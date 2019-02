Torna la cita amb la moda catalana

“Busquem l’equilibri entre els dissenyadors emergents i els veterans, però sempre amb la voluntat de mostrar marques que tinguin un plus de creativitat”. Ho diu Marta Coca, cap de l’àrea de moda i responsable del 080 Barcelona Fashion, anticipant com serà la nova edició d’aquesta cita, que comença avui dilluns al recinte modernista de Sant Pau.

En aquesta edició 28 marques presentaran col·lecció, i d’aquestes n’hi ha quatre que són marques estrangeres, cosa que marca una de les apostes fortes de la nova direcció del 080, després de la marxa de Miquel Rodríguez, fins ara responsable de l’esdeveniment. “La gran novetat d’aquesta edició és la voluntat d’obrir la passarel·la a dissenyadors internacionals -diu Coca-, perquè creiem fermament que cal un posicionament internacional més gran i, per tant, continguts més globals”. Umit Benan és el nom més destacat dels internacionals que desfilaran a la 080. Aquest dissenyador turco-libanès és conegut per la seva etapa com a director creatiu de Trussardi, i ara té la seva pròpia marca de roba masculina, amb la qual vesteix un home que vol ser elegant però alhora pràctic, que és refinat però també treballador, que no perd l’autenticitat.

Carlos Polite és un altre dels noms internacionals que participaran a la cita. Aquest dissenyador colombià ha presentat les seves col·leccions a les setmanes de la moda de Colòmbia, París i Nova York i ara arriba a Barcelona. La firma sud-africana Chulaap es un altre dels noms internacionals que participaran a la cita. Es tracta d’una marca que a través del disseny gràfic homenatja la diversitat d’Àfrica i s’ha fet molt coneguda, precisament, per les seves grafies modernes. I, finalment, Esaú Yori serà l’últim representant internacional. Aquest dissenyador d’origen peruà és un dels estilistes més reconeguts de la indústria de la moda i actualment treballa a la ciutat de Canton, a la Xina, on ha llançat el seu propi projecte.

Noms fidels a la cita

Al costat d’aquests noms hi haurà clàssics de la passarel·la catalana com ara Custo Barcelona, Míriam Ponsa, Txell Miras, Brain & Beast o Lebor Gabala, que presentaran les seves col·leccions sempre amb una personalitat i un estil molt marcats. També hi ha algun retorn celebrat com el de Sita Murt, que havia fet una pausa de dues temporades. Isabel Esteve, directora creativa de la marca i filla de la desapareguda fundadora de la marca Sita Murt, es mostra molt contenta de tornar a la 080. Hi presentarà una col·lecció inspirada en les dones artistes que van ser pioneres en mons eminentment masculins. Esteve explica que li agrada vestir “la dona treballadora, activa, culta i femenina, una dona real, amb un dia a dia molt ocupat però amb ganes de fer moltes coses i gaudir, una dona molt activa”. Per a Sita Murt, ser a la 080 “té un efecte molt positiu -diu Esteve-, sobretot perquè ens dona molta visibilitat i ens permet acostar-nos als clients”. La marca, que té presència a tot Europa, està creixent molt als Estats Units, al Japó i a Corea, i ara es vol centrar en aquesta internacionalització per seguir augmentant les vendes.

Un altre dels que repeteixen a la 080 és el jove Ze García, conegut com el dissenyador de les influencers perquè col·labora habitualment amb aquestes estrelles emergents de les xarxes. García serà l’encarregat de presentar la seva nova col·lecció dilluns al vespre i ja anticipa que serà “un canvi” respecte al que havia ensenyat en la passarel·la catalana. En aquesta ocasió no farà pujar les influencers a la passarel·la -com va fer a l’edició anterior-, però sí que seran elles les que ompliran el front row. No hi faltaran noms tan populars a les xarxes com ara Dulceida, Pelayo, Patri Jordan, Carla Hinojosa o Belén Hostalet, en una cita que preveu no deixar indiferent a ningú. García explica que la col·lecció està inspirada en Rose Bertin -modista de Maria Antonieta- i l’alta costura. “Crec que després d’uns anys en què ha imperat un cert minimalisme ara la gent té ganes d’excessos, i per això he fet una col·lecció amb volums inspirats en l’alta costura”, resumeix el dissenyador.

En el capítol de les baixes, una d’última hora i totalment inesperada ha sigut Menchén Tomás, una de les dissenyadores més fidels a la cita, que hi tornava després d’una pausa. Finalment no hi podrà ser perquè que ha patit una inundació al seu atelier que ha afectat tots els vestits que havia de presentar al 080. “Ens sap molt greu aquesta situació -deia Coca-, però ara només podem oferir-li tot el nostre suport i esperar que puguin recuperar la feina com abans millor”.

Com cada any la 080 lliurarà dos premis: el Premi Nacional al disseny emergent i el Premi Nacional a la millor col·lecció, a banda d’un premi especial Modacc de marques internacionals que premia les marques exportadores.

Un espai per als creadors

Una de les novetats d’aquesta edició serà un nou espai que rep el nom de Pop Ups Gallery, on una vintena de marques de roba i complements presentaran els seus productes i alhora s’hi faran projeccions audiovisuals i sessions de DJ. Per a Marta Coca aquest nou espai, que serà dins del pavelló de la Puríssima de Sant Pau, tindrà una importància destacada. “Volem donar a conèixer marques locals al públic d’aquí, firmes que fan coses molt creatives i que són més conegudes a fora que aquí”, diu Coca. Al Pop Ups Gallery hi haurà marques com ara Musa Bajo el Árbol, que fa bosses de pell; VSB Jewels, que fa joieria; Pardo Hat, que fa barrets; Lool, que fa ulleres; Javier Morato, que dissenya sabates, i també algunes marques que desfilen a la passarel·la com ara Brain & Beast, Jnorig o Oscarleon.

D’altra banda, com en altres edicions també hi haurà el Fashion Showroom, l’espai professional pensat perquè les marques exposin les seves col·leccions a compradors d’aquí i internacionals que vindran de països com Colòmbia, la Xina, els Estats Units, Austràlia, Dinamarca, el Regne Unit, França i Itàlia.