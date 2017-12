Actrius de negre contra l’assetjament sexual

La campanya #MeToo [Jo també], a través de la qual centenars de dones han denunciat durant les últimes setmanes a les xarxes socials que han sigut víctimes de violència sexual, es visibilitzarà d’una manera molt contundent a Hollywood el dia 7 de gener, durant la cerimònia de lliurament dels Globus d’Or. Segons ha avançat la revista People, un gran nombre d’actrius s’han posat d’acord per assistir a l’acte vestides exclusivament de color negre, com a acte de protesta contra l’assetjament sexual que moltes d’elles han patit, tal com han revelat al llarg dels últims dos mesos.

People cita els noms de Jessica Chastain (a la foto), Meryl Streep i Emma Stone -totes tres nominades com a millors actrius en diferents categories- com algunes de les intèrprets que participaran en aquesta acció de protesta, però la revista afirma que s’hi han sumat “moltes actrius de primer nivell”, entre les quals algunes de les nominades i de les encarregades de lliurar els guardons. La cerimònia dels Globus d’Or donarà el tret de sortida a aquesta campanya, però la intenció és que els vestits negres siguin protagonistes també en la resta de gales cinematogràfiques de la temporada, que culminarà el 4 de març amb el lliurament dels Oscars, sens dubte la cerimònia amb un impacte més gran a escala global.

A les gales celebrades durant el primer tram d’aquest 2017, diversos actors ja es van sumar a algunes campanyes solidàries, posant-se per exemple un llacet blau -en defensa de les llibertats civils- o una agulla imperdible -símbol de la defensa dels grups minoritaris, marginats per les polítiques del president Donald Trump -. En aquells casos, però, es tractava d’iniciatives ja existents a les quals els intèrprets se sumaven individualment, mentre que la campanya dels vestits negres està impulsada per les mateixes actrius i de manera coordinada, cosa inèdita fins ara.

El degoteig de denúncies d’assetjament sexual a Hollywood va començar el 5 d’octubre, quan el diari nord-americà The New York Times va publicar un article que recollia els testimonis de diverses dones -majoritàriament actrius i treballadores de la indústria cinematogràfica- que denunciaven que havien sigut víctimes d’abusos per part del productor Harvey Weinstein al llarg dels últims trenta anys. Des de llavors l’han assenyalat prop d’un centenar de dones, tretze de les quals asseguren que el productor les va violar. Entre les presumptes víctimes hi ha noms com Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow, Juliana Margulies, Lupita Nyong’o o Salma Hayek, que aquesta setmana ha publicat un article, també al New York Times, en què relatava el seu cas.

Arran d’aquest escàndol, durant els últims dos mesos moltes dones més han acusat altres membres destacats de la indústria cinematogràfica d’haver-les assetjat sexualment. Entre els presumptes agressors hi ha els actors Jeffrey Tambor, Louis C.K. i Geoffrey Rush, el productor Roy Price o el director James Toback. També ha estat assenyalat repetidament Kevin Spacey, tot i que en el seu cas les víctimes no han sigut dones, sinó altres homes.