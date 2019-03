Acusen Alex Rodriguez de ser infidel a Jennifer Lopez

La felicitat no ha durat gaire. Poques hores després de veure com Jennifer Lopez finalment havia rebut el seu anell s’han disparat les alarmes davant una possible infidelitat.

Ha sigut Jose Canseco, exjugador de la lliga de beisbol nord-americana, qui ha començat a publicar tot un seguit de tuits en què acusava Alex Rodriguez de tenir una aventura amb la seva exdona, Jessica Canseco. Un dels seus arguments és que va presenciar un episodi en què els dos suposats amants van mantenir una conversa telefònica fa alguns mesos. Per donar més credibilitat a les seves acusacions, Canseco fins i tot es va oferir a sotmetre’s a una prova de polígraf.

Watching World of Dance watching J.Lo text Alex Rodriguez little does she know that he is cheating on her with my ex-wife Jessica poor girl she has no idea who he really is