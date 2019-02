Les històries pugen a la passarel·la

La moda explica històries. No es tracta només de peces de roba. Més enllà dels teixits, els colors i les costures hi ha alguna cosa que cada dissenyador vol explicar. I ahir, en la segona jornada del 080 Barcelona Fashion, aquestes històries van agafar el protagonisme.

Al matí va ser el torn de Mans Concept Manswear, la marca del jove Jaime Álvarez, que tot i la seva edat (24 anys) ja ha guanyat en dues ocasions el premi al disseny emergent del 080. Ahir va tornar a demostrar una sensibilitat extraordinària en les seves propostes per a home, atrevides, plenes de color i amb jocs de textures, donant un aire renovador a la sastreria clàssica. En aquesta ocasió s’ha inspirat en la ciutat índia de Goa i la fascinació que pot generar al turista occidental. El dissenyador sevillà, que es confessa un enamorat de Balenciaga, diu que segueix utilitzant “els materials clàssics de la sastreria com la llana i l’alpaca però alhora també teixits tècnics per innovar una mica, combinats amb organzes i tuls”. Així, el resultat final és de sastreria de base passada pel sedàs del segle XXI, pensada per a homes sense complexos. Homes capaços de posar-se un trajo lila, blau cel o granat, una jaqueta de patchwork o una camisa amb transparències.

Dissenyadores independents

A la tarda va ser el torn de dos dels grans noms de la moda catalana independent: Txell Miras i Miriam Ponsa, dues de les dissenyadores més fidels a la passarel·la catalana i que sempre expliquen històries amb les seves col·leccions.

Miras va presentar una col·lecció inspirada en la figura del dottore della peste, el nom amb què eren coneguts els metges que suposadament curaven la pesta als segles XVII i XVIII. Aquesta figura ha permès a la dissenyadora bussejar en la dualitat entre la vida i la mort, un concepte molt present en tota la col·lecció -en alguns moments va fer sortir les models per parelles- plena de combinacions binàries de colors, especialment blanc i negre, per representar el contrast entre la vida i la mort. “El personatge m’ha servit d’inspiració però alhora tot ho he passat pel sedàs de la modernitat i ho he portat al meu terreny”, explicava la dissenyadora de Matadepera. Llana i cotó són els materials protagonistes d’una col·lecció on els complements també tenen un gran protagonisme, des de les joies fetes per Uia que emmarcaven la cara de les models, als cascos de plomes i perruques d’Alexis Ferrer.

Miriam Ponsa, per la seva banda, va presentar una col·lecció inspirada en la ruta de la seda després d’un viatge en furgoneta que la va portar de Manresa al Kirguizistan aquest estiu passat. “Em van agradar molt els colors de l’Àsia i tota la influència soviètica i xinesa que vam descobrir al llarg de l’antiga ruta de la seda”, deia ahir la dissenyadora, que ha traslladat aquestes impressions al patronatge de les peces i a unes formes oversize. “També he fet molta investigació amb les textures: he barrejat punts diferents de manera que el teixit crea paisatges, he treballat molt els prisats fins i tot en llana i en teixits impermeables”, explicava. Els colors vivíssims de l’Àsia central els ha representat a sobre la passarel·la amb coures i plates, jugant amb la serigrafia i en combinació amb els colors de la seva paleta més clàssica: beixos, caquis, negres i grisos.

Una nit d’estiu

Al vespre va ser el torn d’un altre clàssic de la 080, Custo Dalmau, que va presentar la seva proposta per a l’estiu, que porta per nom Aftersun. Una col·lecció festiva, en què el brillant és el fil conductor, combinat amb colors i lluentons per vestir “una dona segura de si mateixa”, com ell mateix explicava. “En aquesta col·lecció hi ha zero contenció, tot és excessiu, una festa”, deia Dalmau al backstage mentre explicava que el seu secret és apostar sempre per la creativitat, mantenint-se al marge de les tendències. “Al sector de la moda hi ha grans corporacions que marquen les directrius per on anar però jo vaig a la meva, intento ser diferent en cada col·lecció”. Així, els vestits d’estiu de Custo barregen teixits tecnològics amb brodats artesanals, lluentons per tot arreu i peces metàl·liques que creen estampats geomètrics, transparències i teixits iridiscents.

I finalment, el dia el va tancar el dissenyador Umit Benan, el nom internacional més potent d’aquesta 080, director creatiu de Trussardi des de 2011 fins a 2013 i que actualment dirigeix la seva pròpia marca. Aquest creador, nascut a Alemanya i criat a Turquia, es mostrava ahir encantat de ser a Barcelona per presentar la seva nova col·lecció que, com totes les que fa, té un fort missatge al darrera. “Per a mi la moda és un instrument per presentar les meves idees i creences, no és qüestió només de fer samarretes i pantalons, sinó de deixar clar què penso”, va dir ahir en una trobada amb periodistes. Així, la seva nova col·lecció té un nom que no deixa indiferent: God is black. “Volia fer una col·lecció que abordés el tema de ser musulmà i negre, una idea que incomoda molta gent”. Això es va traduir a la passarel·la en propostes per a home que van des de la jaqueta i pantalons de tall més clàssic fins a les túniques acolorides en tons taronges o daurats.

Cadires buides per als presos polítics

La reivindicació política va tornar-se a colar a la desfilada de Miriam Ponsa -com ja va passar a l’edició de l’estiu i a la de l’hivern passat- ja que la dissenyadora de Manresa té clar que la passarel·la és un altaveu a través del qual vol denunciar la situació dels presos i exiliats polítics. En aquesta ocasió, Ponsa va voler fer un gest simbòlic i va deixar dos bancs del públic buits i els va forrar amb fundes grogues amb els noms del presos polítics i els exiliats, i a sota de cadascun la frase de Jordi Cuixart: “Mai podran empresonar les idees”. A més, just abans de començar de la desfilada, la periodista Txell Bonet, dona de Jordi Cuixart, va llegir un poema de Miquel Martí i Pol en record dels presos. Ponsa va explicar que “aquesta nova col·lecció no té un tema polític central, però això no vol dir que no vulgui estar al costat dels presos i denunciar la injustícia que estan patint”. A l’edició de l’estiu, Ponsa va fer una col·lecció on el groc era el gran protagonista i els models desfilaven amb la boca embenada. I a l’edició de fa un any va dedicar la col·lecció a Gandhi i a la lluita pacífica pel dret a decidir.