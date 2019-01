Tornen a acusar Bryan Singer d'haver mantingut relacions sexuals amb menors

Aquest podria ser un dels grans moments professionals en la vida del director de cinema Bryan Singer. El seu últim film, ‘Bohemian Rhapsody’, està nominat a l’Oscar a la millor pel·lícula i l’èxit de taquilla és inqüestionable. Tot i això, Singer no pot assaborir del tot la fama, sobretot després d’haver tornat a rebre acusacions d'haver mantingut trobades sexuals amb menors d’edat. La informació s’ha publicat en un reportatge al portal ‘The Atlantic’, on quatre homes expliquen que van mantenir trobades sexuals amb el director quan eren adolescents, a finals dels noranta. Un d’ells, Victor Valdovinos, explica que els fets van passar quan feia d’extra en el rodatge d’‘Apt Pupil’ (1998), dirigida per Singer, que li va acariciar els genitals.

Els altres tres testimonis també relaten circumstàncies similars que van passar quan tenien 15, 17 i 18 anys. "Et posava les mans sota els pantalons sense consentiment", explica un dels homes a la publicació, que assegura que Singer "era un depredador: atipava la gent amb alcohol i drogues i després hi practicava sexe". Les declaracions surten en un reportatge on, segons defensen els seus autors, es va arribar a parlar amb cinquanta fonts diferents en una investigació que va durar 12 mesos.

Per la seva banda, l’advocat del director, Andrew Brettler, ha negat les acusacions. I el mateix Singer ha emès un comunicat en què recorda que la revista ‘Esquire’ va decidir no publicar aquestes mateixes acusacions després de comprovar que no tenia fonts creïbles. "Això no ha impedit que s'hagi vengut la història a ‘The Atlantic’. És trist que aquest mitjà es rebaixi a aquest nivell d’integritat periodística. Altre cop em veig forçat a reiterar que aquesta història refà acusacions procedents de demandes falses presentades per persones amb ganes de mentir per guanyar diners o atenció", diu el director, que també lamenta com aquesta història es publiqui just ara, en ple èxit de ‘Bohemian Rhapsody’, candidata a cinc premis de l’Acadèmia de Hollywood.



No és la primera vegada que Bryan Singer rep aquesta mena d’acusacions. L’abril del 2014 Michael Egan el va denunciar per una suposada violació del 1999, quan la víctima era menor d’edat. En aquell cas la investigació es va tancar per inconsistències en el relat d’Egan. Més tard, el 2017, César Sánchez-Guzmán va denunciar Singer per un altre cas de violació del 2003, un incident que encara segueix sota investigació.