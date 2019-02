Acusen Ryan Adams d’oferir carreres musicals a dones a canvi de sexe

El cantant i compositor nord-americà Ryan Adams s’ha vist envoltat de polèmica després d’un revelador article publicat al ‘New York Times’. Segons el rotatiu, diverses dones l’acusen de conducta indeguda i d’abús emocional. Entre les denunciants hi ha Mandy Moore, la seva exdona, i l’artista emergent Phoebe Bridgers, que asseguren que van rebre ofertes per ajudar-les en les seves carreres a canvi de mantenir relacions sexuals.

En una altra de les acusacions revelades a l'article, una dona baixista que es fa dir Ava afirma que després d’establir un diàleg amb el cantant quan ella tenia 14 anys, els dos "van mantenir relacions sexuals per telèfon i van tenir trucades per Skype en què Adams es va veure exposat". De fet, la dona va entregar al rotatiu nord-americà més de 3.000 missatges de text que, suposadament, el cantant li va enviar durant un període de nou mesos, quan ella tenia entre 15 i 16 anys, uns missatges en què també es revelava com Adams es preocupava constantment per l’edat de la noia. Tot i això, Ava assegura que en una ocasió ell ja estava despullat quan es van connectar a través del xat de vídeo de l’Skype.

Per la seva banda, l’advocat d’Adams no ha trigat a pronunciar-se sobre la qüestió, i ha al·legat que el cantant "nega inequívocament que alguna vegada hagi tingut relacions sexuals inapropiades en línia amb algú que sap que és menor d’edat". O, en tot cas, "si la dona fos menor d’edat, Adams no n’estava al corrent".

El mateix artista també s’ha pronunciat al seu compte de Twitter: "No soc un home perfecte i he comès molts errors. A qualsevol persona a qui hagi ferit, sense voler, demano disculpes profundament i sense reserves". Tot i això, Adams assegura que la imatge que surt d’ell a l’article és "inexacta". "Alguns dels detalls estan mal representats, són exagerats, alguns són completament falsos. Mai tindria interaccions inapropiades amb algú que pensi que és menor d’edat". En tot cas, el cantant admet que l'"entristeix enormement" saber que ha pogut causar "dolor" a algú. "Estic decidit a treballar per ser el millor home que pugui ser. I desitjo a tothom compassió, comprensió i una vida saludable".