Addicció: a veure què sento

Moltes vegades les experiències s’escullen únicament perquè no s’han viscut mai i se sent curiositat sobre allò que se sentirà en provar-les. És amb aquesta idea que algunes persones (buscadores d’emocions) tasten drogues, fan pònting o practiquen la meditació.

El problema és quan aquestes mateixes persones decideixen provar què senten quan fan alguna cosa diferent però el camp d’experimentació és una altra persona. La tracten ara bé i després malament per veure com reacciona, la volen a prop per comprovar com es troben i l’allunyen per confirmar si ho poden resistir. I la tornen a acostar i la tornen a allunyar per veure què és pitjor i prendre una decisió en consonància amb el seus desitjos. Aquesta actitud implica una banalització absoluta de sentiments com l’amor, el compromís o l’amistat, i suposen també la desconsideració davant de l’altre i de la seva vida. És a dir, impliquen una falta greu d’empatia i l’aplicació d’un individualisme els límits del qual estan marcat tan sols pel caprici.

L’actitud de l’“a veure què sento” es practica en molts àmbits com ara el de les relacions laborals, amoroses, sexuals, amistoses o amb gent que resulta exòtica -minories de qualsevol espècie-. Es tracta de la recerca d’emocions que mantinguin a un bon nivell l’adrenalina en l’individu que les experimenta. Darrere d’aquestes conductes hi ha una forma de consumisme tal vegada més difícil de copsar que la material, però no per aquest motiu menys nociva. És una actitud acumulativa que no arriba mai a ser satisfactòria i que dibuixa un camí en espiral cap l’angoixa, com passa amb la resta de les addiccions. L’antídot? Molt simple: la responsabilitat de decidir a partir del que sentim i no a partir de la curiositat pel que sentirem.