Acusen Tom Cruise d’haver castigat membres de la Cienciologia

Després que diversos exmembres de l’Església de la Cienciologia hagin denunciat haver patit abusos, l’actriu Leah Remini, que en va formar part durant anys, ha assenyalat directament Tom Cruise com un dels responsables d’aplicar càstigs a fidels d’aquesta secta. Remini, que ha fet una sèrie documental sobre aquesta organització religiosa, assegura que l’actor de Missió impossible “ha administrat personalment càstigs a alts membres de congregació”. “La gent pensa que el Tom és una víctima innocent en tot això. La major part dels cienciòlegs ho són, però ell no és a la mateixa categoria que el cienciòleg mitjà”, ha explicat l’actriu al portal The Daily Beast.

“El Tom està al corrent dels abusos que es produeixen a la Cienciologia. Ell hi ha pres part”, remata Remini, que afegeix que als membres de la secta se’ls explica que Cruise està salvant el món i, per tant, se’l considera una deïtat dins de l’església. L’actriu explica que el protagonista de Jerry Maguire és la segona persona amb més poder dins de la Cienciologia, just per darrere del president de l’organització, David Miscavige.

Remini va deixar la Cienciologia el 2013 i des de llavors denuncia els abusos que presumptament s’haurien comès dins de la comunitat.