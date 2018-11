Admesa a tràmit la demanda de Nacho Palau contra Miguel Bosé

La demanda interposada contra Miguel Bosé per Nacho Palau, el seu excompany sentimental, ja ha estat admesa a tràmit, segons ha informat el despatx d’advocats valencià Ortolá Dinnbier.

En el comunicat s’ha assenyalat que Palau demana "accions de filiació paterna no matrimonial amb fonament en la possessió d’estat", així com una "acció acumulada per l’establiment de mesures paternofilials de fills no matrimonials". Un altre dels punts de la demanda també exigeix una "acció subsidiària per reconèixer i fixar un dret de relació de familiars" i sol·licita "mesures cautelars per l’establiment urgent de visites i aliments".

D’altra banda, el despatx també indica que s’ha iniciat la reclamació en l’ordre social per obtenir "el reconeixement i la determinació" dels drets que li corresponguin a Nacho Palau a causa de la seva contractació en "societats participades i administrades" per Bosé.

Aquesta demanda va ser presentada el 17 d’octubre "en defensa dels drets i interessos dels seus fills", després de vint-i-sis anys de relació i després d’haver fracassat en les primeres negociacions.

Actualment Miguel Bosé viu a Mèxic, on s'ha traslladat fa poc després de viure quatre anys a Panamà. En una entrevista feta fa poc a Efe, el cantant va confirmar que el seu trasllat responia a qüestions de família i feina: "Ara els meus fills em necessiten i per això soc aquí".