que afegeix que aquest tipus d'intervencions han de reduir-se.

En aquest sentit, des de l'Hospital de Chaoyanghan han impulsat un comitè de gestió de salut sanitària, encarregat de fixar els límits per a cada operació i que "posa especial atenció" en la supervisió dels hospitals privats. "Crec que encara ens queda feina per fer, a causa de l'excessiva publicitat de les operacions de cirurgia estètica", admet Tian Long.

D'altra banda, molts homes a la Xina confonen la cirurgia estètica, orientada a enaltir i millorar les prestacions de l'òrgan viril, amb aquells tractaments dedicats a tractar la impotència o l'ejaculació precoç, la qual cosa provoca malentesos bastant desagradables.

"Abans de practicar la cirurgia, els pacients han de ser molt clars sobre quin és el seu propòsit, ja que la cirurgia plàstica no pot tractar la disfunció erèctil", comenta Zhang, que subratlla que una avaluació psicològica és fonamental per determinar si és o no necessària una operació d'aquestes característiques.

Sobre si aquesta tendència es mantindrà amb el pas dels anys, el professor Zhang té clar que sí, que les cirurgies de penis augmentaran, "perquè a tothom li agrada la bellesa". Un punt en el qual coincideix el doctor Tian, que l'any passat va impulsar amb la resta dels seus companys de departament un seminari per "entrenar" professionals de la medicina sobre com procedir en aquestes operacions de cirurgia estètica, i que tornarà a repetir-se aquest 2019.

"Amb aquests seminaris busquem que els cirurgians obtinguin tant la tecnologia com les competències necessàries per operar amb garanties", explica Tian, sobre un entrenament que, subratlla, "no és per a qualsevol metge novell".