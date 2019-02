El 080 reivindica la dona femenina, forta i amb personalitat

260x366 Maite by Lola Casademunt / 080 BARCELONA FASHION Maite by Lola Casademunt / 080 BARCELONA FASHION

Dones elegants, sofisticades, atrevides, esportistes, minimalistes i bohèmies. Totes elles van tenir el seu espai a la primera jornada del 080 Barcelona Fashion. Va ser un dia molt femení que va començar amb la inauguració oficial a càrrec de tres dones: la consellera de la Presidència, Elsa Artadi, la consellera d’Empresa i Coneixement, Àngels Chacón, i l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, que van destacar la importància del sector per a l’economia de la ciutat i del país i van animar a evolucionar amb els canvis tecnològics i a apostar per la sostenibilitat.

Al matí, el tret de sortida el va donar Teoh&Lea, una marca sinònim d’elegància chic que en aquesta ocasió va presentar una col·lecció amb aires retro i grafismes geomètrics, plena de vestits vaporosos amb flors, detalls orientals i propostes esportives que combinen els pantalons ciclistes amb jaquetes i dessuadores. Tot amb una paleta molt centrada en els colors pastel. Una aposta per una feminitat delicada i alhora còmoda, molt pensada per a la dona del segle XXI. Després va ser el torn de Maite By Lola Casademunt amb una proposta de looks atrevits i femenins en una col·lecció on el blanc i el negre són protagonistes en combinació amb el rosa, el lila i el malva. L’ animal print -marca de la casa- també hi té un paper destacat, així com els lluentons en els looks més glamurosos. Però gran part del protagonisme de la cita se’l va endur la model Helen Lindes, que va desfilar embarassada de sis mesos del seu segon fill.

Al migdia el 080 va viure un dels retorns més esperats, el de Sita Murt, després de dos anys d’absència. La marca d’Igualada ara capitanejada per Isabel Esteve, filla de la desapareguda Sita Murt, va presentar una col·lecció originada per les dones artistes que van ser pioneres en mons molt masculins. “El seu esperit de superació, la seva força i energia ens van inspirar a l’hora de concebre aquesta col·lecció, que vol unir aquesta força amb la feminitat”, explicava ahir Esteve. La col·lecció aposta pel corall i el blau, que acompanyen la paleta clàssica de la marca -amb tons marrons, ocres i granats- i estampats de quadres. Com sempre, el punt i els cotons d’hivern són protagonistes d’uns looks càlids, amb una clara visió comercial, que conviuen amb teixits més vaporosos.

Daurats i platejats

A la tarda, Escorpion Studio Barcelona va presentar la seva primera col·lecció sota la batuta d’Andrea Martínez, la nova directora creativa que a l’estiu va agafar el relleu a Sybille Horaist, que portava 15 anys al capdavant de la marca. El canvi s’ha notat de forma discreta, amb aires renovadors però sense excessos. La col·lecció està dominada pels daurats i platejats brillants en vestits cenyits extralarge acompanyats de túniques llargues. També hi ha espai per als estampats, de colors suaus d’inspiració marina, florals i fins i tot d’estil hippie amb el tie-dye. Una col·lecció amb aires de llenceria i comoditat sexy, amb transparències i escots, i una amplia diversitat de teixits, dels més vaporosos als més cenyits -pantalons de ciclista inclosos- passant pels teixits plastificats.

A la tarda va ser el torn de Chulaap, una de les quatre marques estrangeres que desfilen en aquest 080. Aquesta firma sud-africana liderada pel tailandès Chu Suwannapha fa roba per a home i dona i és coneguda pels seus estampats de colors vius i grafismes atrevits. I aquesta col·lecció no n’és una excepció: estampats de tots els colors i formes se superposen en els seus looks a través de capes -samarretes, jerseis, gavardines, tot suma!- que permeten una combinació atrevida i molt suggerent i que vol ser una unió entre els estampats africans i els motius orientals, en homenatge al lloc on viu i a les seves arrels.

Finalment, el dia el va tancar el jove Ze García, conegut com el dissenyador de les influencers, que es va rodejar d’alguna d’aquestes celebrities, com Dulceida, Pelayo, Gigi Vives o Alba Miró, per presentar una nova col·lecció inspirada en Rose Bertin, modista de Maria Antonieta i precursora de l’alta costura. García explicava ahir que la col·lecció “proposa una riquesa de teixits, volums i colors que evoquen el luxe i el barroquisme, perquè ja en tenim ganes després de tants anys de crisi”. Així, a la passarel·la es van veure vestits de núvia i de festa ostentosos i opulents per a una dona sensual que no vol passar desapercebuda. Volums XXL, brillants, escots pronunciats, esquenes a l’aire i transparències en tons blaus, rosats i grisos es barrejaven amb vestits extralarge de màniga llarga i aire retro en un “homenatge”, segons va dir el dissenyador, a l’alta costura. “S’ha acabat el minimalisme -exclamava ahir Ze García-, donem pas a una mica més de luxe”. I, a la passarel·la, així va ser.