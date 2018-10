Adele, Ed Sheeran i Daniel Radcliffe, els joves més rics del Regne Unit

Per tercer any consecutiu, la cantant Adele encapçala la llista dels trenta joves de menys de trenta anys més rics del Regne Unit. Amb una fortuna estimada de 165,7 milions d’euros, la cantant va seguida del també músic Ed Sheeran, amb 105,5 milions d’euros, i de l’actor Daniel Radcliffe, amb 97,7 milions d’euros. Unes dades que ha fet públiques la revista ‘Heat’, que cada any fa un llistat en què repassa els comptes, vendes i promocions de les celebritats britàniques més famoses de menys de trenta anys.

A la llista també hi ha l’actriu Emma Watson, tots els membres de l’antic grup One Direction, amb Harry Styles al capdavant, així com Sam Smith, Rita Ora o l’estrella de televisió Spencer Matthews, que tanca la llista.

D’altra banda, la revista també assenyala Kylie Jenner, filla del medallista olímpic Bruce Jenner i l'empresària Kris Jenner, com la celebritat internacional més rica de menys de vint anys. La seva fortuna està valorada en 772,6 milions d’euros.